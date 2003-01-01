Тизер-трейлер фильма «Аванпост»: На защите человечества

«Аванпост» — первая часть фантастической дилогии, где остатки человечества пытаются выжить после столкновения с неизвестным. Неизвестное явно превосходит людей числом и силой, но у человечества еще осталось достаточно патронов и наглости, чтобы стоять до самого конца.

Действие фильма разворачивается в светлом, технологически развитом будущем. Все было хорошо, пока не произошла катастрофа, в результате которой населенные пункты Земли оказались отрезаны друг от друга. Никто не знает причину происшествия, но с орбиты сообщили, что эпицентр находится в Восточной Европе, где был замечен огромный круг. За границами этого круга — в магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов — военные находят следы столкновения, словно кто-то систематично уничтожает все живое. Теперь судьба всего человечества зависит от последнего аванпоста.

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