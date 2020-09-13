«Человек из Подольска» Семена Серзина: Всё как в Кафке

Коля (Вадик Королев из группы OQJAV) возвращается с работы из Москвы в Подольск. На Курском вокзале к нему подходят полицейские и без объяснения причин увозят в участок, где начинает твориться какая-то чертовщина. «Подольские все тупые», — заявляют ему, а затем требуют ответить, какая в родном городке численность населения и что Коля видит в электричке по дороге на работу. Далее с криками «Любишь абсурд?!» Колю учат танцу для развития мозга и пытают хуже, чем дубинками: Коле придется ответить, что ему интересно в жизни, почему он расстался с женой и помнит ли, какого цвета стены в его подъезде. А когда Коля попытается сбежать из отделения, то обнаруживает, что выхода нет.

В основе этой комедии абсурда — одноименная пьеса Дмитрия Данилова, которую Семен Серзин сначала поставил на сцене Ярославского театра драмы, а потом удачно экранизировал, придумав несколько классных ходов для трансформации театрального текста в киноязык. Главное достижение — пространство: в пьесе все происходит в одной комнате, но в фильме появился фантасмагоричный полицейский участок с катакомбами, секретными лабораториями, теплицей с огурцами и целым бассейном. В нем героиня восхитительной Виктории Исаковой, госпожа капитан Марина, в неглиже проводит самый главный для Коли допрос: как так вышло, что он не любит свой город и работу? И почему он остался без жены?

К этому моменту уже становится ясно, что перед Колей (и нами) разверзлись кафкианские глубины, участок не совсем настоящий, а вот полицейские — наоборот. И что личность Коли они выясняют совсем не по паспорту. Ему устраивают флешбэк в детство, ведут интеллектуальные беседы об электронной музыке и любимой группе Einstürzende Neubauten и дают домашнее задание — прогуляться по Подольску так, как по Амстердаму, который Коля ценит больше родного города.

Кинодебют актера Серзина снят в духе лучших абсурдистских советских фильмов Абдрашитова и Миндадзе, на стыке упомянутого Кафки и Салтыкова-Щедрина. Происходящее и смешит, и ужасает одновременно, а с героя срывают все маски и защитные слои, обнажая экзистенциальную драму. Драма Коли: ему неинтересно жить. Он ничего не любит: ни Подольск, ни работу, ни новую девушку. Единственное его достижение — удачное название для собственной группы. Вердикт всех следственных действий: он не осознает и не уважает Реальность (с большой буквы).

«Человека из Подольска» сравнивают с «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова — не только из-за накала человеческого абсурда, но и из-за живописания сотрудников правоохранительных органов. В фильме Серзина полицейские добрые и вообще ненастоящие, но они все равно выглядят жутко. Насилие остается насилием, даже если тебя вместо массажа дубинкой заставляют семь раз прокричать «Рад стараться, госпожа капитан!» или горланить «Ай-пиы!».

У Серзина получилось легко рассказать о двух наших самых больших страхах. Первый — столкновение с полицией. Попасть на допрос неприятно в любой стране, но в России это сразу воспринимается как борьба за жизнь. Второй страх — столкнуться с самим собой, остаться с собой наедине. В фильме нет никакой трансформации героя: господа полицейские, вытащив из Коли его настоящие личностные характеристики, всего лишь ставят диагноз, а дальше раздавленному и ошарашенному человеку из Подольска нужно действовать самому. Поможет ли Коле новое знание о самом себе — непонятно.