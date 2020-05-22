Что смотреть в кино: «Фея», Beat Film Festival и «Хэппи-энд»

Константин Хабенский разрабатывает видеоигры, на берегу Сены появляется русалка, а в Москве стартует ежегодный кинофестиваль документального кино о новой культуре.
В первый день августа мы возвращаемся в кинотеатры! Прокатчики начинают потихоньку предлагать релизы для просмотра на большом экране, и тут важно помнить правила безопасности, возникшие в новой реальности после пандемии коронавируса. Первое: покупайте билеты онлайн, так вам не придется стоять в очереди, к тому же вы сможете прийти сразу к началу сеанса. Второе: надевайте маску и перчатки и постарайтесь не снимать их до конца просмотра. Третье: соблюдайте дистанцию — одни кинотеатры сделали рассадку через одного, другие увеличили расстояние между креслами на 1 метр. Четвертое: наслаждайтесь кино и будьте здоровы!
«Фея»
Новый фильм Анны Меликян о любви как смысле жизни, с Константином Хабенским в главной роли.
Евгений Войгин (Константин Хабенский) — успешный разработчик компьютерных игр. Он готовится к выпуску новой серии своего хита «Коловрат», основанного на славянской мифологии. Войгин — уставший от жизни циник, но все меняется, когда он случайно знакомится с Таней (Екатерина Агеева), жизнерадостной девушкой без определенного рода занятий. Тане удается встряхнуть мир Войгина, наладить его отношения с дочерью и убедить разработчика, что он реинкарнация одного очень известного художника.
Факты о фильме
- Это своеобразное завершение трилогии Анны Меликян о девушках не от мира сего: первым фильмом была «Русалка», вторым – «Звезда». Мария Шалаева и Тинатин Далакишвили, сыгравшие в этих картинах, появляются в «Фее» в образах своих героинь.
- Меликян впервые поднимает социальную тему: одна из сюжетных линий — действия националистической организации, вдохновляющейся игрой Войгина.
- «Фея» — первый в России случай выхода картины в прокат после цифрового релиза. Премьера фильма состоялась 30 апреля на КиноПоиск HD.
- Свою долю от кассовых сборов КиноПоиск полностью передаст кинотеатрам, чтобы поддержать их в непростое время.
«Русалка в Париже»
Трогательная история любви смертного и русалки.
Гаспар (Николя Дювошель) — талантливый музыкант, который слывет бессердечным. Еще ни одной красотке Парижа не удалось его покорить. Но однажды он находит на берегу Сены белокурую Лулу (Мэрилин Лима), и она настоящая русалка. Лулу без сознания, Гаспар спасает ее и приносит домой. Девушка предостерегает: Гаспар в опасности, так как на смертных губительно действуют русалочьи чары. Мужчины теряют голову и гибнут. Но Гаспар уверен, что ему ничего не грозит, поскольку он не сумеет влюбиться в незнакомку.
Факты о фильме
- Режиссер фильма Матиас Мальзьё стал известен по книге, а затем и по ее одноименной экранизации «Механика сердца» — анимационному музыкальному фильму о Докторше, которая спасла мальчика, вставив ему часы вместо сердца. Из-за этого любовь становится для мальчика опасной: механизм просто не выдержит сильных чувств.
- Мальзьё также музыкант и солист группы Dionysos, записавшей для «Русалки в Париже» саундтрек.
- Сыгравшая русалку Мэрилин Лима прославилась во Франции благодаря ремейку популярного норвежского сериала «Стыд» о жизни старшеклассников.
- Николя Дювошель — трехкратный номинант на премию «Сезар» (за роли в картинах «Страстные тела» Ксавье Джанноли, «Полисс» Майвен Ле Беско (фильм взял приз жюри в Каннах) и «Я не сволочь» Эмануэля Финкеля).
- В фильме также заняты Чеки Карио («Доберман», «Плохие парни») и любимица Педро Альмодовара — Росси де Пальма («Разомкнутые объятия», «Цветок моей тайны»).
«Хэппи-энд»
Приключения хмурого русского в солнечном Таиланде.
