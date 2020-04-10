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Исследование: WSJ разбирается, почему Netflix выпускает так много фильмов, которые никому не нравятся

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Издание The Wall Street Journal выпустило заметку о том, почему большой объем фильмов на стриминг-сервисах не является гарантом качества, а само понятие успешного проекта давно размыто из-за спорных критериев, по которым судят о его популярности. Мы выбрали из текста самое главное.

Сейчас на онлайн-рынке лидирует Netflix. В 2020 году сервис по-прежнему выпускал как авторские фильмы, которые номинировались на «Оскар» («Манк», «Суд над чикагской семеркой»), так и блокбастеры («Тайлер Рейк: Операция по спасению», «Бессмертная гвардия»). Становятся популярнее и его конкуренты вроде Amazon («Борат 2») и Disney+ («Душа»), a новый стриминг Paramount+ планирует выпускать по фильму в неделю уже к 2022 году.

Новая модель сильно отличается от традиционной. Если раньше целью студий было заманить зрителей в кинотеатры (или «дать им повод выйти из дома», цитирует WSJ одного из инсайдеров), то для стримингов главное, чтобы пользователь ежемесячно покупал подписку. Она стоит примерно столько же, сколько билет в кино или театр (в среднем около 9 долларов). Для этого сервисы поддерживают стабильный поток контента, в котором общее число тайтлов важнее, чем качество отдельно взятой картины.

Согласно подсчетам аналитической фирмы Ampere Analysis, Netflix выпустил 133 фильма в период с 2016 по 2020 год. Это в три раза больше, чем у Disney, которая владеет «Звездными войнами», Marvel и Pixar. Второе место после Netflix занимает Sony, снявшая 111 картин.

Но, несмотря на объемы выпуска, фильмы Netflix получают в основном средние оценки. Ampere Analysis выяснила, что картины сервиса, в том числе номинанты на «Оскар», имеют средний зрительский рейтинг на агрегаторах 59,1/100, а средний балл на основе рецензий критиков составляет 54,4/100. По другим данным, зрители теряют интерес к фильмам Netflix намного быстрее, чем к лентам обычных студий.

При этом Disney лидирует по обоим критериям: зрители оценивают ее фильмы на 70,3/100, а пресса — на 66/100. К тому же у Disney больше картин с устойчивой популярностью.

В обычной системе подсчетов популярность зависит от продаж билетов в кино и кассовых сборов. Стриминги же собирают статистику по просмотрам, но редко выкладывают ее в открытый доступ. При это Netflix учитывает просмотр, если после включения фильма прошло как минимум две минуты, а сколько зрителей досмотрело его до конца, стриминг не уточняет.

Более того, режиссеров все меньше волнует успех фильмов, поскольку Netflix выплачивает им солидный аванс без возможности получить бонус, если их картина станет хитом. Раньше было иначе: постановщики часто отказывались от больших гонораров в пользу процента от кассовых сборов и, вероятно, прилагали больше усилий, чтобы фильм был успешным.

Правда, журналист Стивен Галлоуэй, 40 лет освещавший индустрию развлечений, считает, что критерии популярности не были прозрачными и раньше: «Если вы посмотрите на золотой век Голливуда, то поймете, что тогда не верили в сиквелы и франшизы. Каждый фильм снимали по наитию. Мы говорим о качестве, которое трудно предсказать».

Источник: The Wall Street Journal

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