Что смотреть в кино: «Дорогие товарищи!», «Еще по одной» и «Цой»

Евгений Цыганов провожает в последний путь Виктора Цоя, Мадс Миккельсен изучает влияние алкоголя на организм, а Юлия Высоцкая разочаровывается в советской власти.

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«Дорогие товарищи!»

Подробная реконструкция кровавых событий хрущевской оттепели.

1 июня 1962 года. В Новочеркасске ЧП: на местном электровозостроительном заводе рабочие вышли на стихийный митинг и перекрыли железную дорогу. Причина — внезапное сокращение зарплат на фоне ожидаемого со дня на день повышения цен на молоко и мясо (в стране дефицит продовольствия, зерно приходится покупать за валюту). Москва командирует в неблагонадежный город (жившие тут донские казаки были союзниками белых — это важное для фильма обстоятельство) высокую комиссию. Местные власти в панике: в окна райкома уже летят камни. Одна из тех, кто бежит из осажденного здания, — Людмила Семина (Юлия Высоцкая), фронтовичка и убежденная сталинистка. Вслед за московскими товарищами она призывает к расстрелу демонстрантов, еще не зная, что в толпе стоит и ее дочь. Снятый в старомодном ч/б фильм Андрея Кончаловского не просто скрупулезная реконструкция Новочеркасского расстрела, но и в каком-то смысле политический манифест режиссера: мнение героини фильма по многим вопросам совпадает с его эксцентричными теориями о бесконечной дикости России.

Факты о фильме Консультантом Кончаловского был генерал-майор в отставке Юрий Баграев, который в 1992 году, будучи помощником главного военного прокурора РФ, руководил следственной группой, занимавшейся расследованием трагедии в Новочеркасске.

Жертвами расстрела, по официальным данным, стали 24 человека, 70 получили тяжелые огнестрельные ранения. Позднее по приговору суда семеро «зачинщиков бунта» были приговорены к высшей мере наказания, более сотни рабочих получили тюремные сроки. Некоторые очевидцы утверждали, что среди случайных жертв были дети, однако официально эта информация не подтверждена.

Сама Юлия Высоцкая родом из Новочеркасска.

Съемки проходили в Новочеркасске, в других городах Ростовской области и в павильоне в «Лужниках». В съемках эпизодов, связанных непосредственно с забастовкой, участвовало более 500 актеров массовых сцен. Почти все они местные жители.

«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского участвовал в конкурсе 77-го Венецианского фестиваля, но был награжден лишь спецпризом жюри.

«Еще по одной»

Четверо друзей увлекаются алкоэкспериментами.

К пятидесяти годам жизнь Мартина (Мадс Миккельсен) превратилась в вялотекущий кошмар: дети перестали его замечать, жена при встрече едва здоровается, а ученики (Мартин преподает в школе историю) обвиняют его в бездарности и требуют другого педагога. Во время очередной блеклой вечеринки Мартин делает маленькое открытие: оказывается, человек рождается с дефицитом алкоголя в крови, отсюда и все проблемы (во всяком случае, так утверждает норвежский психолог и культуролог Финн Скэрдеруд). Чтобы проверить эту гипотезу, Мартин и трое его коллег начинают выпивать по одному-два бокала в день исключительно ради научных целей. Сначала кажется, что эксперимент удался: жизнь четырех товарищей засверкала новыми красками. Но потом выясняется, что они оказались уж слишком яркими.

Факты о фильме Картина Томаса Винтерберга должна была участвовать в основном конкурсе 73-го Каннского фестиваля, отмененного из-за пандемии. Зато «Еще по одной» показали на фестивалях в Сан-Себастьяне, Лондоне и Торонто. Также фильм номинирован на премию Европейской киноакадемии в четырех основных категориях.

Для сценариста Тобиаса Линдхольма это уже четвертый проект, который он делает вместе с Томасом Винтербергом. До этого были «Коммуна» (2015), «Охота» (2012) и «Субмарино» (2010).

