Сериалы июля: «Дивный новый мир», «Текст» и «Проклятая»

Долгожданная экранизация антиутопии Олдоса Хаксли выходит на КиноПоиск HD, а на START вы увидите телеверсию самой громкой кинопремьеры прошлой осени с Александром Петровым в главной роли. Также сюрприз подготовил канал Adult Swim, ну и в конце месяца ждем продолжения «Академии „Амбрелла“».
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-5
«Текст. Реальность», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: START, 3 июля (премьера всех серий)
Полнометражный фильм «Текст» стал самой обсуждаемой российской премьерой 2019-го. Мрачная история невинно осужденного Ильи Горюнова (Александр Петров) понравилась не только зрителям, но и критикам. Теперь же экранизация романа Дмитрия Глуховского появится на малых экранах — режиссер Клим Шипенко еще во время съемок задумал адаптировать этот сюжет в формате мини-сериала. Так что если вам не хватило Ивана Янковского и Кристины Асмус в двухчасовой версии, обратите внимание.
Новый «Текст» будет отличаться от фильма альтернативным монтажом многих сцен, в результате чего злоключения Горюнова будут восприниматься совсем по-другому. Клим Шипенко отказался от параллельного монтажа и ярко выраженной закадровой музыки для соблюдения более документального стиля. А многие сцены, которые уже были в фильме, смонтированы иначе. Все пять эпизодов «Текст. Реальность» выйдут в один день — впервые в истории платформы START.
«Без гражданства», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Netflix, 8 июля (премьера всех серий)
Сериал рассказывает о нескольких незнакомцах, которые встретились друг с другом в австралийском лагере для беженцев. Кэм Сэмфорд (Джай Кортни) работает в нем охранником и испытывает муки совести: многие коллеги жестоко обходятся с мигрантами. Об этом узнает пресса, поэтому чиновница Клэр Ковиц (Ашер Кедди) подчищает последствия медиаскандала. Афганец Амир (Файсаль Баззи) попал в лагерь, сбежав от ужасов войны, а австралийская стюардесса Софи (Ивонн Страховски) почему-то выдает себя за немку.
«Без гражданства» был придуман Кейт Бланшетт и продюсерами Элиз МакКреди и Тони Эйрс. Их волновали проблемы мигрантов, и они решили сделать сериал о болевых точках современного мира. На Netflix состоится международная премьера «Без гражданства» — ранее его показывали на ABC, а премьера первых двух эпизодов прошла на Берлинском фестивале.
«Дивный новый мир», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock, КиноПоиск HD, 16 июля (премьера всех серий)
Экранизация романа-антиутопии Олдоса Хаксли. В XXVI веке в Новом Лондоне царит культура гедонизма и потребления, а люди выращиваются в инкубаторах с запланированным набором качеств и профессиональных навыков. Любые житейские проблемы решаются при помощи сомы — синтетического наркотика. Однако дивный новый мир дает трещину, когда двое молодых лондонцев (Джессика Браун-Финдли и Гарри Ллойд) покидают пределы города и знакомятся с человеком, рожденным естественным путем (Олден Эренрайк).
Первая в XXI веке экранизация культового романа по иронии судьбы стала сериалом (телевидение Хаксли, как известно, не очень любил). За дорогое шоу с качественными спецэффектами отвечает шоураннер Дэвид Винер («Убийство», «Возвращение домой»), среди продюсеров — известный автор комиксов Грант Моррисон («Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле»). Еще один повод посмотреть «Дивный новый мир» — наличие Деми Мур в актерском составе (давненько у нее не было заметных проектов). Да и все актуальные события — от пандемии до бунтов в США — настраивают на критическое переосмысление реальности, и этот сюжет отлично ложится на общемировую атмосферу.
«Проклятая», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, с 17 июля
Фемпереосмысление легенды о короле Артуре. Главной героиней мрачного фэнтези станет девушка Нимуэ, наделенная мистическим даром, будущая Владычица Озера. После смерти матери Нимуэ знакомится с молодым наемником Артуром и вместе с ним отправляется на поиски мага Мерлина и волшебного меча Экскалибура. Девушка станет иконой сопротивления, желающего свергнуть зловещего короля бриттов Утера Пендрагона, отца Артура.
