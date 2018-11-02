Санса Старк примерит броню в восьмом сезоне «Игры престолов»

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Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, призналась, что в восьмом сезоне «Игры престолов» ее героиня сменит платье на что-то более практичное. «У меня впервые будет броня», — заявила Тернер в ответ на вопрос о том, как Санса готовится к встрече с армией мертвых.

Правда, зрители все равно не увидят Сансу в тяжелых доспехах в стиле Бриенны Тарт. Вместо этого она получит легкую кожаную броню, которая, тем не менее, сможет защитить героиню.

«Я хотела, чтобы у нее было немного брони, чтобы она была больше похожа на воина, — объясняет Тернер. — Она теперь вроде как воин Винтерфелла».

Восьмой сезон стартует в родном доме Старков, Винтерфелле, куда прибывают Дейенерис и ее войска, готовые захватить Железный престол. Но Серсея, восседающая в столице Вестероса, — меньшая из всех проблем. С севера идет армия мертвых, возглавляемая Королем Ночи с воскрешенным драконом. Если люди не найдут возможности объединиться, то на землю опустится вечная зима.

Заключительный сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых тянет на полноценный фильм. В финале зрителей ждет масштабная битва, каких на телевидении еще не было.

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

Источник: EW

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