В первом варианте сценария у героя Мадса Миккельсена были сын и дочь, причем девочку должна была сыграть Ида Мари, дочь режиссера. Однако за несколько дней до начала съемок Ида погибла в автокатастрофе. Томас Винтерберг посвятил этот фильм ей.

Норвежский психолог Финн Скэрдеруд, теорию которого проверяют герои, действительно выдвигал похожую гипотезу, но быстро от нее отказался.

«Цой»

Последний путь Виктора Цоя.

5 августа 1990 года. Водитель «Икаруса» Павел Шелест (Евгений Цыганов) становится участником крупного ДТП: в его автобус врезается «Москвич», который после лобового столкновения переворачивается несколько раз. Выбравшись из «Икаруса», Шелест понимает, что человек, сидящий за рулем легковушки, погиб. Чуть позже ему скажут, что это был лидер группы «Кино», которую Павел никогда толком не слушал. А на следующий день мужчину поставят перед фактом: именно он должен отвезти гроб с музыкантом в Ленинград. Вместе с ним поедут родственники и друзья, приехавшие на опознание тела и не знающие, что именно Шелест сидел за рулем злополучного «Икаруса».

Факты о фильме Настоящее имя водителя «Икаруса», в который врезался «Москвич» Виктора Цоя, — Янис Фибигс. Алексей Учитель был на месте аварии и позднее даже разговаривал с Фибигсом.

Первый вариант сценария, написанный Александром Гоноровским («Край», «Первые на Луне»), был готов еще в 2012 году. Тогда запустить проект у Учителя не вышло. Позднее текст дорабатывался Саввой Минаевым («СМЕРШ»).

В «Цое» можно увидеть кадры из документальных фильмов Алексея Учителя «Рок» (1987) и «Последний герой» (1992). Также режиссер думал над тем, чтобы использовать фрагменты «Иглы», но ее режиссер Рашид Нугманов согласия не дал.

Выход фильма в прокат не обошелся без скандала: отец и сын Виктора Цоя написали письмо Владимиру Путину с просьбой отозвать у проекта прокатное удостоверение. По просьбе Александра Викторовича Цоя имена всех персонажей (за исключением лидера группы «Кино») были изменены.

Алексей Учитель не верит в то, что Виктор Цой разбился из-за того, что заснул за рулем. По его словам, музыкант просто потерял концентрацию и на пару секунд ушел в себя.

«Дичь»

Шестнадцатилетняя девочка оказывается в шкуре маньяка со стажем.

Милли Кесслер (Кэтрин Ньютон) — самая милая и самая незаметная девочка в старшей школе. Но прогулка по ночному стадиону все в ее жизни меняет. Одинокую серую мышку находит скучающий без дела маньяк (Винс Вон). Он не убивает ее, а меняется с Милли телами. Придя в себя, девочка понимает, что оказалась запертой в теле пятидесятилетнего мужчины, на которого охотится вся полиция штата. На то, чтобы вернуться назад, у Милли есть только сутки: опоздаешь — останешься в чужой шкуре навсегда. Маньяк же возвращаться в прежнее тело вовсе не собирается: когда ты выглядишь как Барби, убивать становится гораздо проще.

«Опасный элемент»

Байопик Марии Кюри, открывшей полоний.

Уличные знакомства иногда творят чудеса! После конфликта с профессором Липпманом молодую исследовательницу Мари Склодовскую (Розамунд Пайк) выгоняют из лаборатории Парижского университета, но случайно встреченный на улице молодой человек, который оказывается Пьером Кюри, приглашает ее в собственный храм науки. Мария сперва отказывается. Но Пьер (Сэм Райли) — человек настойчивый, да и других вариантов у Марии нет. Они начинают работать вместе, влюбляются друг в друга, идут под венец, а через четыре года, переработав четыре тонны урановой руды, устраивают фурор на заседании научного общества, предъявив собравшимся два новых, очень радиоактивных элемента. Ни Пьер, ни Мария еще не подозревают, чем опасна для организма радиация.