В честь премьеры фильма КиноПоиск предлагает скидку 100 рублей при заказе билетов на сумму от 500 рублей по промокоду happyend, активировать который надо до 31 августа.
Пожилой мужчина в тельняшке и с разбитым затылком (Михаил Гомиашвили) очнулся на пляже в Таиланде. Он не помнит ни того, как тут очутился, ни того, как его зовут, говорит только по-русски и сразу же демонстрирует скверный характер. Местная полиция пристраивает незнакомца к русской владелице отеля Ирине (Евгения Дмитриева), и спустя время герой показывает деловую хватку: организует небольшой бизнес и становится для Ирины незаменимым. Остается вспомнить, как и почему он все-таки оказался так далеко от дома.
Факты о фильме
- Сценарист Константин Чармадов посвятил фильм своему отцу: все события вымышленные, но сам персонаж списан именно с папы.
- Большая часть съемок прошла в Таиланде, где самым сложным оказалось снимать гекконов. Ящерки категорически не хотели слушаться и разбегались. Оказалось, что нужно посадить их в банку и задымить — тогда гекконы послушно сидят на месте.
- Помимо Гомиашвили и Дмитриевой в картине также снялись Владимир Мишуков (сын главного героя) и Евгений Сангаджиев (местный мафиози). Примечательно, что Мишуков младше Гомиашвили всего на 8 лет.
- Роль тайского друга-рыбака досталась актеру Чараю Муэнпрайуну, который уже снимался в российских фильмах и сериалах.
«Лесси. Возвращение домой»
История одной верности от самой известной собаки в кино.
Так случилось, что колли по имени Лесси разлучили с маленьким хозяином и отправили в роскошное поместье. Но Лесси не согласна с таким положением дел! Она сбегает из нового дома и отправляется домой. Путь неблизкий, и Лесси приходится даже пробраться на яхту, чтобы переплыть море и найти своего настоящего друга.
Факты о фильме
- Образ Лесси придумал писатель Эрик Найт в 1938 году. С тех пор эта собака породы колли стала героиней более двух десятков фильмов и шести сериалов.
- Лесси — одна из трех вымышленных собак, удостоенных персональной звезды на голливудской «Аллее славы». В феврале 1960 года звезды вместе с Лесси получили собаки-артисты Сильное Сердце и Рин Тин Тин, легенды немого кино.
- В новом фильме роль Лесси исполнила всего лишь одна собака.
«Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта»
Документальный фильм о короткой, но яркой жизни знаменитого нью-йоркского уличного художника.
С 1 по 14 августа в Москве пройдет Beat Film Festival — ежегодный кинофестиваль документального кино о новой культуре. В этом году он проводится в двух форматах — офлайн в кинотеатрах Москвы и онлайн на КиноПоиск HD, где будут представлены почти все фильмы программы, а посмотреть их можно будет в любой точке России. Для показов в Москве можно купить выгодный абонемент КиноПоиск Go, который позволяет посетить пять фильмов фестиваля.
В киноцентре «Октябрь» 1 августа будет показан фильм о Ките Харинге, уличном художнике из Нью-Йорка, умершем от СПИДа 30 лет назад. К памятной дате лауреат BAFTA Бен Энтони снял картину о Харинге и заодно безумном Нью-Йорке тех лет с его клубами, музыкой, стрит-артом и эпидемией ВИЧ, унесшей жизни многих талантливых людей.
Факты о фильме
- Кит Харинг прославился к 25 годам, ушел из жизни в 31 год и оставил после себя более 10 тысяч произведений и бесчисленное количество сувенирных картинок, которые он сам продавал в лавке Pop Shop на Манхэттене.
- Художник боролся за права геев и чернокожих, а также выступал против стигматизации больных СПИДом. Харинг дружил с Энди Уорхолом и Мадонной, а сотрудничал с Тимоти Лири, Йоко Оно, Уильямом Берроузом и Грейс Джонс.
- В документальном байопике собраны неизвестные интервью с Харингом, материалы из архивов его фонда и комментарии друзей (например, художника Дрю Страуба).
Автор: Ольга Белик