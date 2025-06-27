«Теперь пытаюсь выкорчевать из себя Вадима»: Пётр Федоров и Ирина Старшенбаум — о съемках «Туда» и своих героях

На Кинопоиске вышел роуд-муви «Туда» — легкое терапевтическое кино, как определяют его исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум и Пётр Фёдоров. Это история про встречу двух противоположностей — своенравной пассажирки Веры и водителя такси Вадима, которые вынужденно едут вместе из Москвы в Уфу. О том, каким получилось кино режиссера Ивана Петухова («Сестры», короткий метр «Подарок» с Умой Турман), нам рассказал актерский дуэт. А еще про голод по перформансу и про врачей и психологов на премьере.
Тимур Алиев
Кинокритик
— Расскажите, как вы попали в проект? Чем на этапе знакомства со сценарием вас зацепили ваши герои?
Ирина: С Ваней Петуховым мы уже работали на фильме «Сестры», а началось все с короткометражки «Нет». У нас сложилось теплое творческое и приятельское содружество. Ваня — очень интересный автор, я всегда с нетерпением жду все его проекты. Во-первых, он пишет классные женские роли, на редкость глубокие и интересные. Во-вторых, он крайне ответственно относится и к подготовительному, и к съемочному процессу.
Однажды мы сидели на кухне и разговаривали про жанр роуд-муви. Перечисляли любимые фильмы, анализировали. В какой-то момент Ваня сказал: «Надо написать свой роуд-муви». Я подумала, что он шутит. Но Ваня любит вызовы, так что он довольно быстро прислал первый драфт. Еще он точно знал, что вторым главным героем должен быть Петя Фёдоров. С Петей мы знакомы давно, и я от этой идеи прыгала от счастья. У меня в голове все сложилось, мечты уже сбылись: путешествие в такой компании, сотворчество.
Затем выяснилось, что Пётр очень занят в ближайший год. Но этого принять я не могла. Потому начала активно колдовать (смеется), чтобы Петя освободился и всё сложилось. Ну и вот, пожалуйста!
Пётр: Добавлю, что у Ирины Владимировны наколдовать все-таки получилось, она известная московская ведьма! Оказалось, что Иван ко мне приходил и с более ранними проектами, но у нас действительно как-то не складывалось.
В фильме «Туда» для меня была магия, синергия. Когда этот цветок стал распускаться, другие проекты начали исчезать — отменяться, переноситься. Вообще, разговоры про актерские графики — вещь очень противная, это утилитарная фигня, но все всегда ими прикрываются. На самом деле, это подстава: бывает, что ты куда-то вписался, особенно если это сериал, а в это время прилетает приглашение в классный фильм. Всё, ты уже не можешь, ты занят на сериале, где обязан сняться во что бы то ни стало. А здесь Ира и правда поколдовала, и все получилось.
— Герои фильма работают на контрасте. Вера — взрослый человек, временами балующая внутреннего ребенка, а Вадим — ее полная противоположность, тихий и безэмоциональный ворчун, который всем вокруг недоволен. Бывает, что актеры следуют детально прописанному сценарию, а иногда привносят в образ что-то от себя. Как у вас?
Ирина: Конечно, сценарий должен быть крепкий и всем понятный, это своего рода карта. Но творческая работа любого художника заключается в том, чтобы привнести что-то свое. В нашем случае мы много придумывали, смеялись. Мы с нашими персонажами очень сильно срослись. У нас до сих пор есть чатик, где мы общаемся втроем — я, Иван и Петя.
Пётр: Еще не вышли из съемочного трипа! (Смеется.)
— Получается, вы и сейчас на интервью в образах?
Ирина: Отчасти да. До сих пор бывает, что мы размышляем: как бы в этой ситуации поступила Вера или что бы на это ответил Вадим?
Пётр: Пытаюсь выкорчевать Вадима всеми возможными средствами. Отращиваю бороду, бреюсь налысо, только бы уйти подальше от этого типа. Смех смехом, но вот такая у Вани драматургия. Вообще, бывают такие роли и режиссеры (и это не про Ваню), когда приходишь и понимаешь, что в принципе все, что от тебя требуется, — предел твоей органики. Это роли, где актеру достаточно быть собой в предлагаемых обстоятельствах. Да, там могут быть психологически тяжелые сцены, но в целом ты такой, какой есть, и всем окей. Меня это не то что оскорбляет — мне просто неинтересно.
Люди переодевают рубашки, меняют прически, но в целом играют один и тот же образ. Это ориентировано на вкусовщину зрителей: им нравится актер; главное, чтобы выглядел хорошо и синяков не было под глазами. Но если мы говорим про создание некоей сложной истории с неоднозначными персонажами — это перформанс. По таким кейсам у меня голод, перевоплощение — суть нашего ремесла.
В случае с «Туда» мы не играли самих себя. Это большое кино. Мы близко к зрителю — здесь нельзя наигрывать что-то, это было очень энергозатратно. Мы часто спорили, кого легче играть — Вадима или Веру. Но на самом деле обоих тяжело: нужно топливо, видение, партитура. Я очень благодарен Ване за то, что мы работали в зоне актерской профессии.
