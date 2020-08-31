Съемки «Бэтмена» вновь заморожены. Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Обновление: Vanity Fair пишет, что коронавирусом заразился Роберт Паттинсон. Представители актера не прокомментировали информацию.

Оригинальная заметка:

Warner Bros. вновь заморозила съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза. Сообщается, что у одного из участников производства обнаружен Covid-19.

«Член съемочной группы получил положительный тест на коронавирус и сейчас изолирован в соответствии с принятыми протоколами. Работа временно остановлена», — говорится в заявлении студии.

Warner прекратила съемки спустя несколько дней после того, как они возобновились в Великобритании. Ранее их временно прекратили в марте после вспышки пандемии во всем мире.

Variety пишет, что всего съемочная группа провела на площадке семь недель. Согласно графику, ей предстоит еще три месяца работы. Ранее Ривз рассказал, что успел отснять около 30% фильма.

События ленты развернутся спустя год после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом (его играет Роберт Паттинсон). По сюжету герой будет расследовать серию убийств, связанных с его семьей. В картине также появятся Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Алекс Фернс, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Релиз «Бэтмена» запланирован на 30 сентября 2021 года.

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