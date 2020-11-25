Что смотреть дома: «Вершина озера», «Гипноз» и ромком с Кристен Стюарт

Первая большая роль Кейли Куоко после «Теории большого взрыва», рождественская комедия с Куртом Расселом и корейский сериал Netflix — собрали самое интересное, что выходит на этой неделе на российских и зарубежных стримингах.
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«Гипноз»
Триллер Валерия Тодоровского о людях, которые умеют подчинять чужую волю.
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 28 ноября
Миша (Сергей Гиро) ходит во сне, и родители отводят его к прославленному гипнологу Волкову (Максим Суханов). Вскоре мальчик становится учеником доктора, но Мишу интересует не только работа человеческого мозга, но и судьба симпатичной пациентки (Виктория Буцких).
После «Оттепели» Валерий Тодоровский продолжает экспериментировать с жанрами: драма о балете «Большой», многофигурные мемуары «Одесса», теперь триллер о гипнозе, сочиненный вместе со сценаристкой Любовью Мульменко и отчасти основанный на автобиографическом материале.
Смотрите этот фильм только на КиноПоиск HD по подписке Плюс с 28 ноября
«Дядя Фрэнк»
Драмеди о гомофобии с Полом Беттани и Софией Лиллис.
Где смотреть: Amazon Prime
В 1973 году 18-летняя Бет (Лиллис) отправляется вместе с дядей Фрэнком (Беттани) на похороны его отца и ее деда, сурового патриарха семьи (Стивен Рут). По пути Бет узнает, что дядя — гомосексуал, и знакомится с его бойфрендом Валидом (Питер Макдисси). «Дядя Фрэнк» — четвертый полный метр Алана Болла, сценариста «Красоты по-американски» и «Настоящей крови», который знает, что скрывается в строгих душевых американской субурбии и умеет рассказывать об этом без надрыва недавнего «Падения» Вигго Мортенсена.
«Бортпроводница», мини-сериал
Кейли Куоко в триллере про стюардессу и труп.
Где смотреть: HBO Max
Бортпроводница Кассандра (Куоко) летает по всему миру, и однажды ее рутину нарушает встреча с привлекательным пассажиром Алексом (Михиль Хаусман). После бурной ночи в бангкокском отеле Кассандра обнаруживает в номере его труп. Агенты ФБР задают неудобные вопросы, а Кэс пытается вспомнить, что же произошло. «Бортпроводница» — экранизация одноименного бестселлера Криса Бохджаляна, среди постановщиков — Сюзанна Фогель («Шпион, который меня кинул», американская «Утопия») и Глен Винтер (режиссер и оператор сериалов вселенной DC).
«Как Надя пошла за водкой»
Евгений Цыганов пьет и не краснеет.
Где смотреть: Okko
Новый фильм независимого режиссера Владимира Мирзоева вышел накануне «Еще по одной» Томаса Винтерберга, где алкоголь, согласно провокационной гипотезе, служил батарейкой счастья. В российских реалиях источником серотонина также становится водка. Главный герой — помятый интеллигент Алексей (Евгений Цыганов), оказавшийся на даче сестер, Вали (Евгения Соляных) и Нади (Надежда Игошина). На выходе — пропитанная чеховскими мотивами трагикомедия о неустроенности и нежелании что-то менять.
«Рождественские хроники 2»
Курт Рассел и Голди Хоун опять спасают Рождество.
Где смотреть: Netflix
«Рождественские хроники» — ревизионистская сказка о самом главном семейном празднике в году. В первой части Санта-Клаус (Рассел) слегка отбился от графика из-за двух пытливых детишек, но магия мегаполиса помогла ему все исправить. Место действия второй части, снятой Крисом Коламбусом, — страна Санты, но теперь украсть Рождество хотят уже иностранные агенты, коллеги веселого деда — злой дух Белсникель (Джулиан Деннисон из «Охоты на дикарей» и «Дэдпула 2») и Йольский кот. Главный герой спасает праздник вместе с предприимчивой миссис Санта (Хоун) и циничной подросшей Кейт из первой части (Дэрби Кэмп).
