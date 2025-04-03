Индекс Кинопоиск Pro: интерес к российским сериалам снизился за три года из-за отсутствия крупных теленовинок

Отечественные сериалы все еще самые популярные, а азиатские обошли американские по уровню интереса.
В России смотрят давно известные комедийные проекты, дорамы и аниме.
Самым популярным сериалом в России в первой половине 2025 года стал иностранный сериал — «Игра в кальмара» от Netflix. Среди российских сериалов практически все новинки в топе — оригинальные проекты онлайн-кинотеатров. Из-за отсутствия крупных новинок в телеэфире впервые за три года просел не только интерес к отечественным проектам, но и общий интерес жителей России к сериалам.
Совокупный Индекс Кинопоиск Pro за первое полугодие 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% и составил 292 396 баллов. В последний раз Индекс за полугодие снижался по сравнению с аналогичным периодом во втором полугодии 2022 года, тогда падение Индекса составило почти 24%.
Также впервые с 2022 года самым популярным сериалом в России по итогам полугодия стал иностранный проект — «Игра в кальмара». Более того, сразу за хитом Netflix в Индексе идут два аниме подряд, и лишь четвертую позицию удалось занять российскому сериалу — «Ландыши. Такая нежная любовь» от Wink. Это одна из трех российских новинок в топе, то есть сериалов, которые выходят впервые и не являются частью франшизы.
Именно сокращение популярности российских проектов — главная причина снижения интереса к сериалам. С 2022 года совокупный интерес к российским проектам постоянно рос, они довольно быстро обогнали по общей популярности сериалы из США, и ко второму полугодию 2023 года их доля от общего интереса достигла рекордного значения в 45%. В прошлом году уровень популярности отечественных проектов был вполне стабилен, а вот за первые шесть месяцев 2025 года совокупная доля интереса к российским сериалам добралась только до 36% от общего интереса к сериалам. Это уровень все того же 2022 года.
Такое снижение интереса к российским проектам можно объяснить прежде всего меньшей заметностью премьер. Так, среди 11 отечественных проектов, что попали в топ-20 самых популярных сериалов за первую половину 2025 года, только три новинки. Все они — собственные проекты онлайн-кинотеатров. Это уже упомянутый самый популярный российский сериал полугодия «Ландыши. Такая нежная любовь», а также «Аутсорс» (Okko) и «Тайга» (Premier).
Среди телевизионных проектов в эти полгода смогли стать очень заметными у массовой аудитории только продолжения уже известных франшиз: «Склифосовский» от «России 1», «Универ» и «Бедные смеются, богатые плачут» от ТНТ. На фоне отсутствия крупных премьер вернулся интерес к сериалам, у которых давно не выходило продолжений. Появление в топ-20 «Интернов» и «Сватов» обеспечило повторные показы на ТВ. Больше половины телевизионных проектов в топе — комедии. Прежде такого явного преобладания комедий среди самых популярных ТВ-сериалов не было. Именно телевизионные сериалы — и прежде всего телевизионные новинки — последние три года драйвили рост общего интереса к отечественным проектам и вслед за ними к сериалам в целом.
Несмотря на снижение интереса, совокупно отечественные сериалы продолжают привлекать больше внимания жителей России, чем проекты из любой другой страны. Следом по общей популярности идут проекты из США и Японии. Но и здесь много «старичков». Так, в топ-20 попали два американских проекта, ставших современной классикой, — мультфильм «Гравити Фолз» и сериал «Во все тяжкие». Оба закончились около 10 лет назад, в 2016 и 2013 годах. Из американских проектов только одна новинка прорвалась в топ, это криминальная драма с Томом Харди и Пирсом Броснаном «Гангстерленд» (Paramount+).
Если для иностранных «вечнозеленых» проектов попадание в топ-20 популярных сериалов полугодия — привычное дело (в разные годы в топе оказывались американские «Во все тяжкие», «Сверхъестественное» и «Гравити Фолз», британские «Острые козырьки» и турецкий «Великолепный век»), то с российскими сериалами такого не случалось со второго полугодия 2022 года, когда в топ-20 попали «Папины дочки».
Явное преобладание интереса к франшизам и известным проектам — очевидный тренд этого полугодия. Три первых места получили как раз вторые сезоны азиатских сериалов: южнокорейского хита Netflix «Игра в кальмара» и двух аниме — «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта».
Во всех трех случаях вторые сезоны получили больше внимания, чем первые. Так, на старте первого сезона в 2021 году «Игра в кальмара» получила только 13 баллов за неделю, а старт второго сезона в конце декабря 2024 года позволил сериалу набрать сразу 1416 баллов. Если финал первого сезона «Поднятия уровня в одиночку» получил только 123 балла, то финал второго поставил рекорд интереса к аниме и набрал 752 балла за неделю. К концу первого сезона «Поднятие уровня в одиночку» собрало 1261 балл в Индексе Кинопоиск Pro, а к концу второго — в четыре раза больше (5173 балла). Это самый заметный рост интереса к продолжению сериала в первом полугодии 2025 года. Российские вторые сезоны из топа — продолжение «Фишера» и мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут» (ТНТ) — тоже оказались заметнее первых.
