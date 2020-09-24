«Ход королевы» — самый популярный мини-сериал Netflix. Вот еще 10 фильмов про шахматы

23 ноября Netflix объявил, что «Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом в истории стриминг-сервиса. За первые 28 дней шоу о гениальной шахматистке Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) посмотрели с 62 миллионов аккаунтов. Кроме того, после выхода сериала в сети зафиксировали резкий скачок интереса к шахматам: количество Google-запросов об игре достигло рекорда за последние 9 лет, а в eBay сообщили, что за 10 дней после премьеры шахматные доски стали искать чаще на 237%.

Недавно издание Vulture составило список фильмов, косвенно или напрямую связанных с шахматами. Вот что советуют журналисты.

«Игра окончена: Каспаров против машины»

Документалка о шахматном поединке чемпиона мира Гарри Каспарова (он консультировал создателей «Хода королевы») и суперкомпьютера Deep Blue, разработанного компанией IBM. Матч состоялся в 1997 году, и шахматист проиграл машине со счетом 2,5:3,5. После этого Каспаров обвинил IBM в мошенничестве. Фильм Викрама Джайанти смонтирован из интервью с шахматными экспертами, членами команды IBM, самим Каспаровым и его менеджером, которые перемежаются записями матча. Режиссер показывает, насколько напряженной для всех причастных была игра, а также исследует подозрения, возникшие в адрес IBM.

«Защита Лужина»

Драма голландского режиссера Марлен Горрис (обладательница «Оскара» за «Антонию») по мотивам одноименного романа Владимира Набокова. В 1920-е годы гроссмейстер Александр Лужин (Джон Туртурро) приезжает в итальянский городок на шахматный турнир и влюбляется в русскую аристократку Наталью Каткову (Эмили Уотсон). Но героев настигают трудности: мать Натальи против ее общения с Лужиным, а сам шахматист в ходе игры начинает нервничать и, кажется, вот-вот потеряет самообладание.

«Жертвуя пешкой»

Фильм Эдварда Цвика рассказывает об американском гроссмейстере Бобби Фишере (Тоби Магуайр), который в 1972-м получил звание чемпиона мира, победив советского шахматиста Бориса Спасского (Лив Шрайбер). Поединок пришелся на разгар холодной войны, поэтому в прессе его часто называли матчем столетия.

«Бобби Фишер против всего мира»

Еще один фильм про Фишера, на этот раз документальный. Лента Лизы Гарбус прослеживает биографию скандально известного шахматиста — от первого турнира, во время которого Фишеру было 10 лет, до начала нулевых, когда гроссмейстер углубился в идеи антисемитизма и искренне верил, что стал жертвой заговора ЦРУ.

«Бруклинский замок»

Документальная лента о бруклинской школе, большинство учеников которой — выходцы из семей, живущих за чертой бедности. Тем не менее ее учителям удалось организовать лучшую в стране шахматную секцию, а воспитанники школы неоднократно побеждали на национальных матчах. Vulture сравнивает «Бруклинский замок» со спортивным фильмом: в кульминации зрителей ждет крупный шахматный турнир.

«Темная лошадка»

История прославленного новозеландского шахматиста Дженезиса Потини (Клифф Кёртис), страдавшего биполярным расстройством. Главный герой жил в бедности и часто попадал больницы, но это не мешало ему помогать другим. В фильме Потини тренирует детей в шахматном клубе, надеясь, что те не закончат жизнь в бандитских кругах, а также помогает им попасть на национальный чемпионат в Окленде.

«Королева из Катве»

Фильм Миры Наир основан на реальной истории и рассказывает о юной угандийке Фионе Мутези (Мадина Налванга), живущей в бедной общине. Девочка обнаруживает в себе талант к шахматам и вместе со своим наставником, миссионером Робертом Катенде (Дэвид Ойелоуо), начинает готовиться к соревнованиям в надежде вызволить свою семью из нищеты (маму Фионы играет Лупита Нионго).

«Компьютерные шахматы»

Комедия Эндрю Буджальски переносит зрителя в 1980-е. По сюжету несколько неуклюжих программистов пытаются создать компьютерные шахматы, способные превзойти даже самых одаренных игроков. Режиссер известен как «крестный отец мамблкора», поэтому «Компьютерные шахматы» сняты на камеры Sony AVC-3260, выпущенные в 1970-е, а главные роли играют актеры-любители.

«Дерзкий»

Режиссерский дебют Боаза Якина, режиссера «Вспоминая титанов». Главный герой, чернокожий подросток по кличке Дерзкий (Шон Нельсон), работает на наркоторговцев и мечтает вырваться из круговорота насилия и нищеты. Как ни странно, во многих опасных ситуациях ему помогают шахматные тактики, которые он усвоил благодаря отцу-алкоголику и мастеру по быстрым шахматам (Сэмюэл Л. Джексон).

«Выбор игры»

В 1993 году Стивен Зеллиан, сценарист «Списка Шиндлера» и создатель сериала «Однажды ночью», дебютировал в режиссуре фильмом о детстве американского шахматиста Джошуа Вайцкина. Заметив талант мальчика, родители наняли ему известного преподавателя Брюса Пандолфини, который надеялся сделать из Вайцкина второго Бобби Фишера. Пандолфини пытался привить ему агрессивный стиль игры, но подросток засомневался в подходе учителя и выбрал свой путь. Вайцкин неоднократно побеждал на чемпионатах США, а в 11 лет сыграл вничью с самим Гарри Каспаровым.