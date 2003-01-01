Тизер-трейлер фильма «Текст»: Александр Петров живет чужой жизнью

«Текст» — экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского, которая выглядит на удивление своевременной. В центре истории — человек, чья жизнь оказалась сломана, после того как ему подбросили наркотики.

Илья Горюнов (Александр Петров) отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Иван Янковский), который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.

Первый постер:

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.