«Вершина озера», 1-й и 2-й сезон
Элизабет Мосс и Николь Кидман в атмосферном детективе про культуру насилия.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Феминистский детективный диптих, придуманный Джейн Кэмпион и Джерардом Ли для Sundance TV и ставший одной из вершин телевидения 2010-х. Следовательница Робин Гриффин (Элизабет Мосс) приезжает в Новую Зеландию расследовать пропажу 12-летней беременной девочки, и дело заводит ее не столько в дебри местных мистических таинств, сколько во тьму человеческой души. Второй сезон, в котором появляются Николь Кидман и Австралия, уже менее абстрактен и более радикален в формулировках: большинство ужасов региона провоцируют мужчины — насильники, реднеки, проповедники, преступники и сексисты-полицейские.
Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке Плюс
«Самый счастливый сезон»
Рождественский квир-ромком с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис.
Где смотреть: Hulu
Эбби (Стюарт) собирается сделать Харпер (Дэвис) предложение под Рождество, которое они будут отмечать с ее семьей. Проблема в том, что Харпер не рассказывала родителям и сестрам, что она лесбиянка и что у нее есть возлюбленная. «Сезон» — второй полный метр Клеа ДюВалл (она снимала милый подростковый сериал «В поисках Аляски»), а также сценарный дебют комедиантки Мэри Холлэнд, игравшей в «Зеленее травы» и многих важных ситкомах — от «Парков и зон отдыха» и «Новенькой» до «Чокнутой бывшей». Актерский ансамбль — тоже гирлянда: Обри Плаза, Элисон Бри, Виктор Гарбер, Дэн Леви и другие.
«Замечательные слухи», 1-й сезон
Корейские «Охотники за привидениями».
Где смотреть: Netflix
Не только Нью-Йорк страдает от потусторонних сил. Южная Корея тоже нуждается в защите от злых духов. Местные охотники за привидениями — их называют «счетчики» — обитают в лапшичной и обладают сверхспособностями: целительство, экстрасенсорика, суперсила. Им предстоит одновременно спасти мир и прояснить прошлое Муна (Чо Бён-гю) — старшеклассника-«счетчика», который в детстве попал в загадочную автокатастрофу. Режиссер сериала Ю Сон-дон специализируется на мистике: он снял паранормальные хорроры «Смертельный звонок» и «0,0 МГц» и сериал «Вампир-прокурор».
«Я слышу голоса»
Испанский хоррор про подозрительный дом.
Где смотреть: Netflix
Даниэль (Родольфо Санчо) и Сара (Белен Фабра) переезжают в новый дом вместе с девятилетним сыном Эриком (Лукас Блас), который вскоре начинает слышать подозрительные голоса. Когда он внезапно умирает, взрослым тоже начинает слышаться и мерещиться всякое, и они обращаются к экстрасенсу. Режиссер-дебютант Анхель Гомес Эрнандес работает в до боли знакомых декорациях и ситуациях, но стоит помнить, что испанские авторы умеют выжимать максимум из клише. Будет закономерно, если следующий проект Гомеса спродюсирует Гильермо дель Торо, который любит брать под крыло испаноговорящих хоррормейкеров — вспомним его коллаборации с Хуаном Антонио Байоной («Приют») и Андресом Мускетти («Мама»).
«Швейцарец Крис»
Детектив о смерти журналиста на войне в Югославии.
Где смотреть: Mubi
В октябре 1991 года швейцарский журналист Крис Вуртенберг отправился в Загреб освещать гражданскую войну в Югославии. 7 января 1992 года его нашли мертвым и почему-то в военной форме. Двадцать лет спустя двоюродная сестра Вуртенберга, Аня Кофмель, задается вопросом, что же побудило его вмешаться и насколько легенда о герое Крисе, которую хранила их семья, соответствует действительности. Дебют Кофмель — микс документального расследования и анимационной реконструкции — участвовал в Каннcком кинофестивале в программе «Международная неделя критики» в 2018 году.
Автор: Алексей Филиппов