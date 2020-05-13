«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: Сериал про инаковость в мире после апокалипсиса

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).
Чем «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» отличается от постапокалиптического комикса Джеффа Лемира, на котором основан? Кто целевая аудитория сериала — подростки или кидалты? Чем он отличается от других современных историй про мир после распространения смертельного вируса? И как в Sweet Tooth переосмыслена тема инаковости?
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» стриминговой платформы Netflix. В конце выпуска ведущие зачитывают письма, в которых слушатели поздравляют подкаст «В предыдущих сериях» с юбилеем. Спасибо вам!
В следующем выпуске мы поговорим о «Мы — Lady Parts», ситкоме телеканала Channel 4 о панк-группе, состоящей из девушек-мусульманок, желающих покорить музыкальную сцену Лондона.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов