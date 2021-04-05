Что смотреть дома: «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Любовное настроение», «Хемингуэй»

Митя (Ефим Петрунин) готовится к свадьбе с Настей (Софья Райзман) и зовет на Бали друга Пашу (Борис Дергачев) — неверного мужа, которого очень ревнует жена Кира (Вера Кинчева). Туда же отправляется Вася (Любовь Аксенова) — бывшая жена Мити и любовница Паши.

В дилогиях «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!» Роман Каримов пытается очертить психологический портрет современного россиянина. В «Свидании на Бали» история становится масштабнее: персонажи оказываются в сложных отношениях не только с собой и другими, но и с историей и географией родной страны, которая за границей становится только ближе.