Трейлеры недели: Ип Ман, возвращение в Дедвуд и джентльмен Джек

«Воины будущего»

Многострадальный гонконгский фантастический боевик, предыдущий трейлер к которому показали ровно год назад. Попытки отдельных личностей реанимировать практически мертвую киноиндустрию не могут не вызывать уважение, и проект все еще выглядит интересно. Недалекое будущее. Человечество столкнулось с глобальным загрязнением и некоей агрессивной инопланетной формой жизни, зачищающей Землю от всех других форм жизни. Противостоят захватчику хорошо вооруженные гонконгские спецподразделения.

«Выход жирного дракона»

Комедийный боевик с Донни Йеном. Из-за проблем в личной жизни образцовый гонконгский полицейский что-то приуныл, устроился охранником и стал заедать свои проблемы. Через полгода наш герой обнаруживает, что проблемы никуда не делись, а вот вес-то заметно прибавился. Увидев это печальное зрелище, начальник полиции приходит на помощь и дает копу простое задание — отконвоировать заключенного в Японию и заодно развеяться. Но происходят непредвиденные события, и все идет не по плану.

«Девушки солнца»

История женского батальона, сражающегося в Курдистане против ИГИЛ (запрещенная в России организация), показанная глазами французской журналистки. Премьера картины прошла в рамках Каннского кинофестиваля, где критики оказались далеко не восторге. Несмотря на визуальное сходство с голливудским кино, фильм упорно пичкает зрителя всеми возможными штампами как о женщинах, так и о военных фильмах.

«Дедвуд»

Полнометражное продолжение популярного драматического сериала о жизни в городке Дедвуд. Все знакомые герои возвращаются на экран спустя 10 лет после событий оригинала, чтобы снова смачно плеваться, ругаться и угрожать друг другу расправой.

«Джентльмен Джек»

Сериал HBO, основанный на жизни английской аристократки Энн Листер, жившей в XIX веке. Она не хотела укладываться в заданные для женщин того времени нормы, увлекалась путешествиями и альпинизмом, не носила ярких платьев, предпочитая строгий костюм, и лично управляла поместьем. Мужчины считали ее слабой и недостойной, но она снова и снова доказывала: женщину по прозвищу Джентльмен Джек просто так не сломишь.

«Дзюнъити»

Участник международного фестиваля сериалов в Каннах Canneseries, который стартует через две недели. У 26-летнего Дзюнъити Ито нет ни дома, ни работы, зато есть власть над противоположным полом. Его пути пересекаются с несколькими женщинами, которые недовольны своей жизнью и находят утешение в объятиях Дзюнъити. И как только у очередной пассии начинаются перемены к лучшему, молодой человек считает свою миссию выполненной и исчезает.

«Ип Ман 4»

Продолжение истории про знаменитого великого мастера Ип Мана с многостаночником Донни Йеном в заглавной роли. На этот раз герой отправляется в Америку, где один из его учеников решил открыть школу вин-чун, чем невероятно расстроил сообщество владеющих восточными боевыми искусствами. Ип Ман задается вопросом: стоит ли делиться с белыми людьми своими знаниями и умениями, которые могут быть использованы не во благо?

«Легенда о кокаиновом острове»

Как заметили в одном СМИ: «Наша жизнь стала гораздо ярче с появлением проекта под названием „Легенда о кокаиновом острове“». Собственно, после такого даже необязательно знать, что это документальный сериал Netflix, рассказывающий об обычном американце, решившем провернуть безумную операцию по продаже кокаина на 2 млн долларов. Можно просто посмотреть его 29 марта.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

В продолжении сериала о милой ведьмочке в маленьком городке зрителей ждет еще больше мистики, заклинаний и прочей чертовщины. Сабрина окончательно отдалась Князю Тьмы, но подростковые проблемы никто не отменял. К счастью, под рукой всегда есть подходящее заклятье, способное спасти ситуацию.

«Последний черный в Сан-Франциско»

Первый показ картины о дружбе и наследии на фоне видов Сан-Франциско прошел на кинофестивале «Сандэнс». Зрителям и критикам фильм, отличающийся изумительной операторской работой Адама Ньюпорта-Берра, пришелся по вкусу. Они отметили, что «это абсолютно чеховская история, элегия о городе и мире, которого больше нет».

«Рилаккума и Каору»

Приуроченный к 15-летию манги кукольный, если так можно выразиться, аниме-сериал, который согреет душу любителям подобных советских мультфильмов. Истории о буднях офисной сотрудницы Каору и внезапно поселившегося у нее медведя по имени Рилаккума с молнией-застежкой на спине, который только и хочет, что валяться без дела днями напролет.

«Тело у Брайтон-Рок»

Невеселая лента об одиночестве и выживании. В основе знакомая схема: человек остается один на один с природой. Обычно персонажей закидывают в океан и окружают акулами, но тут героиня оказалась в глухом лесу. Компанию ей составляют труп, тени, медведь и странный мужчина, задающий слишком много вопросов.

«Ты против природы»

Интерактивный проект в духе «Брандшамыга». На этот раз зрители будут управлять известным путешественником Беаром Гриллсом, который забрался в очередное опасное и непроходимое место. Как поведет себя Гриллс в той или иной ситуации, будут решать пользователи Netflix. Интересно только, сколько здесь концовок и где герой умирает? И насколько важен выбор бренда сухого завтрака?

«Фантомные ковбои»

История взросления в мире, который неустанно меняется прямо на глазах. Режиссер Дэниэл Патрик Кэрбон нашел трех ребят с разных концов Америки и на протяжении девяти лет снимал их, обсуждая с ними их мечты и чаяния, кем они хотят стать, каким им видится будущее. В итоге получилась очень трогательная картина, которая намекает, что наша жизнь удивительным образом одновременно изменилась и осталась прежней.