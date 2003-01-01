«Охотник за разумом» и «Тьма»: 12 лучших сериалов лета

«Охотник за разумом»

2-й сезон, Netflix

Новая глава из жизни отдела поведенческой науки при ФБР приходится на начало 1970-х. Тед Банди и маньяк по прозвищу BTK еще на свободе, зато у отдела новый начальник и увеличенное финансирование. Акценты тоже сместились. Если первый сезон изящно проводил параллели между сегодняшней повесткой и революционными изменениями 1960-х, попутно возлагая вину за появление маньяков на само общество, второй ближе к собственно детективному жанру.

В центре истории — расследование загадочных убийств чернокожих подростков и юношей в Атланте, в реальности происходивших в эти годы. Но и на периферии этого магистрального сюжета тоже происходит много интересного. Приемный сын Билла Тенча продолжает демонстрировать признаки психопатии, провоцируя у Тенча конфликт между служебным долгом и родительским чувством. Венди Карр пытается построить личную жизнь и даже слегка приоткрывается коллегам. А Холден Форд, такой самоуверенный в первом сезоне, впервые начинает сомневаться в себе и своем методе.

Между тем мудрый Эд Кемпер, своего рода доктор Лектер при Тенче и Форде, предсказывает появление нового типа серийного убийцы, несводимого к логике профилирования и оттого неуловимого. Банди и BTK были как раз из таких. Станут ли они, арестованные совершенно случайно (BTK так вообще был пойман много лет спустя), полноценными героями следующих сезонов? Отойдет ли Финчер, таким образом, от биографии Джона Дугласа, прототипа агента Форда, или будет держаться ее и расскажет о знаменитом деле «мемфисской тройки», которым Дуглас как раз занимался? Вот пока главные вопросы, возникающие у фанатов тру-крайма к будущему «Охотника». Впрочем, официально продолжение сериала еще не анонсировано.

«Эйфория»

1-й сезон, HBO / «Амедиатека»

Смуглой кудрявой Ру всего семнадцать, но она только что выписалась из рехаба, куда попала после сильнейшей передозировки наркотиками. Между тем в ее школу приходит новенькая — девочка-трансгендер Джулс, которая уже занимается сексом со взрослыми мужчинами и которая чуть ли не единственная из сверстников проникается к Ру искренней симпатией. За восемь эпизодов мы познакомимся и с другими одношкольниками Ру, у каждого из которых обнаружится какая-то своя сложная история — с травмами, комплексами, страхами, разладом в семье, но неизменным желанием быть кем-то принятым и любимым.

Режиссер Сэм Левинсон (сын Барри Левинсона, создателя «Человека дождя») написал и снял «Эйфорию», отчасти основываясь на одноименном израильском сериале 2012 года, отчасти — на воспоминаниях о собственной юности, проведенной в рехабах. Его история получилась острой, местами тяжелой для просмотра и предельно откровенной — пожалуй, такого сериала о подростках мы еще не видели. При этом «Эйфория» невероятно красиво и стильно сделана, с завораживающими пролетами камеры, постановочными танцевальными номерами в самых неожиданных моментах, актуальным саундтреком с песнями Билли Айлиш и сияющим макияжем на лицах героинь, немедленно ставшим главным модным трендом лета. Несмотря на ожидаемую критику со стороны консервативных американцев (а может, и благодаря ей), «Эйфория», безусловно, претендует на звание главного сериала о поколении Z.

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«Очень странные дела»

3-й сезон, Netflix

После событий второго сезона прошел год. На дворе 1985-й, и на первый взгляд в Хокинсе, штат Индиана, все хорошо. Портал с монстрами закрыт, дети подросли, разбились на парочки и целыми днями зависают в новом торговом центре. Только одинокий Уилл покрывается мурашками и чувствует приближение зла. И не зря! Монстр по прозвищу Свежеватель Разума создает новую армию, а русские шпионы, пробравшиеся в Хокинс, снова пытаются открыть портал на ту сторону. Всему этому дети (а также несколько взрослых в лице шерифа Хоппера и Джойс) и должны помешать.