Экранизация одноименного комикса Фрэнка Миллера и Тома Вилера может стать одним из главных хитов Netflix. Во-первых, это очевидная попытка сделать аналог «Игры престолов»: действие развернется в мрачном мире, объятом ужасами войны и религиозного террора. Во-вторых, это своеобразный роман воспитания (пусть и в мрачных фэнтезийных декорациях) про взросление молодой девушки. Роль Нимуэ сыграла Кэтрин Лэнгфорд, звезда другого шоу Netflix, «13 причин почему». Компанию ей составят Девон Террелл («Барри»), Питер Муллан («Меня зовут Джо») и Густаф Скарсгард («Викинги»). Исполнительными продюсерами выступили авторы оригинального комикса, а некоторые серии срежиссировал сам Питер Муллан. Интересно, как человек, снимавший и снимавшийся в социальных британских драмах, справится с таким материалом.
«Пол-литровая мышь», 3-й сезон
Где смотреть: Adult Swim, с 20 июля
Самый большой сюрприз июля: культовый мультсериал Мэтта Маелларо возвращается в эфир Adult Swim с новым сезоном. Первые два сезона (2005—2006) в лучших традициях американского нуара рассказывали о злоключениях зеленой мыши по имени Фитцджеральд — алкоголика-социопата с амнезией. Ему встречаются тушканчик-барабанщик, розовый квадрат-бизнесмен, арахисовый коп и прочие неординарные личности. Основной мотив «Пол-литровой мыши» — всемирный заговор, но мультсериал ценят в первую очередь за намеренно примитивную анимацию и фирменные сюрреалистичные диалоги (Маелларо вдохновлялся работами Дэвида Линча).
В России шоу обрело особую популярность: его показывали на телеканале «2×2», озвучкой занимался Дмитрий Пучков. Позже оно и вовсе ушло в народ в виде нарезок для социальных сетей и статей на «Луркоморье». Поэтому возвращение «Пол-литровой мыши» — своеобразный привет из прошлого. Мэтт Маелларо обещает сохранить фирменный абсурдный стиль. Уже выложенный видеофрагмент демонстрирует затяжную перестрелку Фитцджеральда и роботов в виде галстуков-бабочек. Правда, теперь бюджетная анимация соседствует с более мейнстримной — видимо, тоже для комического эффекта.
Остальные премьеры
«Клуб нянь», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 3 июля (премьера всех серий)
Пятеро семиклассниц в захолустном американском городке решают создать общее дело — клуб нянек по найму, которые будут присматривать за детьми. Каждая из героинь хорошо разбирается либо в искусстве, либо в математике, что и делает их команду конкурентоспособной. В результате этой работы девочки становятся лучшими друзьями. Ремейк одноименного телесериала HBO из 1990-х (тот, в свою очередь, основан на популярной книжной серии Энн М. Мартин) обещает стать самым легким и добрым шоу июля на Netflix. Главных героинь сыграют молодые и малоизвестные актрисы, за узнаваемые лица тут отвечают Марк Фойерстин («Секс в большом городе») и Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»).
«Проклятие: Начало», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 3 июля (премьера всех серий)
Новое ответвление культовой хоррор-франшизы «Проклятие», насчитывающей 13 фильмов (часть из них — американские ремейки, есть и кроссовер со «Звонком»). Действие нового японского сериала развернется в мире, в котором существуют события всех фильмов франшизы — звучит любопытно, но пока неясно, как это отразится на событиях самого шоу. «Проклятие: Начало» расскажет о странном доме и жутких ночных звуках в нем, чем начинает живо интересоваться местный исследователь паранормальной активности. Сюжет вдохновлен реальными событиями, которые разворачивались в Японии на протяжении нескольких десятков лет. Они же стали сценарной основой самого первого фильма франшизы.
