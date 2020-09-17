Что смотреть в кино: «Человек из Подольска», «На острие» и «Грань времени»

Николаю (Вадик Королев) не повезло. Он спокойно ждал свою подольскую электричку, когда к нему подошли двое полицейских и отвели в участок для выяснения личности. Но делали они это странно: сначала пытали вопросами об истории Подольска, потом завели дискуссию об электронной музыке, а напоследок заставили петь и танцевать. Руководили этим шоу двое обычных стражей порядка (Владимир Майзингер и Михаил Касапов) и госпожа Капитан (Виктория Исакова). К ним присоединился и другой задержанный — житель Мытищ (Илья Борисов), который ловко отвечал на все каверзные вопросы, потому что находится в участке уже давно. И тут Николай понял, что выяснение личности может затянуться.