Ирония ностальгии: как устроены новогодние комедии ТНТ

Мы не можем без них; в конце концов, из чего состоял наш 2025-й (и с поправкой на время производства 2024-й)? Из щекотания нервов под хоррор с Деми Мур, из радости за «своих» в «Аноре», из лабубу и нейросетей. Пожалуй, лучший гэг всего фильма: пойманный с поличным коррупционер Саахов странно складывает ладони и говорит на камеру, что он вообще не настоящий, а нейросеть — вот у него и пальцев семь. Украшением этого парада-алле нелегальных цифровых копий становится нейросетевой Том Хэнкс, в финале подсаживающийся к нашенскому Шурику, чтобы спросить: хорошая история — можно заберу? Поскольку в Советском Союзе с авторским правом было чуть лучше, чем с сексом, великовозрастный студент в исполнении Тимура Батрутдинова соглашается.