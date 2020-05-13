«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: Сериал про инаковость в мире после апокалипсиса

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» стриминговой платформы Netflix. В конце выпуска ведущие зачитывают письма, в которых слушатели поздравляют подкаст «В предыдущих сериях» с юбилеем. Спасибо вам!

В следующем выпуске мы поговорим о «Мы — Lady Parts», ситкоме телеканала Channel 4 о панк-группе, состоящей из девушек-мусульманок, желающих покорить музыкальную сцену Лондона.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.