«Мы любили?», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC, Netflix, 8 июля (премьера всех серий)
Южнокорейская дорама о матери-одиночке Но Э-джон, которая в последние годы занималась исключительно своей продюсерской карьерой и воспитывала дочь. Однако сейчас она внезапно оказывается в крайне запутанных отношениях с четырьмя мужчинами — школьным физруком, богатым актером, бандитом с темным прошлым и таинственным писателем. Главную героиню сыграет популярная актриса и модель Сон Джи-хё, звезда исторической драмы «Ледяной цветок» и романтического сериала «Врачи скорой помощи».
«Достаточно близко», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, с 9 июля
Создатель «Обычного шоу» Дж. Дж. Куинтел возвращается с новым безумным мультсериалом про миллениалов. Героями станут супружеская пара с ребенком и их разведенные друзья. Все они пытаются приспособиться ко взрослой жизни, но почему-то сталкиваются с маньяками-манекенами или клоунами-стриптизерами. Мультсериал транслирует страхи бывших подростков: как быть хорошим отцом, сохранить брак и купить собственный дом? Шоураннер создал автобиографичный мультфильм. Действие происходит в Лос-Анджелесе, где проживал аниматор, а один из героев — тоже представитель творческой профессии, разработчик видеоигр (его озвучил сам Куинтел).
«Затопление Японии 2020», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 9 июля (премьера всех серий)
Фильм-катастрофа в формате аниме. Вскоре после летних Олимпийских игр в Токио 2020 года Япония становится жертвой сдвига тектонических плит. По стране проносится череда землетрясений, унесших жизни миллионов людей, а ученые прогнозируют, что скоро вся Япония уйдет под воду. Эту национальную катастрофу пытается пережить семья главных героев. Анимационный сериал — экранизация популярного романа «Гибель Японии» Комацу Саке, до этого сюжет был адаптирован в два полнометражных фильма и телешоу. За новое воплощение отвечают режиссеры Масааки Юаса («Ночь коротка, гуляй, девчонка») и Пён Ган-хо («Эхо террора»).
«Ее голос», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+, с 10 июля
Романтическая драма расскажет о 20-летних музыкантах, пытающихся найти свой аутентичный стиль исполнения. Главной героиней станет молодая талантливая певица Бесс Кинг (Бриттани О’Грэйди). Девушка живет в огромном Нью-Йорке и переживает ряд любовных разочарований и семейных трудностей, которые мешают ее творческому пути. Сериал спродюсировали Джей Джей Абрамс и певица Сара Барейллес, которая написала для «Ее голоса» оригинальный саундтрек.
«Долина соблазна», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, КиноПоиск + Амедиатека, с 13 июля
Криминальный сериал о маленьком стриптиз-клубе в Миссисипи, чьи работницы попали туда по самым разным причинам. «Долина соблазна» — неоновый нуар о женщинах со сложной судьбой, которую они должны взять в свои руки. Действие происходит на «грязном Юге» США — области в Штатах, объединяющей Атланту, Новый Орлеан, Хьюстон, Мемфис и Майами. «Грязный Юг» — это также название одного из поджанров хип-хопа; понятно, каким будет саундтрек сериала. Калейдоскопическое повествование затрагивает нескольких героинь. «Долина соблазна» снята по пьесе актрисы Катори Холл («Закон и порядок»), и все восемь эпизодов сериала срежиссировали женщины. Первую серию сняла Карен Эванс — постоянный клипмейкер рэпера Дрейка; один из следующих эпизодов принадлежит Тамре Дэвис, создававшей музыкальные видео для Depeche Mode.
«Гнездо», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Acorn TV, с 13 июля
Американская премьера британского триллера, ранее показанного на BBC One. Главные герои — обеспеченная супружеская пара (Софи Рандл и Мартин Компстон) из престижного района Глазго. У них есть внушительная сумма на банковском счете, машина и роскошный дом, но уже много лет они не могут завести детей. Поэтому супруги решают обратиться к 18-летней девушке из неблагополучного района (Миррен Мэк) с предложением стать суррогатной матерью. Однако эта беременность станет началом кошмара с угрозами убийства и вываливающимися из шкафов скелетами. Сценарий напряженного триллера написала Николь Тейлор, ранее работавшая над эпизодами сериалов «Тайный дневник девушки по вызову» и «Час».
