Трейлер фильма «Тайна печати дракона»: Азиатские приключения картографа

51 минуту назадОбсудить0

«Тайна печати дракона» — продолжение картины Олега Степченко «Вий 3D», героем которого вновь стал путешественник и картограф Джонатан Грин в исполнении Джейсона Флеминга.

В новом фильме Грин по указу Петра I отправляется на Дальний Восток России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван — царем всех драконов.

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