Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз»

Гай Ричи и Джейсон Стэйтем в очередной раз поработают вместе: актер исполнит главную роль в новом проекте режиссера, шпионском триллере «Пять глаз» (Five Eyes). Айван Эткинсон и Марн Дэвис написали сценарий картины, который впоследствии доработал сам Ричи.

В центре сюжета — суровый агент Ми-6 (Стэйтем), которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Его посылают выследить и предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, которое угрожает нарушить мировой порядок. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, используя все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы выследить и проникнуть к миллиардеру, торговцу оружием.

Съемки «Пяти глаз» стартуют в Европе в октябре 2020-го.

Сейчас Ричи заканчивает работу над экшен-триллером «Инкассаторский грузовик», главную роль в котором также исполнил Стэйтем. Релиз картины запланирован на 15 января 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline