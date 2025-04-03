Индекс Кинопоиск Pro: интерес к российским сериалам снизился за три года из-за отсутствия крупных теленовинок

В 2024 году платформы впервые значительно снизили количество оригинальных проектов по сравнению с 2023 годом и выпустили 155 проектов против 201. До этого производство собственных проектов в разных форматах только росло.

Если за весь 2024 год платформы выпустили шесть сериалов совместно друг с другом, то в первом полугодии 2025-го уже вышло четыре совместных проекта: «Чужие деньги» («Иви» и START), «Танго на осколках» (Kion и START), «Высокий сезон» (Okko и START), «Подслушано в Рыбинске» (Premier и START). Также у онлайн-кинотеатра Premier вышло три совместных проекта с платформой Rutube — «50 оттенков брака», «Смешная история» и «Первый раз».

Еще 12 художественных и документальных фильмов и сериалов платформы выпустили при той или иной поддержке телеканалов. Больше всего таких проектов у Okko и Wink. Первый канал вместе с Okko выпустил «Историю любви Советского Союза» и новый сезон «Мосгаза», а фильм «Пальма 2» сервис выпустил вместе с «Россией 1». Канал СТС совместно с Wink показал сериалы «ВИА „Васильки“» и «Доктор Вера», а со START — третий сезон «Папины дочки. Новые». РЕН ТВ традиционно в партнерстве с Wink выпускает сериалы на военную тематику («По следу зверя», «Операция „Карпаты“», 2-й сезон, «Смерш 3») и документальные проекты («Что мы знаем о Вселенной?», «Тело как гаджет»). «Оперативную память» («Иви») и «Подслушано в Рыбинске» поддержал канал НТВ. Наконец, телеканал «Солнце» и Okko выпустили фильм «Манюня: День рождения Ба».

У платформы «Иви» тем временем вышел собственный международный проект — сериал «Эль Турко», в котором кинотеатр участвовал в качестве продюсера с момента написания сценария.