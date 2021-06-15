Что смотреть дома: «Гнев человеческий», «В ритме жизни», «Мейнстрим»

Фрэнки (Майя Хоук из «Очень странных дел») работает барменшей в Лос-Анджелесе, но хочет прославиться, выкладывая видео на YouTube. Когда она встретит Линка (Гарфилд), который творит всякую дичь и уверенно несет пургу, они запустят влог о том, что гламурная жизнь — это фейк.

«Мейнстрим» — вторая картина Джиа Копполы, внучки мэтра, которая несколько лет назад экранизировала прозу Джеймса Франко. Теперь она сняла почти «Черное зеркало» об ужасах интернета и о том, как хайп съедает душу.

