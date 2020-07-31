Бортич и Супермен: 10 лучших короткометражек фестиваля «Короче-2020», доступных онлайн

Калининградский фестиваль короткометражек «Короче» в этом году проходит онлайн — фильмы-участники можно посмотреть только на КиноПоиск HD. Победители, в том числе и в зрительском голосовании, будут объявлены 23 августа. Чтобы облегчить навигацию среди почти трех десятков конкурсных короткометражек, мы выбрали 10 своих фаворитов. Среди них — триллеры про маньяков, разговорный ромком по сценарию Павла Руминова, продюсерский проект Александры Бортич (с ней же в главной роли) и черная новогодняя комедия с Игорем и Григорием Верниками.

«Кое-что задаром»

Лос-Анджелес, 1984 год. В городе при необъяснимых обстоятельствах пропадают люди. Несмотря на сопротивление начальства и скепсис коллег (среди них Валерий Кухарешин и Игорь Лифанов), решительный и слегка обезумевший детектив Макс Фламберк (Игорь Ботвин) продолжает собственное расследование. Он уже потерял напарника, и теперь для него это вопрос чести. Под подозрение попал даже Пабло Эскобар, чья фотография висит на доске в кабинете Фламберка. Но теперь зловещий незнакомец из другого мира начал сам охотиться на полицейского, слишком близко подобравшегося к разгадке.

«Кое-что задаром» — экранизация одноименного рассказа Шекли. Она тонко и смешно стилизована под американские фантастические триллеры 1980-х. Невозможно удержаться от улыбки, когда видишь родные лица в антураже «Бегущего по лезвию» и слышишь характерную брутальную озвучку в духе Гаврилова. Кажется, что перед нами утраченный ВГИКовский шедевр конца 1980-х (снял же там юный дипломник Андрей Тарковский настоящий нуар еще в 1956-м!).

«Легкий способ бросить курить»

17-летний Женя (Григорий Верник) очень долго ждал этого Нового года. Под бой курантов он собирается наконец-то лишиться девственности. Папа (Игорь Верник), мама (Кристина Бабушкина) и бабушка (Раиса Рязанова) отправлены на дачу, квартира свободна. Но все идет наперекосяк. Вместо ожидаемой 23-летней «массажистки» Лизы на пороге стоит 45-летняя Виктория Семеновна (Агриппина Стеклова). В постели вроде бы бойкая дама теряет сознание. Вдобавок московские пробки так и не позволили родственникам Жени добраться до дачи, и они возвращаются домой, чтобы обнаружить там бездыханное тело. Сценарий к этой микрокомедии написала Дарья Воротынцева («Магомаев», «257 причин, чтобы жить»), а участие отца и сына Верников добавляет семейного тепла плотно упакованному анекдоту о самом главном российском празднике.

«Минуточку»

Режиссерский дебют Евгения Шевченко, который играл в команде КВН «Федор Двинятин» и был сценаристом скетчкома «Страна в shope», — это в каком-то смысле экзистенциальный хоррор (но смешной). Главный герой «Минуточку», Олег (Артем Маркарьян), рекламирует в торговом центре китайский омолаживающий крем для рук, бросаясь со своим товаром наперевес к любому проходящему мимо. Дерзость приносит ужасные плоды, когда суровый мужчина в черном (демонический Сергей Епишев) начинает настойчиво просить юношу вернуть минуточку, которую тот украл у него, рассказывая про азиатскую лабуду. Незнакомец поставил Олега на счетчик, и долг его неумолимо растет.

«А где Матвей?»

Матвей (Артем Болучевский) работает курьером. Живет один в скудно обставленной квартирке. Матвею не хватает женской любви и понимания. Подруги нет, есть только вырезанные из эротического журнала фотографии, разбросанные по кровати. Как-то раз молодой человек доставил еду Лере в сиреневом свитере (Наташа Кулакова) и по уши в нее втрескался. Матвей начинает подкарауливать своих коллег и отнимать у них заказы, чтобы лишний раз встретиться с новой возлюбленной, стащить у нее какую-нибудь вещь в качестве фетиша.

Сюжет, с которого мог бы начаться фильм о серийном убийце, в руках выпускника Московской школы кино Олега Афонина превращается в грустную комедию о трудностях социализации и любви. Зрительницы, смейтесь, но будь бдительны: с такими Матвеями шутки плохи! Об этом же, кстати, и следующий фильм в нашей десятке.

«Затоваренная бочкотара»

Третий по счету клиент (Дмитрий Кондрашов) начинающей секс-работницы (Айседора Мамина) производит на девушку впечатление юного романтика. Да, детали настораживают: живет в загородном доме в малонаселенном поселке вдали от цивилизации; семьи нет, а в соседях глухой парень и его пожилая мать. Но как красиво незнакомец обставляет их первую встречу (классическая музыка, красноватый свет лампы и большая кровать), как нежно касается ее тела! Трудно не растаять в его объятиях. Наутро она поймет, что попала в лапы хладнокровного маньяка.

