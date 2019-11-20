Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино. Судя по всему, идея поместить Дэнни ДеВито в тело Дуэйна Джонсона сработала, и в итоге получилась отличная картина, которая придется по вкусу большинству.
В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.
Вот что пишут первые зрители.
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