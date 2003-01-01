Что смотреть в кино: «Джуманджи», «Полицейский с Рублевки 2» и «Озеро диких гусей»

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«Джуманджи: Новый уровень»

Вернувшись из игры, наши герои пытаются вести обычную жизнь, но не все этим довольны. Спенсер (Алекс Вулф), например, несчастен в колледже в Нью-Йорке и, когда возвращается на Рождество домой, снова спускается в подвал и сбегает в «Джуманджи», картридж с которой хранил все это время. Взволнованные друзья отправляются следом, ведь, чтобы вернуться, надо обязательно победить, а в одиночку это почти невозможно. Проблема в том, что условия игры изменились: вместо джунглей — пустыня, а привычные аватары распределились совсем иначе. Да еще в игру затянуло глуховатого дедушку Спенсера (Дэнни ДеВито) и его старого приятеля Майло (Дэнни Гловер).

Сиквел мегауспешной первой части по сути и форме не обещает много нового: это все тот же квест, где нужно добраться до точки G, найти артефакт и прокричать «Джуманджи». Вся радость в деталях. Скала довольно точно и потешно изображает Дэнни ДеВито, чей герой получил аватар доктора Брейвстоуна (в зрительном зале то и дело раздавался восхищенный шепот: «Как актер хорошо играет!»). Фанаты «Игры престолов» прослезятся, увидев на экране Пса Клигана (Рори МакКанн). Концентрация певцов-актеров также усилена: к Нику Джонасу добавилась Аквафина. В итоге перед нами добротное приключенческое кино, эксплуатирующее предыдущий успех, но делающее это с любовью и юмором. А в финале есть мощный задел на третью часть в стиле оригинального фильма с Робином Уильямсом.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Режиссер, сценарист и продюсер Илья Куликов еще на Comic Con Russia сообщил, что перезагружает франшизу, и предупредил: Александра Петрова в сиквеле не будет, потому что зрители просили «больше Бурунова». А вот треша и угара подвезут вдвойне, причем кино будет пародировать культовый рождественский фильм «Один дома». Полицейские из Барвихи готовятся праздновать Новый год в тихом семейном кругу, но какие-то преступники ограбили ювелирный магазин, и теперь вместо оливье и шампанского героев ждет погоня за украденными драгоценностями. Из женских персонажей на первый план выйдет капитан Алиса Рыбкина. Актриса Рина Гришина призналась, что самым тяжелым на съемках для нее было… научиться вязать, причем не преступников, а именно что спицами. В целом вторая часть действительно дает все, что вы любите в первой, да побольше: Бурунов поет в караоке, видит кошмары с Петровым, все герои пьют как звери и ведут себя как скоты. Новогодняя комедия по-русски.

«Одной волшебной ночью»

Кристоф Оноре, снявший романтический мюзикл «Все песни только о любви», снова размышляет о том, что же такое отношения и как они меняются с годами. Мария и Ришар женаты больше 20 лет, и однажды муж выясняет, что жена все время ему изменяла. Та несколько удивлена: интеллектуалка и преподавательница колледжа, она всегда считала, что у них свободные отношения, а студенты для того и существуют, чтобы проводить с ними жаркие ночи. После ссоры Мария уходит в отель напротив, в номер 212, из которого видны окна ее квартиры. Она наблюдает за ними и за своей жизнью, воспоминания о которой нахлынули одно за другим. Как она полюбила Ришара? Была ли вообще любовь? Хочет ли Мария вернуться к мужу? Вот такой сеанс самокопания на полтора часа, не дающий на самом деле ответов. Оригинальное название фильма — «Комната 212», и это не случайно: Мария преподает историю права и должна знать, что в 212-й статье Гражданского кодекса говорится о супружеской верности. Картина участвовала в «Особом взгляде» Каннского фестиваля, и Кьяра Мастроянни получила за роль Марии «Пальмовую ветвь».

«Озеро диких гусей»

Еще один фильм из каннского конкурса. Только что освободившийся угонщик мотороллеров Чжоу Зенонг (китайская телезвезда Ху Гэ) случайно убивает полицейского, перепутав его с конкурентом из враждебной банды, и теперь за ним охотятся армия, полиция и чуть ли не пожарные. Власти назначили за его поимку крупную награду, и Чжоу думает, как бы сделать так, чтобы она досталась его жене, раз уж ему самому точно век свободы не видать. Помочь беглецу (или сдать его полиции) должна роковая женщина — загадочная проститутка Лю (Квай Луньмэй), вечно скрытая от зрителя то пеленой дождя, то зонтом, то запотевшим окном. Этот сентиментальный (ночь, дождь, неон, песни Boney M) нуар снял Дяо Инань, несколько лет назад получивший главный приз Берлинале за детектив «Черный уголь, тонкий лед», неряшливой атмосферой трущоб и упадка похожий на какие-нибудь «Улицы разбитых фонарей» или фильмы Василия Сигарева. Озеро диких гусей, кстати, топоним. Действие забрасывает на него отчаявшихся героев. Не обошлось и без боевых сцен, одну из которых — с раскрывающимся в человеческом теле зонтом — вы еще долго будете видеть в кошмарах. Подробнее о фильме мы писали из Канн вот тут.



«Собаки не носят штанов»

Третий каннский участник этой премьерной недели — уже из «Двухнедельника режиссеров». Финская мелодрама под соусом БДСМ режиссера Юкки-Пекки Валькеапяя рассказывает об одиноком кардиохирурге Юхе (Пекка Странг), тяжело переживающем смерть жены. Умерла она давно, но Юха продолжает страдать и фантазировать о покойнице. Однажды, когда дочь-подросток просит проколоть язык, Юха отправляется с ней в пирсинг-салон, где сталкивается с доминатрикс Моной (Криста Косонен). Та перепутала его с одним из клиентов, набросилась, начала душить, и Юха, потеряв сознание, видит свою жену. Он начинает ходить к Моне на сеансы, чтобы «повидаться» с любимой, и постепенно эти странные отношения перерастают в не менее странный и страстный роман. Юха открывает себя с новой стороны. И нет, речь не только о сексе. Конечно, здесь будут плетки, латекс, оторванные ноги и изрезанные ладони, но на самом деле Валькеапяя с присущим финнам мрачным юмором исследует не шок-контент, а одиночество, страхи и рамки, в которые мы себя загоняем по жизни.