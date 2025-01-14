Вспоминаем актрису Евгению Добровольскую и ее роли русских женщин — некрасовских и современных

Все ее роли или про любовь, или про ее недостижимость. Одной из лучших, запомнившейся миллионам, была Аня Петрова, актриса среднего возраста и средних достижений, мечтающая о Гертруде в «Гамлете» («Артистка» Говорухина) и о грандиозной любви. В ее «артистическом мировосприятии» получение роли и обретение любви — это практически одно и то же. Как и в отношении к профессии самой Евгении Добровольской. Без любви нет роли, партнера, театра, кино. Эту внутреннюю убежденность опытный мастер Станислав Говорухин угадал в ней, почувствовал, когда ставил «Артистку» — терапевтическую сказку про то, что любовь может изменить линию судьбы. И если ты хороший человек, то кто-то непременно скажет: «Ты будешь великой актрисой. Потому что я люблю тебя».