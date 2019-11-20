Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино. Судя по всему, идея поместить Дэнни ДеВито в тело Дуэйна Джонсона сработала, и в итоге получилась отличная картина, которая придется по вкусу большинству.

В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.

Вот что пишут первые зрители.

Body swap movies are the greatest — especially a body swap movie with an A+ ensemble like #JumanjiTheNextLevel. The action is fun but I could watch Johnson, Hart, Gillan and Black play with that format for hours. And now with Awkwafina too! Such a great addition to the group! pic.twitter.com/87TM7nyiQ9 & mdash; Perri Nemiroff (@PNemiroff) November 20, 2019 «Фильмы об обмене телами самые лучшие, особенно фильмы об обмене телами с отличным актерским составом, как „Джуманджи: Новый уровень“. Экшен веселый, но я готова часами смотреть, как Джонсон, Харт, Гиллан и Блэк играются с этим форматом. А теперь и с Аквафиной! Отличное дополнение к группе».

#Jumanji #TheNextLevel is hilarious. It’s impossible to pick one cast member who stands out above the rest. It has some unexpected heart, too. Big time.



Everyone is so damn funny. @TheRock @KevinHart4real @karengillan @jackblack @awkwafina pic.twitter.com/DMUFh7xAba & mdash; Brandon Davis (@BrandonDavisBD) November 20, 2019 «„Джуманджи: Новый уровень“ уморительно смешной. Невозможно выбрать лучшего члена актерского состава. Плюс в фильме обнаружилась неожиданная душевность. По-крупному. Все чертовки смешные».

#Jumanji’s sequel #TheNextLevel does what few sequels can do… make a movie that’s just as good, if not better than the first. They kept what was fun and built on it, with hilarious changes that left me laughing out loud often. Worth seeing #JumanjiTheNextLevel! pic.twitter.com/fRgDwywta2 & mdash; Maude Garrett (@maudegarrett) November 20, 2019 «Сиквел „Джуманджи“, „Новый уровень“, делает то, что удается не всем сиквелам — сделать фильм, который столь же хорош, если не лучше. Они сохранили все веселое и добавили еще, c уморительными изменениями, из-за которых я часто смеялась в голос. „Джуманджи: Новый уровень“ стоит посмотреть!»

The new #JumanjiTheNextLevel has some huge surprises and introduces a LOT of story that’s fun to explore. The best reason to go back into the game? @KevinHart4real channeling Danny Glover. That joke kept making me laugh long and hard! pic.twitter.com/AtHsaAezSw & mdash; Sean O& #39; Connell (@Sean_OConnell) November 20, 2019 «В „Джуманджи: Новый уровень“ есть несколько неожиданных сюрпризов и МНОГО новой истории, за которой весело наблюдать. Главная причина вернуться в игру? Кевин Харт, изображающий Дэнни Гловера. Из-за этой шутки я долго и громко смеялся!»

Just came out of the #Jumanji The Next Level screening! Super fun, higher stakes, more emotional moments. For me, the first one belonged to @jackblack; this one is @KevinHart4real’s. But everyone was stellar as always. Also, great surprises in store! pic.twitter.com/h2jJTAdvGZ & mdash; Rebecca Brayton | WatchMojo (@rebeccabrayton) November 20, 2019 «Только с показа „Джуманджи: Новый уровень“! Супервеселое кино с повышенными ставками, больше эмоциональных моментов. Для меня первый фильм принадлежал Джеку Блэку, этот — Кевину Харту. Но все были превосходны, как обычно. Плюс ждите больших сюрпризов».

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