Вспоминаем актрису Евгению Добровольскую и ее роли русских женщин — некрасовских и современных

10 января умерла Евгения Добровольская, актриса МХТ имени А. П. Чехова, сыгравшая бесчисленное количество ролей в кино и сериалах. В первую очередь второплановых, удостоенных «Никой», «Золотым орлом», «Белым слоном». Лариса Малюкова — о том, почему киноэкран был слишком мал для Добровольской, и о главных ролях в театре.
В кино она пришла совсем девчонкой, сразу после школы. Узнав о кастинге на главную роль в фильме Павла Чухрая «Клетка для канарейки», перелезла через высокую мосфильмовскую стену (пропуска на студию у нее не было), заявилась поздно вечером в последний день кинопроб. Чухрай был побежден ее энергией, органикой, правдивостью, напором. Ее утвердили сразу. Кино было про двух бесприютных подростков, запертых в клетке непонимания и одиночества, про их обнаженные, наэлектризованные молодостью чувства. Ее Олеся — хрупкая и сильная, озлобленная и нежная, убежавшая от родителей, точно так же, как Женя, в 15 лет сбежавшая из дома от суровых папы и мамы, ответственных госслужащих.
Потом ей не так уж часто доставались главные роли. Но и сыгранные ею героини второго плана (скупая соседка Турбиных Ванда Лисович в «Белой гвардии»; сочувствующая чужой беде художница по костюмам Вера в «Балете»; въедливая и ревнивая мамаша взрослого инфантила Коли в «Актрисах»; Лена — учительница и по совместительству официантка в «Мухе»; влюбчивая Люба — Любовь в «Механической сюите»; растерявшая романтику медсестра скорой Марина, она же Маруся в «Кризисе среднего возраста») не просто запомнились. Казалось, что они были списаны у самой жизни, и их собственная жизнь продолжалась где-то за кадром. Про этих неприкаянных женщин Добровольская знала все и сообщала нам.
Все ее роли или про любовь, или про ее недостижимость. Одной из лучших, запомнившейся миллионам, была Аня Петрова, актриса среднего возраста и средних достижений, мечтающая о Гертруде в «Гамлете» («Артистка» Говорухина) и о грандиозной любви. В ее «артистическом мировосприятии» получение роли и обретение любви — это практически одно и то же. Как и в отношении к профессии самой Евгении Добровольской. Без любви нет роли, партнера, театра, кино. Эту внутреннюю убежденность опытный мастер Станислав Говорухин угадал в ней, почувствовал, когда ставил «Артистку» — терапевтическую сказку про то, что любовь может изменить линию судьбы. И если ты хороший человек, то кто-то непременно скажет: «Ты будешь великой актрисой. Потому что я люблю тебя».
Другой была Маргарита де Валуа в костюмной «Королеве Марго» Александра Муратова про придворные интриги и альковные страсти. Героиня Добровольской стала энергетическим центром этого сериала; эксперты писали о схожести ее Марго с портретами королевы того времени. Продюсер Сергей Жигунов в шутку называл ее героиню крокодилом. Но, что изумляло, вокруг Добровольской кружили красотки записные, а любили зрители именно Марго при всей ее жестокости и непредсказуемости. Царственная и съедаемая ревностью, обидчивая, ранимая, самолюбивая — огненный сплав самых противоречивых качеств. В какой-то мере актриса одарила героиню своей удивительной способностью видеть свечение жизни даже в трагические минуты.
Добровольская запомнится и в «Первом этаже» Игоря Минаева — завораживающем, атмосферном и эстетском черно-белом кино об обреченной любви обитателей нижних этажей общества. О минутах счастья у края смерти. Ее парикмахерша Надя — распущенная, легкомысленная, разочарованная в любви и ждущая любви, как Кармен. И, как Кармен, она гибнет от руки любовника, ревнивого дружинника.
И все же, несмотря на огромную фильмографию (более сотни фильмов и сериалов), несмотря на главные российские кинопремии, ее сердце было отдано театру, а не кино. И с каждым выходом на сцену сердце, по ее словам, выпрыгивало; каждый спектакль был своего рода премьерным. В театре ее дарование было востребовано. С ней любил работать Кирилл Серебренников, совершенно неожиданно отдавший Добровольской возрастную роль Улиты в «Лесе» (ее Улита была тоскующей по свободной любви простой советской тетенькой). Сама же Добровольская более всех режиссеров почитала Олега Ефремова, называла его учителем. А он звал ее клоунессой: когда она плакала, зал смеялся; такой особенный дар.
