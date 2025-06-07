«Наследники», террористы и ситкомы. Как Джесси Армстронг стал главным сценаристом 2020-х

Митчелл и Уэбб загорелись идеей. Ситком назвали «Пип шоу», от его успеха зависела не только карьера сценаристов, но и его главных звезд — еще одного провала комики не пережили бы. Решающий момент настал в 2003 году: сериал вышел и… формально провалился. В среднем первые три сезона смотрел всего 1 миллион зрителей, или 6 процентов от общей телевизионной аудитории Британии. Для сравнения: мыльную оперу «Улица Коронации» (она стартовала в 1960-м) в том же 2003-м стабильно смотрело почти 20 миллионов человек.