Сэмюэл Л. Джексон: «Я с Marvel уже 11 фильмов»

Ветеран киновселенной Marvel, бессменный исполнитель роли Ника Фьюри рассказывает, как работают продюсеры франшизы, чего боялась Бри Ларсон, соглашаясь на роль Капитана Марвел, и что вообще происходит с его и ее персонажами в новом фильме об этой супергероине.

С Сэмюэлом Джексоном мы встретились прямо на площадке «Капитана Марвел». Актер вышел к нам прямо со съемок, с датчиками для цифрового морфинга на лице, веселый и готовый лихо парировать любой глупый вопрос. Слово «motherfucker» он произносит поминутно вместо предлогов, местоимений и знаков препинания. Вот что осталось от интервью актера, после того как мы убрали из него ненормативную лексику. — Вы с Marvel уже 10 лет. Каково это — наблюдать превращение стартапа в империю? — Вы имеете в виду, что я чувствую? Я устал. — Но по сюжету «Капитана Марвел» вам нужно быть молодым, бодрым и веселым! — Ага, поэтому у меня такие странные штуки на лице (над бровями у актера прикреплены белым пластырем красные проводки. — Прим. ред.), чтобы потом художники скинули мне пару десятков лет. Если честно, понятия не имею, что у них получится. Но я видел, как омолодили Курта Рассела во вторых «Стражах Галактики» и Майкла Дугласа в «Человеке-муравье». И мне сказали, что в этот раз все будет еще лучше.

«Капитан Марвел»

— Вернемся к вопросу. Так когда вы заключили сделку с Marvel, вы представляли, что франшиза станет настолько масштабной? — В целом, да. Для этого были готовы все технологии. А перед глазами была куча примеров. Те же «Звездные войны». Когда появились планы снимать фильмы из MCU (Marvel Cinematic Universe, киновселенная Marvel — Прим. ред.), я уже в некотором роде был ее частью. Так что я примерно понимал, к чему все идет, особенно когда мы подписали контракт на девять картин! Но я не мог и предположить, как быстро будут идти съемки. Знаете, когда тебе говорят, что вы сделаете вместе девять фильмов, ты не надеешься, что доживешь до девятого. Буквально мы привыкли к мысли, что кино — это большое, долгое дело. А тут появились парни, которые выпускают по три-четыре картины в год. У них реально есть книжка с правилами, внутренняя инструкция, как снимать кино по комиксам, и эти рецепты работают! Они умеют веселиться сами и веселить зрителей.

«Капитан Марвел»

— Так-так. А что это за правила? Откроете секрет? — Вы и сами можете их вычислить, если внимательно кино посмотрите. Каждый из этих фильмов — комедия. Но ровно настолько, насколько это оправдано. В каждом есть приключения, но не беспрерывные, это важно. В каждом, в конце концов, есть супергерои! И большая тайна, которая манит зрителей. И каким бы фантастическим ни был сеттинг, вы привязываетесь к героям как к живым людям. И в каждой из этих картин всегда есть что-то новое! В «Капитане Марвел» центральным персонажем впервые становится женщина, и это именно то, что нужно делать в нынешнем политическом климате, особенно после успеха «Чудо-женщины». Бри Ларсон — подходящая актриса на эту роль. Она борется за права женщин, она добивается равенства, она тратит много времени и сил на вещи, о которых другие вообще не думают. И ей восхищаются девушки и девочки по всей стране. — Вы, кажется, уже неоднократно снимались в одних фильмах с Бри Ларсон... — Да, как-то так вышло, что мы много работаем вместе. Мы близкие приятели! У меня дочь чуть старше, чем Бри, и у нее полно подруг-актрис — просто потому, что она училась с ними в одной школе. Это примерно тот же круг общения, что и у Бри. Так что можно сказать, что она еще и друг моей семьи. Я даже воспользовался нашими хорошими отношениями, чтобы буквально пролезть в ее режиссерский дебют «Магазин единорогов» — она охотилась за другим актером, и я напрямую попросил ее о роли. Дело было как раз во время съемок «Конг: Остров Черепа». Мы были в гримерке, и я сделал первый шаг: «Ты что, не собираешься звать меня в свой фильм?» Помню, она опешила: «Откуда ты вообще о нем знаешь?» А я сказал: «Во-первых, я читал сценарий. Во-вторых, когда тебе нужен актер, вовсе не надо за ним бегать».

