Что смотреть в кино: «Фея», Beat Film Festival и «Хэппи-энд»

С 1 по 14 августа в Москве пройдет Beat Film Festival — ежегодный кинофестиваль документального кино о новой культуре. В этом году он проводится в двух форматах — офлайн в кинотеатрах Москвы и онлайн на КиноПоиск HD, где будут представлены почти все фильмы программы, а посмотреть их можно будет в любой точке России. Для показов в Москве можно купить выгодный абонемент КиноПоиск Go, который позволяет посетить пять фильмов фестиваля.

В киноцентре «Октябрь» 1 августа будет показан фильм о Ките Харинге, уличном художнике из Нью-Йорка, умершем от СПИДа 30 лет назад. К памятной дате лауреат BAFTA Бен Энтони снял картину о Харинге и заодно безумном Нью-Йорке тех лет с его клубами, музыкой, стрит-артом и эпидемией ВИЧ, унесшей жизни многих талантливых людей.