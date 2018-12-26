Ушел из жизни актер Люк Перри

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В Калифорнии на 53-м году жизни скончался актер Люк Перри, звезда сериалов «Беверли-Хиллз 90210» и «Ривердэйл». Он ушел из жизни в больнице в городе Бербанке штата Калифорния, куда был доставлен 27 февраля после обширного инсульта.

Люк Перри родился 11 октября 1966 года в Мэнсфилде, Огайо, где в школьные годы выступал в костюме талисмана школы. Уже в 12 лет его заинтересовала актерская игра, и после окончания школы он сразу уехал в Лос-Анджелес.

Снявшись в рекламе и музыкальных клипах, он получил свою первую роль в сериалах «Другой мир» и «Бесконечная любовь». В 1990 году стартовал сериал «Беверли-Хиллз 90210», где он сыграл Дилана МакКея. Проект моментально стал чрезвычайно популярным и сделал Перри, как и остальных актеров телесериала, настоящей звездой.

В начале 2000-х он получил роль в сериале «Тюрьма „OZ“» канала HBO, где появился полностью обнаженным в роли преподобного Йеремии Клотера.

Недавно Перри закончил съемки в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

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