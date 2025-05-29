«На вершине горы»: телеспектакль о деловом ужине богов. Разумеется, из IT-бизнеса

На стримингах вышел режиссерский дебют Джесси Армстронга, шоураннера «Наследников», — снова сатира из жизни супербогатых и злых. Среди актеров — Стив Карелл и Джейсон Шварцман. Получилось не так проникновенно, как в сериале, но все равно смешно и современно.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Четверо мультимиллионеров из Кремниевой долины, знакомых много лет, собираются на покерный уик-энд в новом доме одного из них, в монструозной конструкции из стекла и бетона в заснеженных горах штата Юта. Хозяин Хьюго ван Йок (Джейсон Шварцман) — самый бедный из четверки: его патологическая неспособность заработать первый миллиард (он застрял на полпути) — вечный источник дружеских насмешек и серьезных комплексов. Хьюго рассчитывает на свой новый проект, приложение для медитации (по его версии, «лайфстайловое суперприложение»), и хочет убедить гостей в него вложиться.

Хотя главное правило уик-энда — не обсуждать бизнес, у остальных тоже есть тайные соображения. Венис (Кори Майкл Смит), владелец соцсети Traam и самый богатый из присутствующих (равно как и отсутствующих), оказался в эпицентре шторма: только что обнародованные возможности ИИ внутри Traam дали старт дипфейкам невиданной достоверности. Мир лихорадит: в потенциально горячих точках вроде Индии или Армении начинаются военные столкновения, в остальных рушатся рынки, Венису названивают из Белого дома, но он мало что может сделать. Вот уже убили мэра Парижа или это фальшивка? Венису мог бы помочь третий гость, ИИ-магнат Джефф (Рами Юссеф), чья компания создала фильтр, распознающий фейки, но он, разумеется, не спешит продать свое сокровище, а наблюдает за тем, как его капитализация удваивается, и переживает, что его подружка отправилась на секс-вечеринку в Мексику.

Наконец, четвертый гость, убеленный сединами финансовый гуру Рэндалл (Стив Карелл), о сиюминутном думает в последнюю очередь: у Рэндалла рак и 10 — 15 лет, обещанные ему врачами, его не устраивают. Он хочет облако, чтобы туда загрузиться. Венис обещает приятелю цифровое бессмертие через пять лет, если сможет получить ИИ-технологии Джеффа. Рэндалл, по его словам, первый в очереди после «мыши, свиньи и десяти придурков».

Стив Карелл

Сериал «Наследники» превратил бывалого британского телесценариста Джесси Армстронга, соратника Армандо Ианнуччи, едва ли не в главный сегодняшний актив HBO. И логично, что именно эта сеть дала зеленый свет его полнометражному режиссерскому дебюту, причем в какие-то фантастические сроки: Армстронг, по его словам, сел за сценарий в январе нынешнего года, а в мае фильм уже был готов.

Такая телевизионная эффективность, впрочем, очень подходит проекту, который проще всего охарактеризовать как растянутую серию «Наследников»: фактически всемогущие, но эмоционально беспомощные мужчины говорят друг другу ужасные вещи. То, что действие разворачивается в течение суток в замкнутом пространстве, подчеркивает природу «Вершины», которую несложно представить и на театральной сцене. Режиссерская работа тут компетентная, но не более, и, когда приходит время снимать что-то сложнее разговора, Армстронг немного плывет.

Однако он вполне справляется с главной задачей — не мешать хорошим актерам произносить написанные им остроумные реплики. Многоэтажные пассивно-агрессивные перепалки, замаскированные под тейбл-ток нервные срывы, технологически-финансовый жаргон вперемешку с отсылками к Гегелю и Платону (особенно этим злоупотребляет Рэндалл) — все это Армстронг исполняет с обычным блеском. «Если у меня получится забрать нас с этого чертового камня, все станет намного проще». — «Это неплохая стартовая планета, но мы ее переросли, это факт».

Кори Майкл Смит

Диалоги такого рода герои ведут не в шутку: они боги, собравшиеся на Олимпе и готовые вершить судьбы человечества. В новостях все пылает, так что повестка вечера — не купить ли какую-нибудь страну, чтобы показать всем, как надо управлять, не отключить ли электричество в Бельгии, не сделать ли ван Йока теневым президентом Аргентины (этот план начинает претворяться в жизнь). Забавно, что Венис, самый карикатурный из четверки с его трансгуманизмом, своеобразным чадолюбием и черными свитерами, явно срисован не столько с Цукерберга или Маска, сколько с Павла Дурова. У остальных есть чуточку смягчающие их мессианский нарциссизм обстоятельства: болезнь, комплексы, какие-то остатки гражданского сознания. Венис же — настоящее воплощение оторванного от реальности кремниевого ницшеанства; уже действительно не вполне человек.

Во второй половине фильма дела принимают совсем уж фарсовый оборот, более конкретный и смешной, но в конечном счете несколько разочаровывающий: Армстронг словно впопыхах не успел толком придумать третий акт и пошел по пути наименьшего сопротивления. «Вершина» в результате оставляет смешанные чувства: за вечер в такой неприятной компании нам вроде бы полагается приз, а его нет. С другой стороны, дожить до рассвета в мире, которым управляют эти люди, уже неплохо.