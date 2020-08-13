Как Марк Руффало, Чак Норрис, Джаред Лето и другие поддерживают протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, победу на которых в шестой раз одержал Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовало более 80% жителей страны. В тот же день на улицы вышли тысячи человек, которые усомнились в результатах и требовали открытого подсчета голосов. Протесты в Минске и других городах страны длятся уже неделю и сопровождаются массовыми задержаниями и насилием со стороны милиции и ОМОНа.

О событиях в Беларуси активно высказываются актеры и режиссеры России и всего мира. Они поддерживают митинги и просят власть прекратить насилие в стране.

Чак Норрис

Чак Норрис записал обращение к Лукашенко, в котором назвал политика «Сашей 0%». Ролик появился на сервисе Cameo, где пользователи платят знаменитостям за личные видеосообщения.

«Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша 0% и Мистер Таракан. Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, а лук. Поэтому если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — сказал Норрис.

Джаред Лето

В Instagram Джареда Лето появилась сторис с фотографией демонстрантов и подписью: «Мы с тобой, Беларусь».

Кроме того, Лето опубликовал флаг Белорусской Народной Республики, который был отменен в 1995 году и с тех пор стал символом оппозиции.

Дарья Жук

Режиссер Дарья Жук поддерживает протесты, находясь в Нью-Йорке. В 2018 году ее дебютный фильм «Хрусталь» выдвинули на соискание «Оскара» от Беларуси.

«Это счастье. Мне кажется, что наша нация родилась вот на этой неделе. Произошел этот невероятный исторический момент. <...> В то же время аресты, реакция ОМОНа вызывают у меня печаль, горечь, скорбь — на самом деле всю гамму чувств. Я очень благодарна людям, которые выходят на улицы, подвергают свою жизнь опасности и общаются с этим озверевшим ОМОНом. Одновременно и радуешься, и скорбишь, потому что понимаешь, что с этими парнями и девушками, которые оказались в СИЗО, может произойти все что угодно».

Александра Бортич

Александра Бортич пришла на акцию рядом с белорусским посольством в Москве. В ее руках был плакат с оппозиционным лозунгом «Жыве Беларусь». «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора, — написала Бортич у себя в Instagram. — Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь».

Позже актриса поделилась шуточным видео с намеком на то, что Александр Лукашенко должен покинуть пост президента. «Давайте поможем Сашеньке найти портфель!» — гласит подпись.

Марк Руффало

Исполнитель роли Халка оставил ссылку на материал The Huffington Post, в котором говорится о нескольких тысячах арестов во время митингов. Руффало убежден, что политические проблемы Беларуси касаются всего мира.

«Долой авторитарных правителей во всем мире, в том числе и здесь, в США. Наши протесты едины и направлены против слабых „сильных мужчин“, которые не поддерживают науку и демократию».

«Они крадут голоса и подавляют протесты преступным путем. Вышвырните их! Вперед, Беларусь!»

Данила Козловский

«Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции, — считает Козловский. — Я убежден, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого „великого смысла“, чтобы оправдать кровь и насилие.

Когда действующий президент называет овцами свой народ, который вышел на улицу МИРНО выразить свое отношение к прошедшим выборам, и в ответ спускает СЛАЖЕННО организованный ОМОН и еще десяток силовых ведомств, в эту секунду как таковая политика перестает существовать. Проходится точка невозврата. На улицах прекрасной страны кровавый террор, задача которого — напугать, заткнуть, шокировать. В конечном итоге уничтожить любое инакомыслие.

<...>

Дай бог, чтоб все это поскорее закончилось. Дай бог, чтобы больше не проливалась кровь!»

Илья Найшуллер

Как и Джаред Лето, режиссер «Хардкора» обратился к белорусам в сторис Instagram.

Иван Ургант

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — отреагировал на протесты Иван Ургант.

Гарик Харламов

Гарик Харламов обратился к Александру Лукашенко через Instagram: «Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и т. д. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу , как „батька“ лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать. <...> Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!»



Гарик Сукачев

«Верю, что многие здесь, в России, так же как и я, возмущены бесчеловечным отношением ко всем людям, нашим братьям и сестрам. Надеюсь, что и президент России Владимир Владимирович Путин, как многие из нас, выразит свое возмущение тем, что люди, простые люди Белоруссии, подвергаются нечеловеческой террористической атаке со стороны власти», — заявил Сукачев.

Актеры не в первый раз обращают внимание на политику Беларуси. В 2011 году Джуд Лоу и Кевин Спейси вышли на митинг в поддержку политзаключенных, который проходил в Лондоне. Они держали в руках портреты белорусского оппозиционера Дмитрия Бондаренко и журналистки Натальи Радиной, арестованных в 2010 году в Минске на акции против результатов президентских выборов.

Фото: Getty Images

Также в июле этого года Элайджа Вуд поддержал Виктора Бабарико, кандидата в президенты Беларуси, который был задержан еще до выборов. «Я прочитал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильным. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом», — сказал актер.