В третьем сезоне братья Даффер еще больше играют на чувстве ностальгии и признаются в любви не только к научной фантастике, как это было в прошлых сезонах, а ко всему популярному кино 1980-х годов — от «Парня-каратиста 2» и «Беспечных времен в „Риджмонт-Хай“» до «Крепкого орешка» и «Красного рассвета». Из последнего создатели сериала позаимствовали карикатурных плохих русских, которых многие отечественные зрители приняли за извечную клюкву. Затрагивает сезон и новые аспекты подростковой жизни: в перерывах между операциями по спасению мира повзрослевшие герои не только играют в «Подземелья и драконов», но также целуются, выясняют отношения, примеряют новые луки и ходят в кино (например, на «День мертвецов» Ромеро). К команде добавились и обаятельные новички — продавщица мороженого Робин, которую сыграла дочь Умы Турман и Итана Хоука, Майя, и младшая сестра Лукаса — Эрика (ее мы мельком видели в прошлых сезонах).

«Годы»

Мини-сериал, BBC / «Амедиатека»

Великобритания, 2019 год. Обычная семья Лайонс живет обычной жизнью английского среднего класса: старший брат Стивен работает в банке и обеспечивает жену и детей; младший Дэнни собирается жениться на любимом человеке; сестра готовится родить еще одного ребенка; другая сестра, Эдит, пропадает где-то, спасая мир, а мать ждет всех на праздничный ужин в родовом гнезде. На политической арене страны тем временем появляется новая фигура — Вивьен Рук (Эмма Томпсон), харизматичный лидер, которая не боятся говорить, что думает, и готова биться за кресло премьер-министра (удивительно, что сразу после выхода сериала этот пост в реальности занял один из ее очевидных прототипов, Борис Джонсон). За шесть часовых эпизодов перед нами пролетают 15 лет жизни Лайонсов, которые наблюдают, как мир вокруг них летит в тартарары: Дональд Трамп переизбирается на второй срок и объявляет войну Китаю, Россия поглощает Украину, в Испании начинается революция ультралевых, а ситуация в самой Великобритании начинает напоминать Германию 1930-х.

Но «Годы» — сериал не столько про политику, сколько про простых людей, которым приходится как-то выживать в непростом мире. Как мировой политический и экономический кризис сказывается на самой обычной семье? Как продолжать жить, когда твоих близких притесняют? Что могут сделать обычные граждане, узнав про несправедливость? Расселл Т. Дэвис, ответственный за современные сезоны «Доктора Кто» и проект «Торчвуд», умудрился создать невероятно динамичный и захватывающий сериал, фантазируя о страхах, которые иногда посещают всех нас. Но, соблюдая на протяжении всего проекта отличный баланс реалистичности и фантастики (футуристические элементы вторгаются в быт будущего максимально аккуратно), к финалу сериал скатывается в некое подобие «Черного зеркала», что этой истории скорее вредит. Но даже это можно простить за шесть крайне напряженных эпизодов и блестящую актерскую работу всех участников.

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«Болотная Тварь»

1-й сезон, DC Universe / КиноПоиск

Микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, чтобы бороться с разбушевавшимся здесь смертельным вирусом. Она знакомится с другим биологом, Алеком Холландом, который пытается разгадать тайну местных болот. Их совместная работа стремительно перерастает в романтические отношения, но вдруг Алек погибает. Убитая горем Эбби еще не знает, что ее ждет новая встреча с возлюбленным, который теперь превратился в человекообразное растение с супергеройскими способностями.

Экранизировать этот комикс издательства DC Comics пытались и раньше, но неизменно получалось что-то не то: и несмешно, и нестрашно. На новый проект, спродюсированный Джеймсом Ваном, многие возлагали большие надежды, и первая же серия их оправдала. Мрачно, напряженно и заодно про любовь — все-таки автор «Пилы», «Заклятия» и «Аквамена» точно знает, как снимать такие истории. Но рок, преследующий экранизации «Болотной Твари», оказался сильнее: новость о закрытии сериала появилась вскоре после премьеры первых эпизодов. Правда, утверждают, что проект закрыли вовсе не из-за качества, а из-за финансовых проблем.

Смотрите этот сериал эксклюзивно на КиноПоиске.

«Пенниуорт»

1-й сезон, Epix / КиноПоиск

Альфред Пенниуорт мил, галантен и учтив, так сразу и не скажешь, что у него в прошлом 10 лет армейской службы в далеких джунглях, в настоящем — работа вышибалой в лондонском клубе, а в будущем — кто бы мог подумать — должность дворецкого у самого Брюса Уэйна.

Идея рассказать о лихой юности человека, которого мы привыкли видеть чопорным пожилым английским джентльменом, помогающим Бэтмену в его подвигах, пришла в голову создателям «Готэма» Бруно Хеллеру и Дэнни Кэннону и понравилась зрителям. Самое любопытное, что ничего супергеройского в «Пенниуорте» нет: это смесь костюмной драмы, криминального детектива и шпионского триллера с реверансами бондиане. Но даже больше сериал подкупает своей ретроатмосферой: на экране свингующие 1960-е, красивые старомодные машины и музыка The Rolling Stones.

