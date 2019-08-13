Уроки «Заражения», грехи «Кошек» и лицемерие «Аватара»: Лучшие видеоэссе начала года

Как «Заражение» предсказало пандемию

«Заражение» Стивена Содерберга стало одним из лидеров по количеству скачиваний и покупок в стриминговых сервисах, а все из-за удивительных пересечений с реальностью. Видеоэссеист Дэниэл Нетцель разбирается, в чем Содерберг следовал научной достоверности, а где пошел на уступки в угоду условностей драматургии. Так, одной из главных претензий к фильму стала идеализация борцов с заражением, чиновников и эпидемиологов, а также ускорение сроков производства и распространения вакцины (в реальности на это бы ушло не полгода, как в фильме, а гораздо больше времени). В остальном же Содерберг удивительно точно показал главные опасности пандемии (фейк-ньюз, небрежность в гигиене, бездумная эксплуатация природных ресурсов) и дал некоторое представление, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Видео можно сразу перематывать на 1:50, в начале идут благодарности и рекламная интеграция.

Что же не так с «Кошками»

Линдси Эллис — одна из лидеров и пионеров видеоэссеистики в англоязычном YouTube. В ее обзорах упор всегда делается на проблемах драматургии и личных впечатлениях, а не на разборе визуальных приемов (что-то вроде американского BadComedian, только не так зло). Неизменно ироничный стиль оказывается очень кстати при обзоре главного провала 2019 года — фильма «Кошки». Линдси Эллис прослеживает историю мюзикла от идеи, которая пришла в голову композитору Эндрю Ллойду Уэбберу еще в 1970-е, до выхода в прокат фильма. По ее мнению, главной проблемой экранизации «Кошек» стало желание режиссера Тома Хупера сделать фильм максимально реалистичным. Такую же операцию он проделал с «Отверженными», и картина собрала ворох номинаций на «Оскар» — результат, на который продюсеры рассчитывали и с «Кошками».

Почему саундтрек «Аватара» такой ироничный

Если вы любите музыку, кино и музыку в кино и до сих пор не подписались на блогера Sideways, то срочно идите на его YouTube-канал (а заодно обратите внимание на подкаст «Шум и яркость» от Льва Ганкина, тоже про саундтреки к фильмам и сериалам). Отличают автора Sideways очень живая интонация и крайне эмоциональное повествование.

Как известно, на создание мира инопланетян На'ви были брошены огромные ресурсы. С нуля были придуманы язык пришельцев, их искусство, практики, ритуалы, и логично, что и музыку решено было выдумать. Для этого композитор Джеймс Хорнер пригласил музыковеда, собрал с ней песенные фрагменты со всего мира, и вместе они скомпилировали саундтрек в соответствии с выдуманной культурой На'ви. Но Джеймс Кэмерон послушал получившийся продукт и сказал, что музыка какая-то странная, забраковал все наработки, и в итоге в фильме звучит стандартный голливудский саундтрек. Что как раз иронично, учитывая, что и в картине земляне-колонизаторы загубили экзотичную культуру ради прибыли.

Откуда взялся, как развивался и что значит образ «классной девчонки»

YouTube-блог The Take занимается разбором популярных сериалов и фильмов с точки зрения драматургии и помогает понять, что скрывается за фасадом образов массовой культуры. В этом видео создательницы канала препарируют троп «cool girl» — «классной девчонки». Эта героиня, как правило, любит машины, спорт, вредную еду, но при этом остается сексуальной и в финале становится возлюбленной главного героя. Типичными примерами таких персонажей являются Кэмерон Диаз из «Все без ума от Мэри», Меган Фокс в «Трансформерах», роли Милы Кунис, а в реальной жизни — Дженнифер Лоуренс. Деконструкцией этого образа можно назвать «Исчезнувшую» Дэвида Финчера с монологом как раз про «cool girl» и то, что такое поведение — просто проекция мужских фантазий, которая заставляет женщин сравнивать себя с недостижимым идеалом.

Как «Достать ножи» меняет жанр (дважды)

«Достать ножи» Райана Джонсона — удивительный пример драматургической изобретательности. Фильм начинается как классический детектив (убийство патриарха семейства, разнохарактерные персонажи, гениальный сыщик), но уже на тридцатой минуте картина неожиданно меняет жанр на криминальную историю. Отличие ее от детектива заключается в фигуре протагониста, то есть за кем мы следим и за кого переживаем. В детективе главный герой — сыщик, и мы хотим, чтобы он раскрыл преступление. В криминальном сюжете мы болеем за преступника и наблюдаем, как он пытается избежать наказания. Фокус и хитрость «Достать ножи» в том, что развязка обеих сюжетных линий наступает почти единовременно, и зрители получают двойную порцию катарсиса.

«Однажды в... Голливуде» не то, чем кажется

«Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино разделил зрителей на две группы. Одни сочли его лучшим фильмом в карьере культового режиссера, трогательным и ностальгическим признанием в любви эпохе 1960-х и волшебной силе искусства. Другие сочли, что в картине сырая драматургия, непонятный финал, а героиня Марго Робби, которая весь фильм только танцует, спит и ходит в кино, — лишняя. Разница между двумя этими типами зрителей исключительно в знании исторического контекста «Однажды в... Голливуде», ведь картина Тарантино глубоко укоренена в американскую культуру. Видеоэссеист и главный редактор StopGame.ru Дмитрий Кунгуров разбирает все загадки девятого фильма Квентина Тарантино: зачем нужен бой с Брюсом Ли, в чем смысл последних слов персонажа Брэда Питта, почему кажется, что в сюжете ничего не происходит. После этого видео фильм открывается по-новому. Как верно замечено в первом же комментарии, «как объяснить это кино людям в России: представьте себе, что вы два часа смотрите, как проходит один день в школе в Беслане, а в последние тридцать секунд банду террористов сбивает грузовик „Пятерочки“».

«Горец»: Как монтаж показывает течение времени

«Горец» Рассела Малкэя стал культовым фильмом для миллионов зрителей, но его секрет не только в обаянии Кристофера Ламберта, музыке группы Queen и эффектных битвах на мечах. Изобретательный визуальный стиль картина приобрела благодаря монтажеру Питеру Хонессу, который смог через остроумные монтажные переходы показать бесконечную жизнь Коннора МакЛауда и эффект перемещения во времени. Видеоэссеист Александр Рыбаков рассматривает монтаж «Горца» как важнейший элемент фильма, который позволяет зрителю лучше понять героя, сюжет и правила вселенной картины и становится одной из главных причин, почему история бессмертных воинов не устаревает до сих пор.