Как двойняшки из «Гравити Фолз» стали любимыми героями взрослых по всему миру

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ПодкастКак двойняшки из «Гравити Фолз» стали любимыми героями взрослых по всему миру

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Чем сериал о приключениях двойняшек Диппера и Мэйбл похож на классическую детскую литературу — «Убить пересмешника», «Вино из одуванчиков» и произведения Астрид Линдгрен? Как создатель проекта Алекс Хирш перенес в него свои детские воспоминания, увлечения и мечты? Как «Гравити Фолз» рушит сложившиеся представления о гендерных ролях, отношениях братьев и сестер, мифологических персонажах и даже апокалипсисе? Почему решение ограничить сериал двумя сезонами, несмотря на его популярность, было очень правильным?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и создатель канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают анимационный сериал «Гравити Фолз», выходивший на Disney Channel в 2012—2016 годах (со спойлерами). В выпуске также упоминаются следующие фильмы, сериалы и книги: «Назад в будущее», «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Очень странные дела», «Благие знамения» и «Вафельное сердце».

А в следующем выпуске мы поговорим о четвертом сезоне сериала «Корона» (Netflix) о жизни британской королевской семьи. В этом сезоне в сериале впервые появляются принцесса Диана (Эмма Коррин) и Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Сериал «Гравити Фолз» можно посмотреть на КиноПоиcк HD как в оригинальном варианте, так и в дубляже.

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