Единственная франшиза, чье продолжение стало не столь удачным, — экранизация игры «Одни из нас» (1333 балла к концу первого сезона, и только 1038 баллов в конце второго сезона).
Азиатские сериалы, представленные прежде всего жанром аниме, — единственные, чья совокупная популярность выросла в 2025 году. Так, доля проектов из Японии в общем интересе увеличилась с 16 до 17%. Интересуясь аниме, россияне поддерживают мировой тренд. Недавнее исследование группы Dentsu показало, что 31% зрителей по всему миру смотрят аниме хотя бы один раз в неделю. В отдельно взятом марте 2025 года внимание жителей России к аниме впервые превысило внимание к американским сериалам: японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, американские — в 19%.
Почти вдвое выросло внимание к корейским проектам, причем роль сыграла не только «Игра в кальмара», но и дорамы Netflix «Слабый герой» и Amazon Prime «Хороший мальчик». В целом азиатские проекты заняли четверть в топ-20 самых популярных сериалов среди жителей России.
Оригинальные проекты платформ. Коллабораций становится больше, но основное внимание получили проекты, созданные одной платформой
Онлайн-кинотеатры продолжают сокращать число оригинальных проектов. За шесть месяцев 2025 года сервисы выпустили 71 собственный проект (включая художественные и документальные сериалы, а также фильмы), что на 15% меньше, чем годом ранее. Число оригинальных игровых сериалов сократилось еще больше — на 18% до 46 проектов.
По сравнению с прошлым годом изменилась тройка лидеров. В первые полгода 2025-го лидером по количеству сериалов стала платформа Okko (11 художественных сериалов). На втором месте оказался Wink (10 сериалов), третье место по количеству сериалов получил START (9). В первые шесть месяцев 2024-го по количеству художественных сериалов лидировали Premier и Wink (по 12), их догонял Okko (11).
В 2024 году платформы впервые значительно снизили количество оригинальных проектов по сравнению с 2023 годом и выпустили 155 проектов против 201. До этого производство собственных проектов в разных форматах только росло.
Если за весь 2024 год платформы выпустили шесть сериалов совместно друг с другом, то в первом полугодии 2025-го уже вышло четыре совместных проекта: «Чужие деньги» («Иви» и START), «Танго на осколках» (Kion и START), «Высокий сезон» (Okko и START), «Подслушано в Рыбинске» (Premier и START). Также у онлайн-кинотеатра Premier вышло три совместных проекта с платформой Rutube — «50 оттенков брака», «Смешная история» и «Первый раз».
Еще 12 художественных и документальных фильмов и сериалов платформы выпустили при той или иной поддержке телеканалов. Больше всего таких проектов у Okko и Wink. Первый канал вместе с Okko выпустил «Историю любви Советского Союза» и новый сезон «Мосгаза», а фильм «Пальма 2» сервис выпустил вместе с «Россией 1». Канал СТС совместно с Wink показал сериалы «ВИА „Васильки“» и «Доктор Вера», а со START — третий сезон «Папины дочки. Новые». РЕН ТВ традиционно в партнерстве с Wink выпускает сериалы на военную тематику («По следу зверя», «Операция „Карпаты“», 2-й сезон, «Смерш 3») и документальные проекты («Что мы знаем о Вселенной?», «Тело как гаджет»). «Оперативную память» («Иви») и «Подслушано в Рыбинске» поддержал канал НТВ. Наконец, телеканал «Солнце» и Okko выпустили фильм «Манюня: День рождения Ба».
У платформы «Иви» тем временем вышел собственный международный проект — сериал «Эль Турко», в котором кинотеатр участвовал в качестве продюсера с момента написания сценария.
Оригинальные проекты в Индексе Кинопоиск Pro
Несмотря на снижение числа премьер, 19 проектов платформ попали в топ-100 самых популярных сериалов первой половины 2025 года, из них 11 — новинки. Это практически столько же, сколько в первой половине 2024 года (18 и 9 соответственно). Свои позиции в Индексе оригинальные проекты удерживают скорее за счет снижения числа крупных телевизионных премьер. Потому что в среднем интерес к оригинальным сериалам продолжает снижаться. Так, в первой половине 2025 года в среднем один оригинальный сериал в Индексе Кинопоиск Pro собрал 467 баллов, а год назад — 488 баллов.
Днем, когда вышло больше всего эпизодов оригинальных проектов, стало 18 марта 2025 года. В этот вторник кинотеатры выпустили 14 новых эпизодов, правда, 12 из них — сезон проекта «Оперативная память» («Иви»), который вышел в один день. Еще два горячих дня — среда, 2 апреля, и пятница, 18 апреля. В эти дни вышло по 12 и 11 новых эпизодов.
Списки оригинальных проектов, переданные онлайн-кинотеатрами
Кинопоиск
Кion
«Успешный», 2-й сезон
«Омар в большом городе», 3-й сезон
«Почка», 3-й сезон
«Нереалити», 2-й сезон
Wink
«Ландыши. Такая нежная любовь»
«Операция „Карпаты”», 2-й сезон
«Макс и Гусь», 2-й сезон
«Иви»
Premier
START
«Инспектор Гаврилов», 2-й сезон
«Два холма», 3-й сезон
«Папины дочки. Новые», 3-й сезон
Okko
«История любви Советского Союза»
«Дорогая, я больше не перезвоню»