Ирина: Было немало технических трудностей на площадке. Поскольку особенность нашего роуд-муви предполагает, что оба героя в машине большую часть экранного времени. А съемочная группа сопровождает нас сзади с плейбэком на другой машине. Поэтому периодически, чтобы ускорить процесс, мы брали на себя роли и реквизитора, и художника по костюму и гриму. Поправить Петру прическу было за радость, например.
Пётр: Я немного и звукорежиссером был, и хлопушкой, да!
Ирина: Иногда Ваня и оператор-постановщик Паша Беклемишев ехали в багажнике нашей машины. Однажды у меня, например, случилось фиаско в профессии скрипт-супервайзера. Дело в том, что для Веры катастрофически важно всегда оставлять маленькую щелочку в окне, так как у нее есть предрасположенность к клаустрофобии. Но в перерывах, чтобы было слышно рацию и команды режиссера, мы окна закрывали.
И вот начался дубль, и я забыла приоткрыть окно. А снимать мы начали очень внезапно, так как мы проезжали по мосту и открылся фантастический вид в самом сердце Казани. Все были счастливы, что удалось запечатлеть кадры в редкий золотой час. Но потом Ваня обнаружил, что окно было закрыто и взять в монтаж мы это не сможем. Я почувствовала себя самым виноватым человеком на земле в этот момент.
Пётр: Да, мы даже напились с горя в тот вечер!
— Вы так живописно об этом рассказываете, будто прокатились в туристическую поездку, а не в съемках фильма участвовали.
Ирина: Не знаю, кто напился, но я улетела в ту ночь на спектакль в Москву и переписывалась с Ваней, придумывая варианты, как выкрутиться из этого. Но Ваня сказал, чтобы я ни в коем случае об этом не думала, что магия кино может всё. И по секрету: кадр все-таки вошел в монтаж.
В определенный момент мы с Петей обнаружили, что в каждом городе есть свои кулинарные особенности. И договорились, что это не просто съемки в разных городах, но и гастротур! В каждом городе, где мы останавливались, нам советовали рестораны или небольшие секретные забегаловки. В горе и в радости (в зависимости от того, как прошел наш съемочный день) приходили и заказывали полменю — дегустировали пироги, салаты, чак-чак.
Пётр: А потом убегали, не оплачивая чек! Нас до сих пор ищут. (Смеется.) Ладно, если серьезно, Иван Александрович — режиссер, который точно знает, чего хочет. Он проделал большую работу, у него нет ни одной случайной молекулы в этой формуле. В сценарной последовательности букв, слов, точек и запятых был заложен огромный смысл, и это очень круто!
— Хочу немного вернуться к режиссеру в багажнике. Как это технически было устроено? Надеюсь, Иван хотя бы вылезал оттуда между дублями?
Ирина: Конечно, вылезали подышать, это же обычный багажник, там долго не просидишь.
Пётр: Съемки в движении, конечно, технически трудные. Мы движемся, плейбэк едет в микроавтобусе позади нас. При этом соблюдается расстояние, чтобы все работало. Нет же никаких проводов между автомобилями. Но при этом он не должен попасть в кадр. В зеркале заднего вида я, как водитель, должен видеть как бы поток машин. Если за нами всегда будет ехать один и тот же автобус, зрители посчитают, что нас с Верой преследует какая-то оперативная группа. (Смеется.)
— Фильм показали сначала на ММКФ, позже выпустили в прокат. Насколько я знаю, вы оба ведете соцсети. Какую обратную связь вы получали от зрителей?
Ирина: Честно говоря, на редкость теплую. Мне кажется, люди соприкоснулись с какой-то необычайной искренностью. Несколько человек написали, что последний раз подобные чувства испытывали после просмотра «Питер FM» и «Прогулки». Сейчас очень много жанрового кино, но терапевтическое и исцеляющее, как у нас, встречается редко. Зрители много писали, делились своими историями, давали живую обратную связь. Кажется, у нас вышел народный фильм, хотя Ваня переживал, не уйти бы совсем в сторону авторского, сложного кино.
Пётр: Я столкнулся с удивлением людей, которые посмотрели фильм случайно: «Ого, оказывается, в России снимают такие картины!» К сожалению, в России есть некоторая проблема с маркетингом: бывает, что фильм — дрянь, но трейлер у него классный. Главное же что? Правильно, продать картину! А бывает наоборот: фильм классный, но о нем никто не знает. Дальше вопрос рекламного бюджета и способа донесения до людей информации. В нашем случае не было ни наружной рекламы, ни агрессивной политики, как это бывает у больших картин. Сарафан — наше все.
Мне писали люди: «Посмотрели „Туда“ — обалдеть! Мы так здорово провели время, и посмеялись, и поплакали». Кино существует, смотрите его. Если нравится — рекомендуйте друзьям и знакомым. У нас вроде бы сейчас открытое пространство, Голливуда в легальном прокате нет. Казалось бы, самое время — затащить всех на отечественные жанры, но не все механизмы работают.
