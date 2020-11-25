Что смотреть дома: «Вершина озера», «Гипноз» и ромком с Кристен Стюарт

Миша (Сергей Гиро) ходит во сне, и родители отводят его к прославленному гипнологу Волкову (Максим Суханов). Вскоре мальчик становится учеником доктора, но Мишу интересует не только работа человеческого мозга, но и судьба симпатичной пациентки (Виктория Буцких).

После «Оттепели» Валерий Тодоровский продолжает экспериментировать с жанрами: драма о балете «Большой», многофигурные мемуары «Одесса», теперь триллер о гипнозе, сочиненный вместе со сценаристкой Любовью Мульменко и отчасти основанный на автобиографическом материале.