Смотрите этот сериал эксклюзивно на КиноПоиске.

«Тьма»

2-й сезон, Netflix

В новом сезоне действие во всех временных линиях перенеслось на год вперед. Йонас Канвальд пытается выжить в постапокалиптическом будущем, в 2019-м к Шарлотте Допплер приезжает новый напарник, который задает слишком много вопросов о том, что происходит в Виндене, в 1986 году умирающий Эгон Тидеманн разбирается с ошибками молодости, а в 1921-м появляется молодой человек, который потом станет известен как Ноа. Всех их связывает мистическая история родного городка.

Второй сезон немецкого хита Netflix еще больше запутывает и без того не самый простой для понимания сюжет (просто чтобы начать его смотреть, придется перечитать подробное описание первого сезона). Герои снова много перемещаются во времени, встречаются со своими родителями и собственными версиями из прошлого и будущего. Зато мы наконец узнаем, кто же такой загадочный Адам, и выясним, что конец света нельзя предотвратить. Но создатели «Тьмы» показывают, что в их истории всегда есть возможность для ответвления и создания альтернативных линий, а значит, и судьбу можно в итоге обмануть.

«Пацаны»

1-й сезон, Amazon Prime

В сериале «Пацаны» мир кишит супергероями, они рождаются в обычных семьях, а сама супергеройская деятельность стала бизнесом и очень прибыльным. Могущественная корпорация Vought International нанимает супергероев на службу и пытается с их помощью влиять на американскую политику. Элитных суперов в Vought всего семь (очевидная отсылка к Лиге справедливости DC), и большинство из них — отвратительные персонажи, уверенные в своей абсолютной безнаказанности. А «Пацаны» — это партизанский отряд из неудачников, которые по разным личным причинам мечтают расправиться с суперами. Конечно же, есть еще и спецслужбы, которые пытаются использовать то одних, то других в своих целях.

Супермена здесь зовут Хоумлендер, и он физически неуязвимый мегаломаньяк с Эдиповым комплексом (что помогает топ-менеджеру Vought Мэделин искусно им манипулировать). Прозрачный супер не вылезает из женской уборной. Королева Мэйв постоянно пьет. Подводный — извращенец и ничтожество, которого поклонницы натурально имеют в жабры. И только новенькая Старлайт, отличница с огоньком в глазах, все еще верит, что семерка спасает человечество.

В этом сериале Amazon Prime, созданном на основе безумного и крайне жестокого комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, шоураннер Эрик Крипке последовательно выворачивает все штампы классической супергероики, показывая грязную изнанку плащей и трико, и делает это с невиданной для супергеройских сериалов смелостью и цинизмом. Получилась едкая и смешная сатира на все институты современного общества (от шоу-бизнеса до семьи и религии) и одновременно трагическая история людей со способностями и без, чьи жизни определяют разные фобии, перверсии и травмы.

«Оранжевый — хит сезона»

7-й и финальный сезон, Netflix

Заключительный сезон драмеди о молодой жительнице Нью-Йорка, которая попала на год в тюрьму из-за своей бывшей девушки-наркобарона. В предыдущих шести сезонах Пайпер Чапман успела расстаться с женихом, снова сойтись с той самой бывшей по имени Алекс, пережить тюремный бунт, поторговать ношеными трусами и наконец выйти на свободу.

Теперь главная героиня пытается заново построить свою жизнь, сталкиваясь с безденежьем, поисками работы и напряженными отношениями с родственниками. Но о тюрьме «Линчфилд» она не забывает. Там остается ее возлюбленная Алекс, которую надзиратели снова принуждают торговать наркотиками. У других подруг Пайпер тоже проблемы: у кого-то деменция, кто-то теряет рассудок, кто-то от безысходности подсаживается на запрещенные вещества. Кажется, что заключенные «Линчфилда» находятся в совершенно безнадежном положении. Но ситуация налаживается, когда начальником тюрьмы становится бывшая надзирательница, молодая чернокожая Тамика. Она вводит образовательную программу и разрешает построить курятник для заключенных с особенностями.

Сериал основан на автобиографическом романе американки Пайпер Керман, который создатели одного из первых хитов Netflix сумели растянуть на целых семь сезонов. Какие-то из них были блестящими, какие-то — не очень. Финал, скорее, получился их компиляцией. В нем шоураннеры используют беспроигрышные ходы, проверенные на прошлых сезонах: внезапная смерть, неожиданное возвращение, мучительное расставание и, конечно, почти что хеппи-энд.

