Что смотреть в кино: «Пушки Акимбо», «Опасная роль Джин Сиберг» и «Переводчики»

Дэниэлу Рэдклиффу прибили пистолеты к рукам, на Кристен Стюарт открыло охоту ФБР, а Ольгу Куриленко заперли в подвале с рукописью.
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«Пушки Акимбо»
Экшен-треш, в котором персонаж Дэниэла Рэдклиффа становится участником жестокой виртуальной игры.
Майлз (Дэниэл Рэдклифф) — ничем не примечательный программист, который засветился в комментариях к смертельной игре «Скизм» — реалити-шоу, в котором отморозки убивают друг друга, а пользователи следят за кровавым месивом онлайн. К нему в квартиру врываются участники, вырубают Майлза, а когда бедняга очухивается, то видит, что к его рукам болтами прибито по пистолету. Теперь ему нужно сразиться с чемпионкой шоу Никс (Самара Уивинг) и спасти свою (потенциальную) девушку. Даже не спрашивайте, как можно шевелиться, когда у тебя к рукам прибиты пушки. Майлз с ними ходит в туалет, ест сосиску, проверяет Instagram и бегает по городу в смешных плюшевых тапках, еще и отстреливается (в каждой руке по 50 выстрелов).
- Русскоязычное название прокатчик выбрал с помощью народного голосования «ВКонтакте». Идиома «guns akimbo» означает стрельбу по-македонски, с двух рук одинаковым оружием. Но есть и другая версия. Например, сценарист и режиссер Михаил Идов у себя в Twitter разъяснил, что на самом деле «guns akimbo» — это игра с идиомой «arms akimbo» («руки в боки»).
- Самара Уивинг — племянница актера Хьюго Уивинга (Элронд и агент Смит) и фанатка «Гарри Поттера». На съемках она старательно прятала от Рэдклиффа татуировку с Дарами Смерти на лодыжке. Когда тот все-таки заметил, то отреагировал адекватно, и оба посмеялись над страхами Самары.
- Новозеландец Джейсон Ли Хауден, написавший сценарий и снявший это кино, дебютировал в полном метре комедийным хоррором «Смертельный оргазм», который быстро стал культовым среди поклонников жанра.
«Иди к папочке»
Комедийный хоррор, в котором персонаж Элайджи Вуда возлагает слишком большие надежды на своего отца.
Норвал (Элайджа Вуд) не видел отца (Стивен МакХэтти) 30 лет — тот сбежал из семьи, когда мальчику было пять. Внезапно папа приглашает сына к себе в гости познакомиться заново. Норвал, рефлексирующий диджей из Лос-Анджелеса, откликается с энтузиазмом. Но, приехав к папе, парень выясняет сразу несколько неприятных моментов. Во-первых, папа, который живет в уединенном домишке на берегу моря, что-то не очень рад сыну. Во-вторых, папа пьет и все время цепляется к Норвалу. В-третьих, в доме творятся странные вещи, а родитель категорически отказывается признаваться, зачем он все-таки пригласил Норвала к себе. Когда бедняга, намучившись, решается уехать, происходит страшное.
- «Иди к папочке» — режиссерский дебют продюсера Анта Тимпсона (отвечал как раз за «Смертельный оргазм» Хаудена, франшизу «Азбука смерти» и «Сального душителя»). На фильм его вдохновили личные переживания: Тимпсон неделю провел один в доме с телом умершего отца в открытом гробу, пока соболезнующие приходили прощаться. Все это время ему снились кошмары, и, чтобы от них избавиться, он попросил британского писателя Тоби Харварда написать сценарий к будущему хоррору.
- Элайджа Вуд работал с Тимпсоном над «Сальным душителем» как актер и продюсер. Он обожает хорроры и даже создал продюсерскую компанию SpectreVision для их производства. Актер мечтает, чтобы хоррор-фильм однажды получил «Оскар».
- Оригинальное название картины (Come to Daddy) — отсылка к одноименной песне музыканта Aphex Twin. В фильме, однако, звучит другой его трек — «Avril 14th».
«Опасная роль Джин Сиберг»
Кристен Стюарт играет знаменитую актрису и активистку, которую затравило ФБР.