«Магазин единорогов»

— Бри говорит, что ей было страшно браться за роль Капитана Марвел. — Думаю, дело в том, что теперь у нее будет другая фан-база. Да, она уже известна, у нее есть «Оскар», но фильмы про реальную жизнь и фильмы про мир фантазий работают совершенно по-разному. Однако Бри отлично сыграла в такой драме, как «Комната», у нее все получилось в боевике «Конг», а «Девушка без комплексов» с Эми Шумер доказала, что ей по плечу и комедийные роли. Так что она актриса, готовая ко всему. Конечно, когда кто-то новый присоединяется к семье Marvel, у зрителей тут же возникают какие-то нереальные ожидания, их трудно оправдать. Но Бри повезло: у нее была возможность поговорить с человеком, который смог ее к этому подготовить. И это не я, а Скарлетт Йоханссон. Она рассказала Бри, каково это — быть женщиной во вселенной суперменов. Конечно, Бри будет еще труднее (ведь ее героиня тащит на себе весь фильм); эта роль изменит всю ее жизнь. Помню, как в 1994 году вышло «Криминальное чтиво», и все узнали, кто я такой. Но Брюс Уиллис сказал мне: «Подожди, настоящее безумие начнется, когда выйдет „Крепкий орешек 3“». И действительно, когда он вышел в 1995 году, я превратился в международную звезду. Моя жизнь изменилась, публичное и частное смешались.

«Криминальное чтиво»

— А как Ник Фьюри относится к Капитану Марвел? — Мне кажется, что когда он встречает ее в первый раз, то просто принимает за сумасшедшую. Но потом понимает, что она говорит правду о пришельцах. И между ними возникает симпатия, ведь он узнает в ней себя. Нашим с Бри героям чего-то не хватает. И только они могут помочь друг другу стать цельными личностями. Но при этом их отношения не похожи на то, что мы видим в типичных экшен-фильмах про боевое братство. — Можно ли сказать, что молодой Ник Фьюри тут — главный мужской персонаж? Или он все-таки герой второго плана? — Это коварный вопрос, потому что у нас тут типа суперсекретный проект. «Не болтай!» — наш девиз. Все, что я могу сказать здесь и сейчас: молодой Ник Фьюри не такой циник, как старый. Ему еще доверяет начальство, он отвечает начальству взаимностью, и у него нет даже мысли о том, что где-то существуют инопланетяне. Его работа — защищать свою страну от всех возможных земных опасностей. Так что пришельцы падают на него, как снег на голову. И он не может понять: то ли он прилетели сюда, чтобы повоевать друг с другом, то ли их настоящая цель — мы. А еще он попадает в эту типичную ситуацию, когда ты знаешь правду, но все вокруг считают тебя сумасшедшим. Как убедить других, что пришельцы существуют? И где найти тех, кто будет защищать Землю? В этот момент он и встречает героиню Бри. В общем, этот парень молод и еще не настолько умен, как я сейчас. (Смеется.)

«Капитан Марвел»

— Никто из актеров, снимавшихся во франшизах Marvel, не пережил столько режиссеров, сколько вы. Анна Боден и Райан Флек, наверное, не раз обращались к вам за советом? — Я с Marvel уже 11 фильмов (на самом деле «Капитан Марвел» — девятый полнометражный фильм вселенной с Джексоном; возможно, он намекает на сериал «Агенты Щ.И.Т» или на еще не вышедшие «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». — Прим. ред.), а для них это первый. Так что да, с их стороны было бы мудро прислушиваться к моим советам. Но на самом деле это они были нужны мне, чтобы напоминать: я играю не Ника Фьюри, вернувшегося в прошлое, а Ника Фьюри из прошлого. Это большая разница, потому что мне приходилось постоянно перепроверять, что мой герой уже знает, а что — еще нет. От этого зависит, что он должен почувствовать в той или иной сцене. Так что меня приходилось все время одергивать. — А как вам работалось с обоими глазами (во время описанных в фильме событий у Ника Фьюри оба глаза еще целы)? Нормально? — Нормальнее, чем вы думаете. (Смеется.) Так гораздо удобнее читать сценарий!