Лиса, кролик и Зона из «Сталкера». Как создавался военный триллер «Август»

На Кинопоиске вышел хит российского проката — военный триллер «Август». В нем Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков в роли контрразведчиков ищут немецких диверсантов в белорусских лесах (причем каждый герой видит этот лес по-разному). Рассказываем, как снимали фильм.

О чем это

Август 1944 года, глухие леса Западной Беларуси. Недавнее стремительное наступление советских войск оставило в тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Их поиском занимаются контрразведчики Смерша под руководством генерал-лейтенанта Егорова (Роман Мадянов). Оперативно-розыскной группе капитана Алёхина (Сергей Безруков) поручено предотвратить готовящийся удар в спину наступающей армии. Вместе с опытным чистильщиком, импульсивным лейтенантом Таманцевым (Никита Кологривый) и новичком разведки, московским интеллигентом Блиновым (Павел Табаков) Алёхин отправляется прочесывать лес в поисках вражеских агентов.

Лес как ожившая страшная сказка

На съемках фильма

Большая часть действия как в романе, так и в фильме происходит в вымышленном Шиловичском лесу. Таящий в себе множество угроз (от немецких диверсантов до отрядов Армии Крайовой), у Богомолова лес был собирательным образом текущей фазы войны. Создатели фильма же ставили перед собой задачу показать лес как бескрайнюю и опасную стихию. Художники-постановщики Владимир Гудилин («Стиляги»), Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города») и Юлия Макушина («Благословите женщину») сравнили его с дном глубокого океана: застрявший в ветвях сбитый самолет подобен хищной акуле, зацепившийся за кроны парашют напоминает гигантскую медузу. Для каждого персонажа из ключевой троицы — Алёхина, Таманцева и Блинова — стихия выглядит по-своему, отражая его бессознательное. Продюсер Анатолий Максимов сравнивает этот эффект с Зоной из «Сталкера»: то, что видят герои в лесу, зависит от того, какими они туда пришли.

Лес Таманцева хвойный, дремучий, с величественными елями в три обхвата. Эти сцены снимали в Ленинградской области, где были сильные перепады высоты и уклоны, на которых Никите Кологривому сложно было устоять. Все это создавало ощущение искривленного пространства, злого волшебства. А заброшенная мельница с телами немцев, на которую натыкается герой, не случайно походит на страшную избушку Бабы-яги, этакий домик мертвых.

Павел Табаков

Для Блинова чаща — ожившая сказка. Сначала волшебная, пронизанная высоким светом, а потом страшная: среди бархатных шляпок боровиков и спелых ягод он вдруг обнаруживает свежую могилу. Это немцы прикопали своих умерших от ран.

Алёхин сначала проходит через волшебный лес Блинова, затем через темный, давящий таманцевский и наконец выходит к своему — почти пустому, гулкому. Максимов, заимствуя термин из тибетского буддизма, называет его «бардо» — переходным состоянием между двумя мирами, между жизнью и смертью.

Различия между этими мирами заданы и на уровне музыки. Вместо трех разных тем для каждого из персонажей используется один, но по-разному оформленный музыкальный материал. У одного героя лес звучит как гулкое эхо детства, у другого как напряженная статика, у третьего — как колючая тишина. Тембры и пространственная обработка помогали зрителю почувствовать разницу на уровне интуиции.

Природа как соединяющий элемент

Сергей Безруков
Никита Кологривый

Никита Кологривый называет любимыми сценами в фильме те, где его персонаж остается один на один с природой. Лес дает Таманцеву силы, там у него все встает на свои места, объясняет Кологривый. Он сам вырос в Сибири и часто бывал в тайге, поэтому хорошо понимает это ощущение.

А детство, полное выездов на рыбалку, помогло Даниилу Воробьёву быстро найти общий язык с Романом Мадяновым — тот ее тоже очень любил. И хотя актеры не первый раз работали вместе, именно на этих съемках им удалось сдружиться. Воробьёв с большим почтением вспоминает юмор Романа Сергеевича и его особую энергию на площадке.

Еще на съемках было много животных: вороны, ежики, лиса и кролик. Все прирученные, домашние. Лиса с кроликом долго ехали в одной машине из города на площадку и даже успели подружиться. А потом в кадре в настоящем лесу, когда их вместе выпустили на природу, лиса неожиданно для всех и, кажется, даже для самой себя цапнула кролика за лапу. Так, шутит Анатолий Максимов, в киношном райском саду повторилась древняя история грехопадения. Но ни одно животное в результате не пострадало.

Перенос зрителя на 80 лет в прошлое

Для достоверности команда фильма обращала внимание на малейшие детали — от того, как замаскирован свет фар военных автомобилей, до текстуры бумаги на удостоверениях контрразведчиков. В документах персонажей, например, можно увидеть черно-белые фото. Всех артистов художники отдельно снимали на пленку и проявляли вручную. Причем удостоверения эти иногда мелькают в двух метрах от камеры, а иногда не появляются в кадре вовсе. Но сделать их правильным способом было не менее важно, чем подобрать соответствующие печати и бумагу.

«Полуторка» (грузовик ГАЗ-ММ, поднимавший полторы тонны веса), на которой ездят герои, настоящая. Ходовой экспонат предоставил коллекционер советской автотехники. Поскольку машина военных времен, она часто ломалась на съемках. Еще важная деталь: фары «полуторки» в кадре затянуты тканью с узкими щелями — так свет прятали от пилотов люфтваффе.

На съемках фильма

На летних съемках машины постоянно перегревались. Заливать в них современные жидкости для охлаждения было нельзя, так как это могло разрушить двигатель. Поэтому, как и 80 лет назад, использовали воду.

Агитационные плакаты на стенах старались подбирать незамыленные. Нашли, например, плакат с карикатурой на Гитлера, сидящего рядом с поездом, взорванным партизанами, и с подписью по мотивам песенки из «Волги-Волги»: «Удивительный вопрос: почему я без колес? Почему мне нет езды ни туды и ни сюды?»

Другая деталь — календарь, который появляется в сцене на переправе. Его придумали сотрудники дорожной службы: небольшая песочница огорожена кирпичами, а в песке каждый день разноцветными камешками аккуратно выкладывается дата. Например, «1944 г. 17 августа. Четверг». Это создатели фильма подсмотрели на исторических фотографиях.

Долгая дорога к экранизации

Никита Кологривый

Продюсер Константин Эрнст, как и большинство членов творческой команды, прочитал роман еще в подростковом возрасте. Автор сценария Сергей Снежкин вспоминает, как проглотил «Момент истины» за ночь. «Новый мир», в котором он был напечатан, передавался из рук в руки. А интерес тринадцатилетнего Никиты Высоцкого к роману подогрел дедушка, считая его слишком маленьким для этой книги.

В последние годы жизни Богомолова, когда права на экранизацию уже были куплены, Эрнст подробно обсуждал с писателем будущую картину. И тщательно записывал его рекомендации, касающиеся нюансов работы контрразведчиков, их взаимодействия между собой и с другими военными.

Бонус

Роман Васильев

Креативный продюсер Виктория Демидова так удачно подобрала Роману Васильеву (Казимир Павловский) цветные линзы, что его и в «Пророк. История Александра Пушкина» снимали с тем же цветом глаз. Линзы заказывали на маркетплейсах, а потом делали с ними фотопробы до тех пор, пока не нашли самый интересный вариант, органично изменивший внешность Васильева.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)