Америка, конец 1960-х. Джин Сиберг (Кристен Стюарт) возвращается в Лос-Анджелес из Франции, где прославилась съемками в фильмах Годара и Шаброля. В Штатах ее встречают как новую звезду и готовы приглашать в крупные проекты. Но Джин — та еще штучка. Она борется за права афроамериканцев и индейцев, и, несмотря на брак с писателем Роменом Гари (Иван Атталь), заводит страстный роман с одним из лидеров леворадикальной организации «Черные пантеры» — Хакимом Джамалом (Энтони Маки), тоже женатым человеком. Джин хочет изменить Америку к лучшему и по совету Хакима вкладывает деньги в образование для чернокожих детей. Вся эта деятельность, а также горячие встречи Сиберг и Джамала попадают на пленки агентов ФБР Карла Ковальски (Винс Вон) и Джека Соломона (Джек О’Коннелл), которые давно следят за «Пантерами». ФБР решает, что Сиберг опасна, и устраивает сначала тотальную слежку за актрисой, а позже — чудовищный прессинг, добиваясь от нее отказа финансировать «Пантер».
- Джин Сиберг — легенда французской новой волны в кино. Ее самые известные фильмы — «Святая Жанна» и «Здравствуй, грусть» Отто Преминджера, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и «Лилит» Роберта Россена, за роль в которой актрису номинировали на «Золотой глобус».
- Рассказанное в фильме основано на реальной истории. ФБР действительно затравило актрису: помимо слежки и угроз, агенты запустили утку о том, что она беременна не от Гари, а от Джамала. Сиберг потеряла ребенка, но была вынуждена собрать пресс-конференцию, чтобы показать прессе фотографии своей белокожей мертворожденной девочки.
- Джин Сиберг нашли мертвой в 1979 году. Официальная версия — самоубийство, но обстоятельства смерти актрисы до сих пор не выяснены.
«Переводчики»
Работа обычных переводчиков превращается в бондиану, когда речь идет о долгожданном бестселлере.
Издательство наконец-то получило от гениального писателя Оскара Браша последний том культовой франшизы «Дедал». Выход намечен на декабрь, и рукопись нужно срочно перевести на несколько языков для международного релиза. Мир затаился: все ждут подробностей романа. Издательство нанимает девятерых переводчиков и, чтобы избежать утечек, запирает их в подземном бункере на два месяца, заставив подписать жесточайший контракт, отобрав смартфоны и отключив интернет. Утечка, конечно же, происходит. Глава издательства внезапно получает на мобильный первые десять страниц книги от анонима. Если он не переведет круглую сумму, шантажист угрожает выложить роман в сеть. Кто же из девяти переводчиков — предатель?
- В основе фильма — реальная история 12 переводчиков романа «Инферно» Дэна Брауна, которых для этой работы заперли в специальном бункере в Италии.
- Переводчики бестселлеров с воодушевлением приняли идею фильма, так как случай с «Инферно» не единственный в их практике. Например, французского переводчика поттерианы заперли в лондонском офисе издательства, чтобы он закончил работу без утечек.
- В картине Режиса Руансара интернациональный состав в соответствии с героями-переводчиками с разных языков: Ольга Куриленко (переводчица на русский), Риккардо Скамарчо (на итальянский), Сидсе Бабетт Кнудсен (на датский), Эдуардо Норьега (на испанский), Алекс Лоутер (на английский), Анна Мария Штурм (на немецкий), Фредерик Шо (на китайский), Манолис Мавроматакис (на греческий), Мария Лейте (на португальский) и Ламбер Вильсон (французский издатель).
«Моя собака Идиот»
Французский фильм о том, как бездомный пес спасает писателя-лузера.
Идиот — это кличка. Так потрепанный жизнью писатель Анри (Иван Атталь) решил назвать бездомного пса. Когда-то Анри написал бестселлер, но затем начал строчить на потребу и полностью исписался. Жена (Шарлотта Генсбур) родила ему четверых спиногрызов, и Анри уверен, что дети сгубили его жизнь. С женой тоже начались проблемы. Все, в общем, ужасно, как это и бывает при кризисе среднего возраста. Но появление огромного Идиота внезапно помогает Анри начать жить заново.
- Иван Атталь — также режиссер этой комедии. На этой неделе вы можете увидеть его в «Опасной роли Джин Сиберг» в небольшой роли — он снова играет писателя, Ромена Гари.
- В основе сценария — одноименный рассказ американского писателя Джона Фанте.
- Порода Идиота в фильме — неаполитанский мастиф.
- Пять процентов прибыли с продажи каждого билета на территории России будут перечислены в Фонд помощи бездомным животным «Рэй».