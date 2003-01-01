Чудо-мальчик: 12 вопросов о «Шазаме!»

На экраны нагло влетает новый супергерой — в плаще, красном костюме и с золотой молнией на груди. Знакомьтесь: Шазам, пополнение киновселенной DC. Здесь все, что нужно о нем знать.

Новый? Наверняка родом из каких-нибудь старых комиксов...

Обложка комикса, в котором впервые появляется Капитан Марвел.

Так точно! Впервые Шазам появился на страницах издательства Fawcett Comics в 1940 году, но звали его по-другому — Капитан Марвел.

Стоп! Это про него только что был фильм с Бри Ларсон?

Нет! Капитан Марвел из Fawcett Comics был вылитый Супермен, к тому же более популярный. Он даже стал поводом для судебной тяжбы между издательствами. Победителем из битвы вышло DC, и в последующем персонаж вошел в пантеон супергероев этого издательства. Параллельно Marvel сделало своего Капитана (про это мы уже писали здесь). Во избежание путаницы DC переименовало своего героя: сначала серию комиксов назвали «Шазам», а затем и ее героя.

Как он получил сверхспособности?

Каноническая история из комикса такова: 12-летний сирота Билли Бэтсон ведет не самую завидную жизнь — ночует в нью-йоркской подземке, а днем работает газетчиком. Все в одночасье меняется, когда он встречает таинственного незнакомца в плаще и шляпе, который приводит паренька в подземелье через потайной путь в метро. Там Билли знакомится с древним волшебником Шазамом. Оказывается, тот искал достойного кандидата на роль супергероя. Удар магической молнии — и теперь подросток может превращаться во взрослого мужчину, обладающего нечеловеческими способностями. Достаточно сказать всего лишь одно слово «Шазам!».

А что оно вообще означает?

Нет, это не приложение для распознавания музыки (ждем шуток на тему). Это акроним от имени богов и героев греко-римского пантеона. Расшифровывается он так: S — Соломон. Мудрость, сверхпамять и энциклопедические знания. H — Геракл. Соответственно, нечеловеческая сила. A — Атлас. Практически полная неуязвимость и выносливость. Z — Зевс. Видели молнию на груди героя? Глава греческих богов дает герою силу, которая позволяет ему в том числе метать электрические разряды. A — Ахиллес. Недюжинная храбрость. M — Меркурий. Скорость, сравнимая с супергероем Флэшем. Если вы смотрели «Человека-паука» Сэма Рэйми, то можете помнить небольшую пасхалку: Тоби Магуайр там как раз кричал «Шазам!», когда пытался разобраться, как выпускать паутину из рук.

А Шазам может навалять Супермену?

Их силы примерно равны, хотя в схватке с криптонцем Шазам обычно проигрывает. Но сражаются они нечасто, ведь оба выступают на стороне добра и являются благородными защитниками всего хорошего и противниками всего плохого. Несмотря на свой юный возраст, Билли Бэтсон был нередким гостем супергеройских команд вроде «Лиги справедливости». И вообще, Супермен — его кумир и ролевая модель.

Не помню его в «Лиге справедливости»! Нынешний фильм — дебют Шазама в кино?

«Приключения Капитана Марвела»

Не угадали! Еще в 1941 (!) году, задолго до экранных воплощений других героев, Шазам получил свой сольный телесериал «Приключения Капитана Марвела», черно-белую историю про радиста Билли Бэтсона (не подростка!), который получает суперсилы от древнего волшебника во время экспедиции в Индокитае. 12 серий! А еще про нашего героя сняли сериал «Шазам!» в 1970-е. Что касается расширенной киновселенной DC, то здесь его действительно до сих пор не показывали. При этом Шазам был частым героем мультфильмов и видеоигр по мотивам персонажей издательства.

Так, а кто его заклятый враг?

Когда-то им был доктор Тадеуш Сивана — злодейский гений, мечтающий заполучить мощь Шазама. Впоследствии в комиксах на первый план вышел Черный Адам. Это древнеегипетский принц, которого наделил силами все тот же волшебник Шазам. Однако египтянин быстро стал злоупотреблять суперспособностями и в наказание был телепортирован магом на много световых лет подальше от Земли. Выглядит этот злодей почти как полная копия Шазама, только вместо красного костюма носит черный.

То есть сиротка Билли совсем один против всех этих злодеев?

Ну, у него все-таки есть своя семья, так называемая Marvel Family (позже переименованная в Shazam Family). Как раз один из главных месседжей фильма: близкие —главная суперсила.



А фильм про что?

Всё по канону: сирота Билли Бэтсон попадает в пещеру к волшебнику, получает способность превращаться во взрослого мужика в трико и вынужден творить добро и наказывать зло. Только сперва надо разобраться, как ходить в туалет в новом облачении. И проверить свои суперспособности. Будет смешно!

Так это комедия?

Скорее да, чем нет. И не смотрите на то, что режиссер Дэвид Ф. Сандберг раньше снимал хорроры. От нуарного настроения Зака Снайдера в киновселенной DC мало чего осталось, поэтому «Шазам!» стоит сравнивать скорее с «Акваменом» (уже в трейлере шутят про умение разговаривать с рыбами). Только простора для комического тут явно побольше: подросток в теле взрослого — это ж почти «Большой» с Томом Хэнксом!

А известные актеры здесь есть?

Марк Стронг, Эшер Энджел, Закари Ливай и Джек Дилан Грейзер на премьере фильма «Шазам!»

Взрослую версию Билли Бэтсона играет Закари Ливай. Его вы могли видеть в ситкоме «Клара, давай!» (играл офисного зазнайку) и в главной роли в приключенческом «Чаке». Комический опыт у него изрядный, так что можно не переживать. Хотя любопытно было бы посмотреть на Джона Сину в плаще — он тоже был одним из претендентов. А вот 12-летнего Билли играет дебютант Эшер Энджел, никому не известный пока подросток. Злодействовать будет Марк Стронг. Звезда «Kingsman» играет здесь того самого Тадеуша Сивану, ученого и бизнесмена, который был забракован волшебником Шазамом (Джимон Хонсу). Планы Сиваны быстро войдут в противоречие с миротворческой позицией Билли Бэтсона. Еще нам обещают большую приемную семью главного героя и тех, кто был наделен сверхсилами в комиксах позднее — сестру Мэри и брата Фредди. Последний тут выступает в роли единственного человека, знающего о способностях Билли. Его играет Джек Дилан Грейзер из недавнего «Оно», он, по мнению критиков, главная звезда «Шазама».

Кому этот странный Шазам вообще нужен накануне новых «Мстителей»?