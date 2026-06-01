Как встретились Нарния и Средиземье: история дружбы Джона Толкина и Клайва Льюиса

История фэнтези и британской литературы навсегда изменилась в мае 1926 года, когда один оксфордский преподаватель написал о другом в дневнике: «Он неплох, но заслуживает пары пощечин». Первая встреча Клайва Стейплза Льюиса и Джона Рональда Руэла Толкина не предвещала начала сорокалетней дружбы. Их взгляды на филологию и религию были слишком разными, но вскоре стало понятно, что любовь к скандинавским сагам сильнее косных убеждений. Говоря о драконах, читая вслух «Старшую» и «Младшую Эдду» и сходясь в том, что в современном мире не хватает книг, которые пришлись бы им по вкусу, двое молодых ученых постепенно становились писателями. Пожалуй, в истории литературы трудно найти другой пример подобного взаимообогащения. Без Толкина Льюис не обратился бы к христианству и не стал выдающимся богословом, а без Льюиса Толкин так и не решился бы представить миру свой грандиозный труд, который начал придумывать еще в окопах Первой мировой. Рассказываем, как авторы повлияли друг на друга и как их отношения менялись с годами.