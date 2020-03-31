Сериалы июля: «Дивный новый мир», «Текст» и «Проклятая»

Полнометражный фильм «Текст» стал самой обсуждаемой российской премьерой 2019-го. Мрачная история невинно осужденного Ильи Горюнова (Александр Петров) понравилась не только зрителям, но и критикам. Теперь же экранизация романа Дмитрия Глуховского появится на малых экранах — режиссер Клим Шипенко еще во время съемок задумал адаптировать этот сюжет в формате мини-сериала. Так что если вам не хватило Ивана Янковского и Кристины Асмус в двухчасовой версии, обратите внимание.

Новый «Текст» будет отличаться от фильма альтернативным монтажом многих сцен, в результате чего злоключения Горюнова будут восприниматься совсем по-другому. Клим Шипенко отказался от параллельного монтажа и ярко выраженной закадровой музыки для соблюдения более документального стиля. А многие сцены, которые уже были в фильме, смонтированы иначе. Все пять эпизодов «Текст. Реальность» выйдут в один день — впервые в истории платформы START.