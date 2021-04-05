Что смотреть дома: «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Любовное настроение», «Хемингуэй»

Продолжение комедии Романа Каримова, главный фильм Вонг Кар-Вая, сериал об одном из крупнейших писателей XX века — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
Продолжение одной из самых успешных российских комедий
Где смотреть: КиноПоиск HD, Premier
Митя (Ефим Петрунин) готовится к свадьбе с Настей (Софья Райзман) и зовет на Бали друга Пашу (Борис Дергачев) — неверного мужа, которого очень ревнует жена Кира (Вера Кинчева). Туда же отправляется Вася (Любовь Аксенова) — бывшая жена Мити и любовница Паши.
В дилогиях «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!» Роман Каримов пытается очертить психологический портрет современного россиянина. В «Свидании на Бали» история становится масштабнее: персонажи оказываются в сложных отношениях не только с собой и другими, но и с историей и географией родной страны, которая за границей становится только ближе.
«Любовное настроение»
Фильм-лауреат двух премий в Каннах
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Гонконг, 1962 год. Господин Чоу (Тони Люн Чу Вай) и госпожа Су (Мэгги Чун) узнают, что их супруги изменяют им друг с другом, и постепенно сближаются. На границе тысячелетий Вонг Кар-Вай снял великое кино о том, как все меняется: Гонконг, люди в браке, настроение. Про этот фильм хочется сказать: однажды увидев, вы его не забудете.
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«Хемингуэй», 1-й сезон
Биография автора «Прощай, оружие!» и «Старика и моря»
Где смотреть: PBS
Эрнест Хемингуэй покончил с собой 50 лет назад. Новый сериал про него сделали Кен Бёрнс и Линн Новик — авторы проектов про Марка Твена и бейсбол, Гражданскую войну и Джека Джонсона, первого афроамериканца, ставшего чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. В «Хемингуэе» режиссеры прослеживают связь между характером писателя и его творческим методом, уделяя внимание в том числе и неприглядным фактам из биографии классика.
«Оборотень»
Комедийный хоррор о безалаберной полиции
Где смотреть: Okko, ivi
В местечке Снежная Лощина убили нескольких женщин, рядом с их телами нашли огромные волчьи следы. Полиция подозревает, что в деле замешан местный оборотень. Впрочем, проверить стражей порядка на профпригодность тоже не помешает: пожилой шериф Хадли (одна из последних ролей Роберта Форстера) невпопад размышляет о жизни, дотошная Джулия (Рики Линдхоум) считает себя самой умной, а Джон (режиссер Джим Каммингс) воображает себя неотразимым и находчивым героем. «Оборотень» пародирует сюжеты о мистических происшествиях в маленьких городах и напоминает, что страшнее человека зверя нет.
«Мальмкрог»
Монументальный фильм Кристи Пую
Где смотреть: Mubi
Начало XX века. Аристократы собираются за столом, чтобы поговорить о будущем и боге, чести и войне, конце света и прочих громких темах. «Мальмкрог» — трехчасовая костюмная драма Кристи Пую, главного философа румынской новой волны. Отойдя от реализма, он обратился к тексту философа Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», чтобы показать, почему умные разговоры не спасут от апокалипсиса.
«Уничтожьте всех дикарей», мини-сериал
Краткая история грехов западной цивилизации
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD
Рауль Пек — именитый документалист, снимавший о геноциде в Руанде («Однажды в апреле») и о борьбе с расовой дискриминацией, опираясь на книгу писателя Джеймса Болдуина о Мартине Лютере Кинге, Малкольме Х и Медгаре Эверсе («Я вам не негр»). «Уничтожьте всех дикарей» — самый масштабный его проект, обращающийся к корням современной правой доктрины, к временам Колумба и отцов-основателей. Сам режиссер не просто рассказчик, а один из героев фильма, в котором хроника перемежается игровыми вставками (например, с участием Джоша Хартнетта).
«Чэд», 1-й сезон
Иранский школьник хочет стать крутым
Где смотреть: TBS
Иранец Чэд учится в американской школе и мечтает заявить о себе. Но танцы не даются, девочки смеются, родительские завтраки совсем не похожи на классический американский перекус. «Чэда» придумала Назим Педрад — звезда SNL и «Аладдина», она же исполнила главную роль. Похожий прием можно увидеть в сериале «4лен», в котором Майя Эрскин и Анна Конкл играют самих себя — так, словно им по 13 лет.
«Путь домохозяина», 1-й сезон
Якудза меняет криминал на семейный уют
Где смотреть: Netflix
Раньше Тацу был суровым якудза по кличке Бессмертный Дракон, один вид которого заставлял трепетать подчиненных, врагов и весь район. Но он променял романтику улиц на работу по дому. Теперь Тацу готовит жене завтраки, вправляет мозги роботу-пылесосу и воюет за территорию с домашними питомцами. «Путь домохозяина» основан на популярной манге Косукэ Ооно, которую экранизировала Тиаки Кон, постановщица дилогии «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность».
«Ток»
Хоррор о медсестре, противостоящей тьме
Где смотреть: Shudder
Великобритания, 1974 год. По стране бастуют шахтеры, систематически отрубают электричество, а молодая медсестра Вэл (Роуз Уильямс) устраивается на работу в полузаброшенный госпиталь, где по ночам происходит что-то жуткое.
«Ночь в раю»
Корейский нуар про бандитов и месть
Где смотреть: Netflix
Рядовой член корейской мафии (Ом Тхэ-гу) хочет вернуться к мирной жизни. Первая попытка порвать с криминалом приводит к гибели близких. После второй начинается война внутри клана, а герой уезжает из Сеула на остров Чеджу и встречает любовь (Чон Ё-бин). Но прошлое настигнет его и здесь. «Ночь в раю» — новая работа Пак Хун-джона, сценариста «Я видел дьявола» и режиссера «Нового мира».
Автор: Алексей Филиппов