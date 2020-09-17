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Что смотреть в кино: «Человек из Подольска», «На острие» и «Грань времени»

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Марго Робби грабит банки, Светлана Ходченкова виртуозно фехтует, а Анджелина Джоли становится матерью Питера Пэна.

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«Человек из Подольска»

Полицейские устраивают культурно-просветительскую экзекуцию жителю Подмосковья.

Николаю (Вадик Королев) не повезло. Он спокойно ждал свою подольскую электричку, когда к нему подошли двое полицейских и отвели в участок для выяснения личности. Но делали они это странно: сначала пытали вопросами об истории Подольска, потом завели дискуссию об электронной музыке, а напоследок заставили петь и танцевать. Руководили этим шоу двое обычных стражей порядка (Владимир Майзингер и Михаил Касапов) и госпожа Капитан (Виктория Исакова). К ним присоединился и другой задержанный — житель Мытищ (Илья Борисов), который ловко отвечал на все каверзные вопросы, потому что находится в участке уже давно. И тут Николай понял, что выяснение личности может затянуться.

Факты о фильме

  • «Человек из Подольска» — полнометражный дебют театрального режиссера Семена Серзина, поставившего более 30 спектаклей и основавшего независимое театральное объединение «Невидимый театр» (Санкт-Петербург). Он снимался в хорроре «Побочный эффект» и сыграл главную роль в фильме «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.
  • В основе «Человека из Подольска» — одноименная пьеса Дмитрия Данилова, которая в 2018 году получила премию «Золотая маска» в категории «Работа драматурга» (в постановке «Театр.doc»).
  • К Дмитрию Данилову несколько раз обращались с просьбой продать права на экранизацию пьесы, но убедить его удалось только продюсеру Наталье Мокрицкой, предложившей Серзина в качестве режиссера. Дело в том, что Серзин к тому моменту уже поставил «Человека из Подольска» в Ярославском театре, и Данилов знал эту постановку.
  • Главного героя в проекте сыграл Вадик Королев — лидер инди-группы OQJAV. До работы над фильмом Семен Серзин снимал для нее клипы.
  • Премьера «Человека из Подольска» состоялась в конкурсной программе 31-го «Кинотавра». На фестивале фильм получил специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма».

«На острие»

Опытная саблистка пытается победить молодую соперницу ради олимпийской медали.

Александра Покровская (Светлана Ходченкова) — звезда спортивного фехтования. Семь раз она становилась чемпионкой России, побеждала на чемпионатах Европы и мира. Ей уже 34, но уходить на заслуженную пенсию она не собирается: впереди Олимпийские игры, а олимпийское золото — единственная медаль, которой у Покровской пока что нет. В сборной появляется дерзкая конкурентка Кира Егорова (Стася Милославская). Вместо техники у нее есть скорость, инстинкт убийцы и готовность добивать соперницу на дорожке. После первых же спаррингов Саша понимает, что одолеть противницу будет не так-то просто. Зато тренер сборной (Сергей Пускепалис) считает, что девчонка сможет Покровскую кое-чему научить.

Факты о фильме

  • История противостояния Александры Покровской и Киры Егоровой полностью выдумана. Но в фильме все же есть реальные факты из олимпийских состязаний по фехтованию.
  • «На острие» — второй совместный проект режиссера Эдуарда Бордукова и продюсеров Елены Гликман и Михаила Дегтяря. В 2015-м они сняли спортивную драму «Коробка», в которой, кстати, впервые появилась на экране актриса Стася Милославская.
  • Продюсер фильма Михаил Дегтярь профессионально занимался фехтованием на саблях и даже получил звание мастера спорта. Занималась фехтованием и одна из актрис — София Эрнст.
  • В качестве дублеров, консультантов и постановщиков боев на фильм были приглашены профессиональные спортсмены — участники соревнований международного уровня. Стася Милославская обращалась за советами к олимпийской чемпионке Яне Егорян.
  • Готовясь к съемкам, актрисы не только осваивали азы спортивного фехтования, но и учились надевать маску одним движением, что тоже требует сноровки.

«Грань времени»

Сотрудник скорой помощи попадает в машину времени.