Стриминговые платформы сильно разбаловали людей. У них теперь такая логика: «Если не успею посмотреть в прокате, гляну дома онлайн». В этом нет ничего плохого, я сам многое смотрю на малом экране. Но когда мы говорим про большое кино, то его нужно смотреть в кинотеатрах.
Когда кино не получается, думаешь: «Лучше бы люди его не видели, хрен с ним». Но сейчас я горжусь, что снялся в этом фильме, хочу делиться с людьми этой картиной. На премьеру пришла группа врачей и психологов. Раньше друзья приходили. Сейчас мне за 40 — врачей на премьеры зову, полезные люди. (Смеется.) Врачам зашло. Сказали: «Классный терапевтический фильм!» Такое, получается, профессиональное признание.
— Ирина, смотрели ли вы сериал Петра «Ласт квест»? Не опасались после этого садиться в такси с актером, который сыграл такого зловещего персонажа?
Ирина: Посмотрела и, честно говоря, обалдела. Я специально выделила на это день. Думаю: «Сейчас посмотрю одну серию перед сном и лягу». Моргнуть не успела — позади уже три серии.
В общем, я не могла заснуть, пока не досмотрела. Потом мне снился треш, конечно. Я была поражена оттого, каких персонажей придумал Петя, насколько они не вписываются в то, что мы уже видели в русском кино. И помимо того, как точны эти наблюдения, с каким хорошим вкусом это сделано. Петя — настоящий режиссер, потому что создал мир, в который я более чем поверила, во мне поднялось много чувств во время просмотра. Когда я досмотрела, сразу записала Пете голосовое минут на сто с главной мыслью: «Это что вообще такое ты сделал?!» (Смеется.)
— Пётр, довольны ли вы итоговыми показателями сериала? Есть ли у вас идеи для нового проекта или, может быть, продолжения «Ласт квеста»?
Пётр: Ира меня очень сильно поддержала. Она была первой ласточкой, которая залетела в мою форточку и сказала: «Петя, это классно! Ты молодец, я под впечатлением!»
Мы выпускали сериал в довольно тяжелом формате, я тупо ничего не успевал. Понятно, что история специфическая, не вписывается в повестку. Плюс определенный список законов, из-за которых нельзя было выйти на широкую ногу в плане рекламы. Но в целом я доволен тем, что вышло, и той оценкой, прежде всего индустриальной, которую сериал получил.
Конечно, у меня есть планы действовать дальше — снимать не только сериалы, но и полные метры. Но пока не хочется раскрывать детали. Пусть индустрию и аудиторию ждут сюрпризы, когда придет время.
— Как после съемок фильма «Туда» изменилось ваше отношение к дорожным путешествиям и случайным попутчикам?
Пётр: В детстве я смотрел «Попутчика» с Рутгером Хауэром (в картине серийный убийца ловит попутные автомобили. — Прим. ред.). Поэтому с попутчиками я аккуратен. В характере Вадима, кстати, есть частичка Хауэра. На самом деле, конечно, всегда стоит подвозить человека, особенно когда видишь, что реально нужна помощь. Или если на обочине девушка небесной красоты мокнет под дождем в коротком платье…
Работая над ролью Вадима, я решил сам поработать водителем. Поехал в экспедицию за рулем, кайфанул просто как Пётр Фёдоров. Удивительной красоты наша земля русская: Нижний Новгород, слияние Камы и Волги, Казань и всё, что находится между ними. Просто фантастика.
Ирина: Я очень люблю путешествовать на машине. Если я лечу в какую-то страну, стараюсь брать там машину напрокат и кататься именно по земле. Пока ты в пути, есть время порефлексировать, получить ощущение жизни.
Постоянная смена локации, наблюдения за бытом людей и культурных особенностей — часть меня. Это мое вдохновение, которое всегда ведет к созиданию. Очень счастлива, что моя профессия предполагает огромное количество путешествий.
— Если бы вам предложили путешествовать по России, но уже без съемок в фильме, кого бы вы взяли с собой и куда направились?
Пётр: Я человек севера — люблю Заполярье, Кольский полуостров, Камчатку. К сожалению, самые интересные места в нашей стране — те, куда не проложены дороги. Туда можно доехать только на специальном транспорте вроде вездеходов, а то и на собачьих упряжках. Когда приезжаешь, допустим, в Норильск, встречаешь у местных термин «материк». Когда снимали «Территорию», я долго не мог понять, что имеется в виду, а потом понял: туда просто дороги не ведут, там только авиасообщение. С радостью бы с Ирой и Ваней отправился на север — и гулять, и снимать.
Ирина: Я бы присоединилась к Пете и Ване! Вообще, Иван каждый новый фильм снимает в новом жанре. Буду ждать свежие пейзажи и совсем другие погодные условия.
— Получается, ждем продолжения или спин-оффа «Ласт квеста» в Мурманске или на Камчатке с Ириной Старшенбаум в главной роли?
Ирина: И чтобы Петя или Ваня это снимали! Еще лучше — в тандеме.
Пётр: Если такой проект случится, я лично приглашу вас, Тимур, сыграть одну из ролей, потом возьму интервью, чтобы вы рассказали смешные случаи со съемочной площадки! (Смеется.)