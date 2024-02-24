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Себастиан Стэн, Хон Сан-су и Эмили Уотсон: объявлены победители 74-го Берлинского кинофестиваля

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Стали известны победители Берлинале-2024. Главный приз второй год подряд достается документальной картине. «Золотого медведя» присудили фильму «Дагомея» француженки Мати Диоп. Работа посвящена возвращению в Республику Бенин сокровищ африканского Королевства Дагомея, которые были вывезены из страны во Францию в колониальную эпоху. В секции «Панорама» приз зрительских симпатий получили «Воспоминания о горящем теле» Антонеллы Судасасси Фернисс. Почетного «Медведя» получил Мартин Скорсезе.

«Золотой медведь» за лучший фильм

«Дагомея», Мати Диоп

«Серебряный медведь» — приз большого жюри

«Нужды путешественника», Хон Сан-су (фильм выпустит в российский прокат кинокомпания A-one)

«Серебряный медведь» — приз жюри

«Империя», Брюно Дюмон (4 июля фильм выпустит в российский прокат кинокомпания «Русский репортаж»)

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру

Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас, «Пепе»

«Серебряный медведь» за лучшую актерскую игру

Себастиан Стэн, «Другой человек»

«Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана

Эмили Уотсон, «Подобные мелочи»

«Серебряный медведь» за лучший сценарий

«Штербен», Маттиас Гласнер

«Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад

«Дьявольская баня», оператор Мартин Гшлахт

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu / Getty Images

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Их способности могут дать миру шанс — или уничтожить его. Историческое фэнтези о силе любви и разрушения
В главных ролях:Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш
Режиссер:Владимир Ракша
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