«Бесконечный поезд»

1-й сезон, Cartoon Network

Этот короткий анимационный сериал рассказывает о девочке-подростке по имени Тьюлип, совершенно случайно названной в честь тюльпана (от английского «tulip»). В жизни Тьюлип все не очень: она тяжело переживает развод родителей, а тут еще выясняется, что папа не сможет отвести ее в компьютерный лагерь, в который она давно хотела попасть. Так что девочка решается на типичный подростковый поступок — сбежать из дома и поехать в лагерь самостоятельно. Тут как раз и поезд прибыл. Правда, поезд этот идет в никуда, и вагоны в нем никогда не заканчиваются. А еще на ладони Тьюлип появляются загадочные цифры, отсчитывающие время назад.

По описанию «Бесконечный поезд» напоминает мультсериал «Время приключений», а вот по настроению это скорее другой нашумевший проект того же Cartoon Network — «По ту сторону изгороди», разве что больше ушедший в сторону сай-фая, а не фэнтезийной готики. В сериале всего 10 коротких эпизодов, за которые Тьюлип успевает побывать в мини-мирках разных вагонов, подобрать робота с раздвоением личности и подружиться с говорящим корги. Вскоре после завершения первого сезона Cartoon Network анонсировал второй. Говорят, будто по формату он будет похож на «Черное зеркало», только для тех, кому мрачную антиутопию Чарли Брукера смотреть еще рановато.

«Большая маленькая ложь»

2-й сезон, HBO / «Амедиатека»

Продолжение истории про пять женщин, которых объединяют одна страшная тайна и одна смерть, получилось не менее впечатляющим. Во втором сезоне героини по-разному разбираются с последствиями пережитой травмы, пытаясь не выдать ни подозрительной полиции, ни близким свой секрет. Параллельно с этим каждая сталкивается с новыми трудностями в личной жизни и учится их преодолевать.

В новом сезоне снова поднимаются очень важные темы — о доверии в семье, о созависимости, о психологических последствиях пережитого насилия, о жизни в нелюбви, о влиянии лжи на психику и о том, как наконец признаться самому себе в неприятной правде, которую до этого избегал. Но, пожалуй, главным достоинством нового сезона стало то, что к уже впечатляющему актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип. Актриса сыграла мать погибшего Перри, которая пытается выяснить, что же произошло с ее сыном. У Стрип получился один из самых сильных образов сериала — женщины, к которой одновременно испытываешь страшное сочувствие и от появления которой каждый раз становится не по себе, настолько жестока и неумолима она в том, чтобы добиться правды и настолько слепо верит в свою правоту и безупречность сына.

Самый главный вопрос, оставшийся после этого сезона, — будет ли у сериала продолжение. С одной стороны, создатели уверяют, что им вряд ли удастся еще раз объединить на проекте такой звездный состав, с другой — концовку сезона можно вполне расценивать и как клиффхэнгер.

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«Самый громкий голос»

Мини-сериал, Showtime / «Амедиатека»

Новый проект Showtime — это история Роджера Эйлса, одного из самых могущественных медиаменеджеров США, придумавшего главный правый канал Америки Fox News. Эйлс создал Fox News c нуля и 20 лет руководил им, пока не был вынужден уйти из-за обвинений в домогательствах к своим сотрудницам. Эйлса в сериале играет Рассел Кроу. Несмотря на многочисленные силиконовые накладки (Эйлc был очень полным), актеру удалось создать убедительный портрет человека, в котором одновременно видишь и циничного похотливого подонка, и большого медиапрофессионала.

Хотя сериал насыщен подробностями политической и медийной жизни США, а в кадре постоянно появляются реальные люди, имена которых понятны только американскому зрителю, это в общем универсальная история о природе власти, о том, как и зачем пропаганда искажает правду, о влиянии СМИ на умы людей. И, по сути, о том, как Эйлс и его телеканал воспитали огромную аудиторию людей, готовых голосовать за такого одиозного политика, как Трамп.

Наконец, это один из первых больших проектов эпохи #MeToo, и важно, что в нем наглядно показан страшный выбор, стоявший перед женщинами, которые пострадали от домогательств Эйлса. Что ужаснее — жить, скрывая от всех правду и испытывая постоянное презрение к себе, или решиться ее раскрыть, рискуя карьерой, семьей, навлекая на себя ненависть могущественных людей и всю мощь американской желтой прессы?

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