В Новом Орлеане появляется странный наркотик: приняв его, люди загадочным образом переносятся в другое место и даже время, откуда не всегда могут выбраться живыми. В результате работники скорой — Деннис (Джейми Дорнан) и Стив (Энтони Маки) — становятся свидетелями совершенно необъяснимых смертей и ранений: одну из пациенток кусает змея, которая считается давно вымершей, второго пациента рубят на куски древним мечом. Тут Стив узнает, что жить ему остается всего полтора месяца, и решает сам попробовать таблетку — терять ему уже нечего.

Факты о фильме

  • Режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед стали известны благодаря своим предыдущим работам «Ломка», «Весна» и «Паранормальное». «Грань времени» (оригинальное название — Synchronic) — их четвертый совместный проект.
  • Оператором всех фильмов, которые снимал этот режиссерский дуэт, всегда был Мурхед, а Бенсон занимался подготовкой сценария. «Грань времени» не стала исключением.
  • Кастинг на роли главных героев не проводился. Режиссеры с самого начала знали, что хотели бы видеть в своем проекте Джейми Дорнана и Энтони Маки.

«Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»

Взрослая сказка о мальчике, который отказался взрослеть, и девочке, хотевшей поскорее стать взрослой.

Англия начала XIX века. Дэвид, Питер и Алиса живут с родителями в крошечной усадьбе недалеко от Лондона. Их отец Джек (Дэвид Ойелоуо) мастерит игрушечные корабли, мать Роуз (Анджелина Джоли) делает шляпки, и все они обожают игры и приключения. Денег у них почти нет, но это не мешает семье жить счастливо. Детям можно носиться по саду, играть в пиратов и устраивать чайные церемонии плюшевым кроликам. Все меняется, когда Джек случайно погибает. Питер дает слово, что никогда не будет взрослеть и останется вечным ребенком, а Алиса находит дорогу в загадочную Страну чудес.

Факты о фильме

  • Идея сделать братом и сестрой героев двух разных сказок принадлежит сценаристке Мариссе Гудхилл. «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» (оригинальное название — Come Away) — ее первый полнометражный сценарий.
  • Продюсер Лиса Кан специально искала для этого проекта женщину-режиссера. В результате выбор был сделан в пользу Бренды Чепмен, работавшей над анимационными хитами «Принц Египта» и «Храбрая сердцем» (последний получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм»). Игровыми фильмами она до этого не занималась.
  • Анджелину Джоли пригласили по просьбе Дэвида Ойелоуо, которого уже утвердили на роль Джека. Ойелоуо лично знаком с актрисой, а их дети время от времени пересекались на детских праздниках.
  • Джоли согласилась участвовать в проекте, но при условии, что съемки будут проходить в Лос-Анджелесе. К тому времени все интерьеры уже были готовы в лондонских павильонах, а натурные съемки планировалось провести в английском Бакингемшире. Тем не менее продюсеры приняли условие и выстроили копию интерьеров в павильонах американской студии.

«Страна грез»

Грабительница банков соблазняет фермера.

Техас, начало 30-х годов прошлого века. Среди местных фермеров паника: в округе появилась воровка и убийца леди Уэльс (Марго Робби). В ее послужном списке несколько налетов на крупные банки и несколько жертв (в одной из перестрелок с ее участием погибла девятилетняя девочка). За поимку убийцы полиция штата обещает 10 тыс. долларов. О них мечтает семнадцатилетний Юджин Эванс (Финн Коул), пасынок помощника шерифа. Мечты, как ни странно, сбываются: он натыкается в своем амбаре на истекающую кровью Элисон Уэльс. Она уверяет парня, что ее подставили, и уговаривает бежать с ней в Мексику — в страну, где живет отец Юджина, от которого не было вестей уже 11 лет.

Факты о фильме

  • «Страна грез» — третий проект продюсерской кинокомпании LuckyChap Entertainment, принадлежащей Марго Робби. Первым фильмом, выпущенным LuckyChap, стала «Тоня против всех», получившая «Оскар» за женскую роль второго плана (Эллисон Дженни). Вторым — сольник про Харли Квинн.
  • Марго Робби заинтересовалась «Страной грез», потому что ее как актрису привлекает эпоха тридцатых. А еще история о двух влюбленных в бегах напоминает ей любимые фильмы «Бонни и Клайд» и «Дни жатвы».
  • Для режиссера Майлза Джорис-Пейрафита «Страна грез» стала вторым полнометражным проектом. Его дебют «Как есть» в 2016 году получил специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс».

Автор: Вера Аленушкина

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