«Объединившись, мы падем», 1-й сезон
Где смотреть: ABC, с 15 июля (премьера двух серий)
Молодая пара (Уилл Сассо и Кристина Видаль) пытается совладать с малолетней дочерью, но вечно попадает в комичные ситуации: ребенка забывают в машине, в детский сад регулярно опаздывают. Неуклюжесть супругов высмеивает саркастичная бабушка (Джейн Куртин), живущая с ними под одной крышей. Шоураннером сериала стал Джулиус Шарп, сценарист многих проектов Сета МакФарлейна («Гриффины», «Шоу Кливленда»), первые эпизоды срежиссировал Марк Сендроуски («Теория большого взрыва»). Идеальное зрелище для тех, кто соскучился по добрым семейным ситкомам с неизбежным закадровым смехом.
«Клеопатра в космосе», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock, КиноПоиск HD, с 16 июля
Экранизация одноименного детского комикса, сделанная силами студии DreamWorks Animation. 15-летняя принцесса Древнего Египта перемещается через в портал в будущее на 30 тысяч лет вперед. Клеопатра узнает, что ей суждено стать спасительницей галактического Нила и свергнуть режим космического тирана Октавиана. Для этого девушка поступает в Интергалактическую академию, где будет тренировать свои лидерские и физические навыки. Создатели шоу вдохновлялись такими фэнтезийными мультсериалами, как «Аватар: Легенда об Аанге», и супергеройскими сериалами в духе «Легенд завтрашнего дня», поэтому Клеопатра не только овладеет мистическими силами, но и будет регулярно путешествовать во времени.
«Макссс», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, 28 июля (премьера всех серий)
О. Т. Фагбенли, звезда «Рассказа служанки» и грядущей «Черной Вдовы», написал и срежиссировал шестисерийное шоу о тщеславном поп-певце, который переживает не лучшие времена. Макссс (сам Фагбенли) — бывший участник мегапопулярного бойз-бенда, а ныне герой таблоидов, пытающийся перезапустить сольную карьеру. Осложняется все наркозависимостью и скверным характером; единственным другом музыканта остается его приемный сын-подросток. Впрочем, это не драматический сериал, а весьма разнузданная черная комедия. Премьера «Макссса» состоялась в апреле этого года на британском канале E4, но теперь его увидит весь мир благодаря стримингу Hulu. Первоначальный релиз был намечен на июнь этого года, но сместился на июль.
«На моем месте», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, 30 июля (премьера всех серий)
Еще одно британское пополнение библиотеки Hulu — подростковая драмеди, показанная на BBC Three. Сериал расскажет об уэльской школьнице из неблагополучной семьи. Бетан говорит всем, что ее родители — обычные скучные люди, но на самом деле мать героини находится в психиатрической клинике, а отец не выходит из перманентного запоя. «На моем месте» — трагикомичная история взросления девушки, пытающейся оторваться от ужасной действительности. Британские критики хвалят молодую актрису Габриэль Криви и честную интонацию самого шоу.
«Потрепанные», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, 30 июля
Действие «Потрепанных» разворачивается в 1980-е. Лондонская домохозяйка Симона (Сара Кендалл, она же автор сценария) возвращается в захолустный австралийский городок. Причиной послужила смерть богатого мужа: при жизни он оторвался так, что никакого наследства не осталось — сплошные долги. Поэтому женщина с двумя детьми-подростками вынуждена вернуться туда, где все ее помнят как просто Сэмми. «Потрепанные» лихо совмещают комедийные ситуации о разности менталитетов (австралийского и британского) с драматической линией: героиня столкнется со своим непростым прошлым. Сериал ранее показывали на Sky One, а в конце июля состоится премьера на стриминге HBO Max. Впрочем, российские зрители уже давно могут посмотреть «Потрепанных» в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.
