Что смотреть в кино: «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и «Большая поэзия»

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«Холодное сердце 2»

Прошло три года. Эльза, Анна, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф счастливо живут в Эренделле, но безмятежность Эльзы нарушена таинственным голосом, который слышит только она. Переволновавшись, королева пробуждает своей магией духов четырех стихий, отчего Эренделлу угрожает опасность. Чтобы спасти королевство, герои отправляются далеко на север, где им предстоит пройти через зачарованный лес и выяснить всю правду о прошлом родной страны и происхождении ледяной магии Эльзы.

Студия Disney решилась на продолжение своего самого кассового анимационного фильма (более 1,2 млрд долларов мировых сборов) еще в 2016 году. С тех пор она устраивала экспедиции по Норвегии, Исландии и Финляндии, подбирая локации для вдохновения (подробнее мы писали об этом тут), придумывала сюжет и, конечно же, писала новые песни, которые в диснеевских мультфильмах всегда играют ключевую роль. Например, как рассказал нам продюсер Питер Дель Вечо, сценарий «Холодного сердца» был полностью переписан, после того как композиторы Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес придумали оскароносный хит «Отпусти и забудь» — изначально Эльза и Анна не были сестрами. Для второго фильма супруги написали композицию «Вновь за горизонт», у которой снова есть все шансы получить награду киноакадемии. Аниматоры тоже постарались: помимо великолепных видов природы и прозрачного водяного коня, в «Холодном сердце 2» настолько богатая палитра эмоций героев, что многие разъясняющие диалоги были выкинуты из сценария за ненадобностью. Кстати, обратите внимание на жителей волшебной страны Нортулдры. Их прототипами стали саамы, представители которых ездили на студию рассказывать о своей культуре и обычаях. Впервые в истории этого народа диснеевский мультфильм будет полностью дублирован на саамский язык.

«Достать ножи»

На 85-летие писателя детективов Харлана Тромби собирается вся семья, а утром старика находят с ножом в горле. В поместье вместе с полицией прибывает и частный детектив (Дэниэл Крэйг), нанятый непонятно кем, и, конечно, подозревает всех. У каждого члена этой дисфункциональной богемной семьи были свои резоны прикончить старшего Тромби. Сыщик берет в помощники молодую сиделку-латиноамериканку, ведь ее буквально тошнит каждый раз, когда кто-то говорит неправду.

Райан Джонсон повторяет свой старый трюк, использованный еще в полнометражном дебюте «Кирпич» (режиссер перенес гангстерский нуар в школьные стены) — берет всем хорошо знакомую схему олдскульного английского расследования в особняке и искусно выворачивает все штампы наизнанку. Разыгрывает это все блестящий актерский состав (Крис Эванс, Ана де Армас, Тони Коллетт, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кёртис, Кристофер Пламмер) во главе с Дэниэлом Крэйгом, который не прочь посмеяться над своим супершпионским имиджем. Вот здесь мы рассказывали о фильме подробнее из Торонто.



«Большая поэзия»

Дважды лауреат «Кинотавра» (призы за режиссуру и мужскую роль), фильм Александра Лунгина рассказывает о двух вернувшихся из Луганска солдатах, которые работают инкассаторами в ЧОПе, а в свободное от работы время ходят на уроки поэзии. Один делает успехи, а второй ему мучительно завидует (за стихотворную часть картины отвечают Федор Сваровски, группа поэтических слэмов из «Театр.doc», поэт Андрей Родионов и даже Фейс и Obe 1 Kanobe).

Перед нами драма о бушующей внутри человека ярости и жажде войны, попытке найти свое место в мирной жизни. Талантливый поэт Леха (Алексей Филимонов) разменивает себя по мелочам на петушиных боях и азартных ставках. Его товарищ Витя (собственно, лучший актер «Кинотавра» Александр Кузнецов), наоборот, человек-стержень, хладнокровный на ограблениях и пасующий перед рифмой. Двух друзей попытаются использовать в корыстных целях, и в Вите проснется бог войны. Лунгин настаивает, что его «Большая поэзия» не о посттравматическом синдроме, а именно о состоянии войны в человеке. Ну, и еще о том, что Россией правят ЧОПы, «настоящая теневая империя, которая всасывает в себя самых стремных людей, преодолевших девяностные». Наш подробный рассказ о фильме с «Кинотавра» читайте здесь.



«Тварь»

Супруги в жизни Елена Лядова и Владимир Вдовиченков играют мужа и жену в фильме. Несколько лет назад Игорь и Полина потеряли ребенка и созрели на усыновление. В готического вида приюте (а точнее, в его подвале) они находят монструозного беспризорного малыша, к которому Полина проникается мгновенной симпатией. Забрав трудного ребенка домой, Полина пытается стать ему хорошей матерью, и он все больше и больше начинает походить на ее пропавшего сына. «Тварь» («Яндекс.Студия» по заказу КиноПоиск HD выступила сопродюсером картины) — попытка сделать российский хоррор без привязки к народному фольклору. Дебютировавшая с режиссурой и сценарием полного метра Ольга Городецкая переосмысляет травму потери и роль материнского инстинкта. Темы универсальные — не зря ремейки «Твари» уже планируются в Индии и Южной Кореи.

«Атлантика»

Миллионер возводит дом на побережье Атлантического океана, но не платит рабочим. Они отправляются через океан в Испанию на лодке в поисках лучшей доли, но утлое суденышко терпит крушение. Души мертвых мигрантов вселяются в местных девушек и детектива полиции и собираются требовать с работодателя обещанное. На фоне этой мистико-политической истории разворачивается и романтический сюжет в духе «Ромео и Джульетты». Француженка сенегальского происхождения, ученица Клер Дени и племянница известного сенегальского режиссера Джибрила Диопа Мамбети, Мати Диоп представила свой режиссерский дебют в Каннах, где «Атлантика» удостоилась Гран-при фестиваля.

«Предатель»

Еще одна конкурсная картина Каннского фестиваля, оставшаяся без призов, повествует о солдате сицилийской мафии Томмазо Бушетте, который после жестокой расправы «Коза ностра» над его сыновьями решает дать показания в суде против своих боевых товарищей и нарушить тем самым клятву верности. Дело Бушетты тянулось более 20 лет и напоминало оперу, водевиль, детектив, триллер и боевик одновременно. Именно так и снял свое кино 80-летний мэтр Марко Беллоккьо. Главную роль сыграл Пьерфранческо Фавино, знакомый нам по «Ангелам и демонам», который грандиозно показывает трансформацию Бушетты из величественного царя жизни в мелкого ноющего старикана, живущего за счет жены в Америке. Подробнее из Канн мы писали про фильм тут.



«Прекрасная эпоха»

Марианна (Фанни Ардан) вышвыривает мужа-художника Виктора (Даниэль Отой) из дома, потому что он вечно всем недоволен и измучил ее своим брюзжанием. Тот решает воспользоваться подарком от компании, которая в мельчайших подробностях воссоздает для клиентов любой день из любой эпохи. Виктор выбирает 16 мая 1974 года — день, когда он встретил девушку и влюбился. События, руководит которыми персонаж Гийома Кане, внезапно пошли не по плану: вкусивший вторую молодость Виктор и актриса, изображающая его любовь (Дория Тилье), начинают общаться в реальной жизни. Режиссер Николя Бедос («Право на лево», «Он и она») утверждает, что хотел разобраться, стоит ли искать решения проблем настоящего в прошлом.