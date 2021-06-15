Что смотреть дома: «Гнев человеческий», «В ритме жизни», «Мейнстрим»

Боевик Гая Ричи, аэробика с Роуз Бирн, мрачная комедия о видеоблогерах — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Гнев человеческий»
Джейсон Стэйтем мстит в фильме Гая Ричи
Где смотреть: КиноПоиск HD
В инкассаторской компании — новенький, молчаливый Эйч (Стэйтем). Он с трудом прошел тест, но знает свое дело и легко отражает самые опасные атаки. Вот только нападений на инкассаторов стало подозрительно много. Новый фильм Гая Ричи в России не нуждается в дополнительных рекомендациях: колоритные мужчины (Стэйтем, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт), эффектно снятые экшен-сцены, наполненный библейскими отсылками сюжет.
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«В ритме жизни», 1-й сезон
Роуз Бирн преподает аэробику
Где смотреть: Apple TV+
1980-е, Сан-Диего. Домохозяйку Шейлу (Бирн) медленно заедает быт, спасает только аэробика. Когда ее мужа увольняют, а сбережения подходят к концу, она решает взять жизнь в свои руки и превратить увлечение в успешный бизнес. Сериал придумала Энни Уайзман, писавшая «Отчаянных домохозяек» и «Мертвые как я»; среди режиссеров — постановщик «Тоня против всех» и «Круэллы» Крэйг Гиллеспи.
«Мейнстрим»
Эндрю Гарфилд готов убить за лайк
Где смотреть: КиноПоиск HD
Фрэнки (Майя Хоук из «Очень странных дел») работает барменшей в Лос-Анджелесе, но хочет прославиться, выкладывая видео на YouTube. Когда она встретит Линка (Гарфилд), который творит всякую дичь и уверенно несет пургу, они запустят влог о том, что гламурная жизнь — это фейк.
«Мейнстрим» — вторая картина Джиа Копполы, внучки мэтра, которая несколько лет назад экранизировала прозу Джеймса Франко. Теперь она сняла почти «Черное зеркало» об ужасах интернета и о том, как хайп съедает душу.
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«Иччи»
Магический якутский хоррор
Где смотреть: КиноПоиск HD
Тимир (Илья Яковлев) с женой Лизой (Марина Васильева) и сыном Мичилом (Александр Андреев) приезжают к его родителям, которые живут в доме посреди леса. Места считаются проклятыми, все разъехались. Ночью после непростого разговора (Тимиру нужны деньги) начинает твориться чертовщина.
«Иччи» снял Костас Марсан, заявивший о себе детективом «Мой убийца», который принято сравнивать с «Воспоминаниями об убийстве». Его новая работа — компактный фолк-хоррор, где семейная драма быстро перерастает в ночной кошмар с участием сверхъестественных сил.
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«Отцовство»
Кевин Харт учится быть папой
Где смотреть: Netflix
Супруга Мэтта (Харт) умерла во время родов, и раздолбай средних лет должен в одиночку растить дочь. «Отцовство» придумали Дэна Стивенс («Тихая гавань») и Пол Вайц, чья карьера началась с подростковой комедии о сексе «Американский пирог». В этом фильме режиссер берется за более сложную тему и по-новому раскрывает комика Кевина Харта, который начинает пробовать себя в более серьезных ролях.
«Слепые пятна», 1-й сезон
Драма о последствиях убийства
Где смотреть: Амедиатека
Когда Майлса (Рафаэль Касаль) сажают в тюрьму, жизнь его супруги Эшли (Жасмин Сифас Джонс) начинается заново. Молодая женщина с ребенком и почти без средств к существованию переезжает к матери и сводной сестре и оказывается в водовороте бытовых, расовых и экзистенциальных проблем.
«Слепые пятна» Рафаэля Касаля и Давида Диггса — продолжение одноименного фильма 2018 года, где авторы играли главные роли. Теперь акцент смещается с двух мужчин на семью Майлса, но жизненные диалоги, атмосфера мюзикла и эклектика Окленда никуда не деваются.
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«Катла», 1-й сезон
Исландский детектив о девушке из вулкана
Где смотреть: Netflix
Городок Вик расположен недалеко от вулкана Катла. После неожиданного извержения почти все жители его покинули, кроме небольшой общины. И вот из тучи пепла выходит девушка, которую уже год считали мертвой.
Сериал «Катла» назван в честь реального исландского вулкана, а придумал его исландский режиссер Бальтасар Кормакур («Контрабанда», «Эверест»). Шоу напоминает все скандинавские нуары разом: тут есть леденяще прекрасные виды, неспешная драма и загадка на грани науки и фольклора.
«Повесть о конце света», 1-й сезон
Смертельная битва богов и героев
Где смотреть: Netflix
Раз в тысячелетие все боги под председательством Зевса собираются, чтобы решить судьбу человечества. В этот раз цивилизацию было постановлено уничтожить, но валькирия Брунхильда уговорила коллег дать человечеству шанс. Теперь тринадцать богов сойдутся в смертельном поединке с тринадцатью героями земли. Турнир назовут «Рагнарёк», и трибуны Колизея увидят Тора, Шиву, Адама, Посейдона и других легенд древних пантеонов.
«Кто такой Сурули?»
Приключения беспечного индийского мафиози
Где смотреть: Netflix
Сурули (Дхануш) — гангстер, одинаково легко вступающий в перепалку и перестрелку. Когда иностранный криминальный босс (Джеймс Космо) просит его помочь убрать конкурента, он соглашается, но в ходе операции у Сурули просыпается совесть.
В оригинале картина Картика Суббараджа называется «Мир коварен», и это, конечно, сообщает о фильме гораздо больше, чем имя героя. В «Сурули» танцуют и стреляют, торгуются из-за мелочей и обсуждают колониальную политику. Все это умещается в два с половиной часа хронометража, хотя событий хватило бы на сериал.
«Слепая свинья, которая хочет летать»
Альманах историй о трудностях ассимиляции
Где смотреть: Mubi
Слепой дантист-китаец мечтает стать местным в Индонезии, его друг увлекается всем японским, жена — бывшая звезда бадминтона, а дочь развлекает незнакомцев, засовывая в рот горящий фейерверк на вечеринках. Вместе они постараются помочь паре гомосексуалов усыновить ребенка.
Индонезийский режиссер Эдвин многие годы очаровывал фестивальных зрителей остроумными короткометражками. «Слепая свинья» — его полнометражный дебют. Интонация и почерк особо не изменились: эти разрозненные истории пропитаны трагикомизмом и абсурдом жизни.
Автор: Алексей Филиппов