«Маппеты сегодня», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Disney+, 31 июля
Легендарные кукольные персонажи, важные герои американской поп-культуры, возвращаются с новым шоу. На этот раз обещан некий экспериментальный формат — «Маппеты сегодня» будут смесью игрового и кулинарного шоу с элементами ток-шоу. Режиссером станет ветеран франшизы Кирк Тэтчер («Маппеты сегодня вечером»). Первый сезон насчитывает шесть 10-минутных эпизодов. Вернутся старые знакомые Лягушонок Кермит и Великий Гонзо, вместе с ними появятся и Маппеты-дебютанты.
«Взаперти», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Okko, июль
В полку карантинных screenlife-сериалов пополнение — на этот раз драматическая история о паре, решившей закончить свои отношения. Но самоизоляция вносит свои коррективы: экс-возлюбленным придется провести вместе еще две недели. «Взаперти» в первую очередь расскажет о тех странных изменениях, которые мы пережили в последние месяцы. Главные роли исполнят Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев. Производством сериала занимается российский пионер screenlife — компания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, за сценарий и режиссуру отвечает Иван Петухов («Елки Последние», «Алиса»). Все 10 эпизодов (хронометраж — 5—7 минут) не просто придерживаются технологии screenlife, но и сняты на мобильный телефон.
Кроме того
«Семейный бизнес», 2-й сезон
Где смотреть: BET+, с 2 июля
Криминальная семейная драма о торговле машинами переезжает с телеканала BET на новый сервис BET+.
«Ханна», 2-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime, 3 июля (премьера всех серий)
Девочка-подросток, ставшая частью эксперимента по выращиванию суперсолдат, столкнется со своими собратьями по несчастью.
«Телефонистки», вторая половина 5-го сезона
Где смотреть: Netflix, 3 июля (премьера всех серий)
Финальные серии испанской ретродрамы, действие которой разворачивается в первой половине ХХ века.
«Протест», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Showtime, с 5 июля
Пятисерийный true crime рассказывает о судьбе старшеклассника Грега Келли, звезды местной футбольной команды, обвиненного в педофилии.
«Это мы», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, с 6 июля
Отечественный канал ТНТ начинает показ семейной драмы «Это мы», награжденной «Эмми» и «Золотыми глобусами».
«Ожидание Эми», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: HBO Max, с 9 июля
Трехсерийная документалка о беременности стендап-комика и актрисы Эми Шумер.
«Защитник», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix, 9 июля (премьера всех серий)
Очередной сезон турецкого сериала, в котором местный супергерой сражается с силами тьмы.
«Студия 30», специальный эпизод
Где смотреть: NBC, 16 июля
Через семь лет после окончания ситкома актерский состав (Тина Фей, Алек Болдуин и другие) соберется в специальном эпизоде, записанном в виде онлайн-конференции.
«Амнезия», 3-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime, КиноПоиск HD, с 17 июля
Детектив Эмили Бирн пытается спасти свою семью от распада и темных секретов прошлого.
«Алиенист», 2-й сезон
Где смотреть: TNT, 19 июля (премьера всех серий)
В продолжении психологического ретродетектива знакомые герои (к своим ролям вернутся Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг) расследуют пропажу дочери испанского дипломата.
«Как продавать наркотики онлайн (быстро)», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 21 июля (премьера всех серий)
Немецкие школьники-наркобароны выводят свою сеть на международный уровень.
«Бюро находок Тига», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, с 23 июля
Детский мультфильм о мальчике Тигги и его коте Гвисике, которые работают в департаменте потерянных вещей.
«Комната 104», 4-й сезон
Где смотреть: HBO, КиноПоиск + Амедиатека, с 25 июля
Последний сезон антологии братьев Дюпласс, в новых сериях которого можно будет увидеть Дэйва Батисту и Логана Миллера.
«Ребекка Мартинссон», 2-й сезон
Где смотреть: Acorn TV, с 27 июля
Американская премьера второго сезона шведского детектива про адвоката Ребекку Мартинссон, распутывающую секреты родного городка.
«Академия «Амбрелла“», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 31 июля (все серии)
Продолжение сверхпопулярного супергеройского сериала Netflix. На этот раз герои попадут в 1960-е, спасаясь от апокалипсиса.
Автор: Марат Шабаев