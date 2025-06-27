«Теперь пытаюсь выкорчевать из себя Вадима»: Пётр Федоров и Ирина Старшенбаум — о съемках «Туда» и своих героях

В фильме «Туда» для меня была магия, синергия. Когда этот цветок стал распускаться, другие проекты начали исчезать — отменяться, переноситься. Вообще, разговоры про актерские графики — вещь очень противная, это утилитарная фигня, но все всегда ими прикрываются. На самом деле, это подстава: бывает, что ты куда-то вписался, особенно если это сериал, а в это время прилетает приглашение в классный фильм. Всё, ты уже не можешь, ты занят на сериале, где обязан сняться во что бы то ни стало. А здесь Ира и правда поколдовала, и все получилось.