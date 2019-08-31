Что смотреть в кино: «Пушки Акимбо», «Опасная роль Джин Сиберг» и «Переводчики»

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«Пушки Акимбо»

Экшен-треш, в котором персонаж Дэниэла Рэдклиффа становится участником жестокой виртуальной игры.

Майлз (Дэниэл Рэдклифф) — ничем не примечательный программист, который засветился в комментариях к смертельной игре «Скизм» — реалити-шоу, в котором отморозки убивают друг друга, а пользователи следят за кровавым месивом онлайн. К нему в квартиру врываются участники, вырубают Майлза, а когда бедняга очухивается, то видит, что к его рукам болтами прибито по пистолету. Теперь ему нужно сразиться с чемпионкой шоу Никс (Самара Уивинг) и спасти свою (потенциальную) девушку. Даже не спрашивайте, как можно шевелиться, когда у тебя к рукам прибиты пушки. Майлз с ними ходит в туалет, ест сосиску, проверяет Instagram и бегает по городу в смешных плюшевых тапках, еще и отстреливается (в каждой руке по 50 выстрелов).

Русскоязычное название прокатчик выбрал с помощью народного голосования «ВКонтакте». Идиома «g uns a kimbo » означает стрельбу по-македонски, с двух рук одинаковым оружием. Но есть и другая версия. Например, сценарист и режиссер Михаил Идов у себя в Twitter разъяснил, что на самом деле «g uns a kimbo » — это игра с идиомой «a rms a kimbo » («руки в боки»).

a » означает стрельбу по-македонски, с двух рук одинаковым оружием. Но есть и другая версия. Например, сценарист и режиссер Михаил Идов у себя в Twitter разъяснил, что на самом деле «g a » — это игра с идиомой «a a » («руки в боки»). Самара Уивинг — племянница актера Хьюго Уивинга (Элронд и агент Смит) и фанатка «Гарри Поттера». На съемках она старательно прятала от Рэдклиффа татуировку с Дарами Смерти на лодыжке. Когда тот все-таки заметил, то отреагировал адекватно, и оба посмеялись над страхами Самары.

Новозеландец Джейсон Ли Хауден, написавший сценарий и снявший это кино, дебютировал в полном метре комедийным хоррором «Смертельный оргазм», который быстро стал культовым среди поклонников жанра.

«Иди к папочке»

Комедийный хоррор, в котором персонаж Элайджи Вуда возлагает слишком большие надежды на своего отца.

Норвал (Элайджа Вуд) не видел отца (Стивен МакХэтти) 30 лет — тот сбежал из семьи, когда мальчику было пять. Внезапно папа приглашает сына к себе в гости познакомиться заново. Норвал, рефлексирующий диджей из Лос-Анджелеса, откликается с энтузиазмом. Но, приехав к папе, парень выясняет сразу несколько неприятных моментов. Во-первых, папа, который живет в уединенном домишке на берегу моря, что-то не очень рад сыну. Во-вторых, папа пьет и все время цепляется к Норвалу. В-третьих, в доме творятся странные вещи, а родитель категорически отказывается признаваться, зачем он все-таки пригласил Норвала к себе. Когда бедняга, намучившись, решается уехать, происходит страшное.

«Иди к папочке» — режиссерский дебют продюсера Анта Тимпсона (отвечал как раз за «Смертельный оргазм» Хаудена, франшизу «Азбука смерти» и «Сального душителя»). На фильм его вдохновили личные переживания: Тимпсон неделю провел один в доме с телом умершего отца в открытом гробу, пока соболезнующие приходили прощаться. Все это время ему снились кошмары, и, чтобы от них избавиться, он попросил британского писателя Тоби Харварда написать сценарий к будущему хоррору.

Элайджа Вуд работал с Тимпсоном над «Сальным душителем» как актер и продюсер. Он обожает хорроры и даже создал продюсерскую компанию Spectr e Vision для их производства. Актер мечтает, чтобы хоррор-фильм однажды получил «Оскар».

e для их производства. Актер мечтает, чтобы хоррор-фильм однажды получил «Оскар». Оригинальное название картины ( Come to Daddy) — отсылка к одноименной песне музыканта Aphex Twin . В фильме, однако, звучит другой его трек — «Avril 14th».

«Опасная роль Джин Сиберг»

Кристен Стюарт играет знаменитую актрису и активистку, которую затравило ФБР.

Америка, конец 1960-х. Джин Сиберг (Кристен Стюарт) возвращается в Лос-Анджелес из Франции, где прославилась съемками в фильмах Годара и Шаброля. В Штатах ее встречают как новую звезду и готовы приглашать в крупные проекты. Но Джин — та еще штучка. Она борется за права афроамериканцев и индейцев, и, несмотря на брак с писателем Роменом Гари (Иван Атталь), заводит страстный роман с одним из лидеров леворадикальной организации «Черные пантеры» — Хакимом Джамалом (Энтони Маки), тоже женатым человеком. Джин хочет изменить Америку к лучшему и по совету Хакима вкладывает деньги в образование для чернокожих детей. Вся эта деятельность, а также горячие встречи Сиберг и Джамала попадают на пленки агентов ФБР Карла Ковальски (Винс Вон) и Джека Соломона (Джек О’Коннелл), которые давно следят за «Пантерами». ФБР решает, что Сиберг опасна, и устраивает сначала тотальную слежку за актрисой, а позже — чудовищный прессинг, добиваясь от нее отказа финансировать «Пантер».

Джин Сиберг — легенда французской новой волны в кино. Ее самые известные фильмы — «Святая Жанна» и «Здравствуй, грусть» Отто Преминджера, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и «Лилит» Роберта Россена, за роль в которой актрису номинировали на «Золотой глобус».

Рассказанное в фильме основано на реальной истории. ФБР действительно затравило актрису: помимо слежки и угроз, агенты запустили утку о том, что она беременна не от Гари, а от Джамала. Сиберг потеряла ребенка, но была вынуждена собрать пресс-конференцию, чтобы показать прессе фотографии своей белокожей мертворожденной девочки.

Джин Сиберг нашли мертвой в 1979 году. Официальная версия — самоубийство, но обстоятельства смерти актрисы до сих пор не выяснены.

«Переводчики»

Работа обычных переводчиков превращается в бондиану, когда речь идет о долгожданном бестселлере.

Издательство наконец-то получило от гениального писателя Оскара Браша последний том культовой франшизы «Дедал». Выход намечен на декабрь, и рукопись нужно срочно перевести на несколько языков для международного релиза. Мир затаился: все ждут подробностей романа. Издательство нанимает девятерых переводчиков и, чтобы избежать утечек, запирает их в подземном бункере на два месяца, заставив подписать жесточайший контракт, отобрав смартфоны и отключив интернет. Утечка, конечно же, происходит. Глава издательства внезапно получает на мобильный первые десять страниц книги от анонима. Если он не переведет круглую сумму, шантажист угрожает выложить роман в сеть. Кто же из девяти переводчиков — предатель?

«Моя собака Идиот»

Французский фильм о том, как бездомный пес спасает писателя-лузера.

Идиот — это кличка. Так потрепанный жизнью писатель Анри (Иван Атталь) решил назвать бездомного пса. Когда-то Анри написал бестселлер, но затем начал строчить на потребу и полностью исписался. Жена (Шарлотта Генсбур) родила ему четверых спиногрызов, и Анри уверен, что дети сгубили его жизнь. С женой тоже начались проблемы. Все, в общем, ужасно, как это и бывает при кризисе среднего возраста. Но появление огромного Идиота внезапно помогает Анри начать жить заново.