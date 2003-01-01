Пол Дано присоединится к актерскому составу «Бэтмена» в роли Загадочника

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Студия Warner начала переговоры с Полом Дано относительно участия актера в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». Согласно источникам, Дано предлагают роль Загадочника, также известного как Эдвард Нигма, но представители студии пока не подтвердили эту информацию.

Новости об участии Дано в «Бэтмене» поступили вскоре после того, как стало известно, что Джона Хилл отказался от проекта. Источники утверждают, что переговоры с Хиллом затянулись, и студия успела найти возможную замену на тот случай, если сделка все-таки не состоится. В итоге Дано сразу предложили роль в картине.

В случае достижения соглашения между актером и студией Дано появится на экране вместе с Зои Кравиц, Джеффри Райтом и Робертом Паттинсоном, исполнителем роли Темного рыцаря.

В картине Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого фильм покажет, как тот стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Кроме Загадочника в «Бэтмене» появятся и другие классические злодеи, такие как Женщина-кошка, Пингвин, Двуликий, Светлячок и Безумный Шляпник.

Источник: Variety

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