Мимо фильма нельзя пройти хотя бы из-за его названия, заимствованного у сюрреалистической пьесы Василия Аксенова. Но это не соц-арт и не соцреализм, а натуралистическое бытописание, несколько часов из жизни маньяка. Бесстрастное, выдержанное в тускло-серых тонах и выверенное до мелочей повествование, от которого у зрителя бегут мурашки по коже. Режиссер Алексей Селиванов явно брал уроки саспенса у Михаэля Ханеке. Из едва уловимых бытовых деталей проступает рутина киллера, приветливого молодого человека, не любящего шума и обладающего индивидуальным почерком.

«Нуартье»

Единственное место действия — больничная палата. В кадре один человек — режиссер фильма Евгения Щербакова. Ее героиня регулярно навещает некую парализованную после ДТП девушку, не то подругу, не то родственницу. Пациентка становится для нее внимательной и неперебивающей слушательницей, которой можно открыть душу, поведать историю любви — от многообещающего начала до трагического конца.

«Нуартье» (пламенный привет старику-паралитику из «Графа Монте-Кристо») — бенефис Щербаковой-актрисы: поза, взгляд в сторону, тяжелый вздох, пауза, сигарета, мечтательная улыбка, слезы. Несколько коротких монологов/мнимых встреч, меняются только костюмы посетительницы и ее настроение. Камера смотрит на нее с больничной койки. Минимализм художественных средств спасает фильм от любых намеков на фальшь и создает иммерсивную, эмоциональную и увлекательную мелодраму с неожиданным финальным твистом.

«О рыбаке и рыбке»

По радио сообщают, что Подмосковье захлестнула волна убийств на пригородных трассах. Жертв становится все больше, а преступник или даже целая банда продолжают гулять на свободе. Рыбак (Алексей Колубков) берет ночью попутчика (Макар Запорожский), словно не в этих краях у дорог находят растерзанные трупы. Пассажир, едва успев сесть в машину, начинает смаковать подробности преступлений, словно он и есть неуловимый убийца.

Напряженный разговор, в котором очень трудно определить, кто кошка, а кто мышка. Тусклый свет фар посреди лесополосы прорезает тьму — так мог бы выглядеть крошечный эпизод из «Настоящего детектива». Режиссер Александр Мыскин не показывает ни тела жертв, ни собственно убийства, но очень тонко чувствует, как пощекотать зрителю нервы одними умолчаниями, пока наконец не прозвучит выстрел.

«Годовщина»

Супруги (Дмитрий Куличков и Ирина Темичева) отмечают годовщину свадьбы. Детей благополучно сплавили бабушке, а значит, можно расслабиться и провести этот вечер только вдвоем. Жена надела свое лучшее платье и ждет от супруга сюрпризов. Он приготовил ужин — она сразу же спросила, почему они едят дома, а не в ресторане. Он подарил ей нижнее белье — она интересуется, почему же синтетическое. Муж лениво обороняется. Романтический вечер прошел, так и не начавшись.

«Годовщина» впечатляет точными и едкими диалогами. Что неудивительно: дебютирующая в режиссуре Эдина Умерова — дочь писателя и опытная сценаристка. Вроде бы все это типичный студенческий фильм: два актера за столом, замкнутое пространство, упор на диалоги. Но один тонкий сюжетный поворот — и оказывается, что это совсем другое кино.

«Саша ищет таланты»

Новый ролик видеоблогера Саши (Александра Бортич, продюсер фильма) будет посвящен Михаилу (Михаил Трухин). Мужчина в вязаной красно-белой шапке советского образца, со старым походным рюкзаком и смешным пакетом, на котором изображен белый котик, утверждает, что обладает сверхспособностями. Вот наш Супермен родом из Ижевска, который (якобы) умеет летать и обладает лазерным взглядом. Саша своему герою не верит, Миша же надеется, что видеосюжет про него впечатлит Галю, которая работает в ларьке рядом с его домом.

В прошлом году режиссер Павел Сидоров дебютировал в полном метре фильмом ужасов «Рассвет», а в этом снял вот такую маленькую комедию, ироничный взгляд из России на супергеройское кино. Когда нет бюджета на своих «Мстителей», снимай своего «Бёрдмэна»!

«Свидание»

Девушка (Хильда Кармен) ожидает в кафе молодого человека. Он (Данил Стеклов) опаздывает на полчаса и сразу же уверенно сообщает, что у него на сегодня запланировано три свидания. А еще он уверен, что похож не то на Райана Гослинга, не то на молодого Джона Малковича. Ему ужасно нужно с кем-то переспать, вот и нашел сразу несколько вариантов. Чтоб наверняка. Еще он не в духе, потому что из его музыкальной группы ушел барабанщик, а их только начали приглашать на солидные концерты. Слегка опешив от хамства кавалера, девушка быстро приходит в себя и отвечает колкостью на колкость.

Фильм Анастасии Рагозиной, когда-то продюсировавшей «Сердца бумеранг» Николая Хомерики и «Танец Дели» Ивана Вырыпаева, проносится ураганом, а потому предсказуемость развязки не вызывает раздражения. За пулеметные очереди реплик, которым мог бы позавидовать Аарон Соркин (если бы хоть как-то интересовался романтическими комедиями), отвечает Павел Руминов. Герои «Свидания» не замолкают ни на секунду. Рандеву превращается в лингвистическую дуэль. Оба бьют точно в цель, больно и наотмашь.