Но было и наоборот. Ее первой ролью в чеховском МХТ стала Нина Заречная. Лучшие сцены в финале. «Попали и мы с вами в круговорот», — говорила она, почти улыбаясь. Это была та самая ласковая улыбка, о которой Треплев говорил перед роковым выстрелом. Добровольская улыбалась, а зрители плакали.
У нее не было амплуа, потому что ее актерский диапазон был безбрежным. И в своих героинь она не просто перевоплощалась, но превращалась без остатка. Гордячка Марина Мнишек в «Борисе Годунове», влюбленная в Молчалина Софья в «Горе от ума», прелестница Арманда в булгаковской «Кабале святош», болтливая сваха в гоголевской «Женитьбе», прокурор Майерс в «Свидетеле обвинения». В «Чайке» она сыграла все главные женские роли по мере собственного профессионального взросления — и Нину, и Аркадину, и Машу.
Но в кого бы она ни перевоплощалась, какие бы эпохи, судьбы ни проживала, ее героини были рядом. Узнаваемые. Живущие чувствами, а не разумом. Даже в ролях на сопротивление, таких как деспотичная Васса Железнова (спектакль «В.Ж»). Ее властная судовладелица оказывалась единственным членом семьи, способным не только к действию, но к состраданию. Ей режиссер Ольга Воронина отдала фрагмент горьковской «Исповеди». «Где божья красота? Где же божеское?» — нет ответа.
В «Кому на Руси жить хорошо?» ее Матрена впрягалась в повозку и тащила родину на себе. Критики назвали ее героиню русской Мамашей Кураж. Ее некрасовская Матрёна Тимофеевна любила наотмашь, жалела, молча страдала от унижений и камнепада бед. Прощала, спасала мужа от рекрутчины, а ребенка — от несправедливой казни, подставляла свою спину. Смеялась, молилась, плакала. Боль рыком рвалась из ее охрипшего горла в этом монологе о русском женском «счастье». Выдающаяся роль. Соразмерная наконец-то ее таланту.
Видео из YouTube с фрагментом постановки «Кому на Руси жить хорошо»
Она добивалась предельно честного, оправданного существования в кадре, и на сцене ей нужны были узнаваемые бытовые детали, чтобы привязать своих мечтательных героинь к земле. В одной из сцен «Артистки» ее Аня Петрова моет люстру и с грязной тряпкой в руке врет маме своего избранника Викентия, что та артистка (то есть сама же Аня Петрова) больше не будет им с сыном докучать, потому что она уехала в Улан-Удэ.
В прошлом году видела ее во мхатовском «Космосе» по пьесе Алексея Житковского про учительницу из Бугульмы, мечтающую о космической любви, пересматривающую до дыр на видеомагнитофоне «Девять с половиной недель» с Микки Рурком и ждущую приезда в их дыру одноклассника, ставшего космонавтом. Последняя роль большой актрисы, в которой и смех, и слезы, и любовь. Спектакль очень неровный, но в нем были свет и порыв. Это Женя превратила мелодраму в трагикомедию. Там был разговор героини с давно погибшим в горячей точке мужем — безутешный, мороз по коже. И хрупкая надежда на космос, который был у нее внутри. Бесконечный, сверкающий.
А пару лет назад вышел дебютный фильм Светланы Устиновой «Время года — зима», и там Евгения Добровольская — в сложнейшей роли женщины с болезнью Альцгеймера, которая постепенно теряет связь с близкими, с целым миром. Ее заболевание — метафора разрушающихся, замораживающихся отношений ее с дочкой, в которых и ревность, и непонимание, и сокрушительная любовь.
Добровольскую корили за характер. С ней было и правда непросто партнерам и режиссерам — слишком требовательна, упряма. Она убежала из доронинского МХАТа, с Михаилом Ефремовым строила новый театр «Современник 2», который потом влился в чеховский МХТ. И проработала в нем почти 40 лет. Игорь Золотовицкий вспоминал в одном из интервью, как часто они спорили, ругались до хрипоты. Но все эти споры касались главного — существа театра. Тогда же Золотовицкий сказал: «Российское кино и театр станут другими, если в них не будет Жени Добровольской».
Тут не поспоришь.
Автор: Лариса Малюкова
Фото: Persona Stars/024 / Legion-Media, Екатерина Цветкова / PhotoXPress.ru / Legion-Media