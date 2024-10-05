Балетки Эми Уайнхаус, папины кардиганы и платья Biba. Разбираем персонажа Леди Гага в фильме «Джокер: Безумие на двоих»

Продолжение «Джокера» не оправдало ожиданий. Несостоявшийся блокбастер ругают в том числе и за Харлин Ли Квинзель, которая оказывается не раскрытой до конца. По мнению киножурналистки и историка кинокостюма Катерины Крупновой, арка героини Леди Гага ярче всего прослеживается именно через эволюцию ее нарядов.
Гибрид жанров второго «Джокера» (судебная драма плюс мюзикл) во многом определил концептуальный подход к созданию гардероба персонажей. Художница по костюмам Арианна Филлипс, стилистка многих шоу Мадонны и трехкратная оскаровская номинантка, сменила на этом посту Марка Бриджеса, работавшего над первым фильмом. Филлипс переосмыслила иконический дуэт Джокера (Хоакин Феникс) и Харли Квинн, сохранив традиционные элементы образов, но сделав их более человечными в попытке гуманизировать хаос и абсурд.
По словам художницы, «красота этого фильма заключается в преобладании реализма». При этом зрители все равно отправляются во внутренний мир Артура, где наблюдают тонкую границу между реальностью и фантазией. Режиссер Тодд Филлипс поставил перед художницей задачу проследить через костюмы обреченный роман двух безумцев.
Джокер меняет цвет
Гардероб Артура Флека, который находится под стражей в психиатрической лечебнице Аркхем в ожидании суда за серию убийств, стал разнообразнее благодаря фантазийным музыкальным вставкам. Его несценический костюм по-прежнему выдержан в коричнево-землистой цветовой гамме. Именно в нем он появляется в первый день заседаний еще без клоунского грима и в последний, когда признает, что никакого Джокера не существует.
Красный костюм Джокера концептуально остался прежним. Филлипс сохранила верность силуэту, разработанному Майком Бриджесом для первого фильма. Художница использует его как архетип с некоторыми вариациями (наличие/отсутствие жилета, цвет рубашки, галстук).
Филлипс вдохновлялась фильмом Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», где сохранялись силуэты костюмов героев, но их цвета менялись в каждой комнате. Поэтому она меняет оттенки джокеровского образа в разных музыкальных сценах. В черном смокинге герой танцует вальс на крыше, в белом идет к алтарю, а в кобальтово-синем лихо отплясывает чечетку.
Разные ипостаси Харли Квинн
Арианна Филлипс совместно с Леди Гага, ее стилистом по волосам Фредериком Аспирасом и визажисткой Сарой Танно провели героиню от бледных красок одежды пациентки психиатрического заведения до яркой палитры ее архетипического красно-бело-черного антигеройского образа с неизменным ромбом в узоре (не случайно имя Харли Квинн созвучно Арлекину). Для художницы было важно остаться верной концепции персонажа, но не привязываться строго к прошлым воплощениям. Конечно, она смотрела оба «Отряда самоубийц» и «Хищных птиц» с Марго Робби, а сама Гага часто ссылалась на мультсериал «Бэтмен» 1992 года, в котором дебютировала Харли Квинн и только после этого была перенесена в комиксы.
Костюмы Ли проходят эволюцию через три разных мира: Аркхем, зал суда и мир грез. Арианна черпала вдохновение из аутентичных источников — от знаковых мест даунтауна Нью-Йорка 1970-х до фильмов золотой эры Голливуда и эпатажных выходов самой Леди Гага.
Пациентка
Суровый мир замирает, когда Артур впервые видит Ли на сеансе музыкальной терапии. Для воссоздания мрачной атмосферы психиатрической лечебницы художница пересматривала документальный фильм «Безумцы Титиката» (1967) и «Прерванную жизнь» (1999). В итоге зритель видит некий микс больничной пижамы и личных вещей героев. Ли одета в казенные штаны, мужскую майку, через которую проглядывает женственный бюстгальтер, и объемный кардиган горчичного цвета по мужской моде 1960-х, на котором можно различить деликатный узор из ромбов (ДНК стиля Харли Квинн). Филлипс вместе с командой сшила его из мохера и ангоры.
По задумке Арианны героиня могла купить такой уютный кардиган в секонд-хенде или же позаимствовать его из гардероба отца. В нем она кажется маленькой девочкой, хотя Ли явно за тридцать. В ее распоряжении есть еще одна похожая кофта бледно-голубого цвета, в котором инфантильно-дерзкая героиня устроит пожар во время тюремного кинопросмотра.
Ромбы на кардиганах — отражение темного путешествия героини в пропасть безумия. Костюмы Ли совмещают символические элементы с приземленным реализмом, позволяя зрителям подключиться к Харли до того, как ее сумасшествие целиком выйдет наружу. Художница предлагает новый взгляд на героиню, отражая напряжение между идентичностью девушки как Харлин Квинзель (как мы узнаем, она изучала психиатрию и добровольно легла в лечебницу, чтобы стать ближе к объекту своего интереса) и ее постепенным превращением в Харли Квинн, возлюбленную и пособницу Джокера.
Кстати, Леди Гага сама придумала, что ее Ли в детстве любила музыкальный театр, отсюда и пристрастие к танцевальной обуви (практически все туфли для героини покупали в нью-йоркских танцевальных магазинах). Даже в лечебнице на ней сильно заношенные грязные балетки (винтажные Capezio), фактически пуанты. Они появились в гардеробе Ли с легкой руки режиссера Тодда Филлипса, решившего таким образом сделать оммаж Эми Уайнхаус, обожавшей балетки.
Инфантильная безумная
В реалистичных сценах в зале суда героиня появляется в платьях, силуэтно напоминающих продукцию культового лондонского универмага Biba конца 1960-х — 1970-х, а также винтажные творения Оззи Кларка в духе 1940-х. Для них характерна подчеркнутая женственность, которая контрастирует с натурой одержимой героини. По задумке Филлипс Ли могла носить такие воскресные платья для походов в церковь, будучи подростком, и они больше соответствуют моде 1960-х и 1970-х, чем 1980-х, когда происходит действие фильма.
Героиня надевает женственные платья с коротким панковским пальто из искусственного меха насыщенного изумрудного оттенка, что снова подчеркивает ее эксцентричность. Вот как это описывает сама Филлипс: «Ранние 1980-е были расцветом музыкального клуба CBGB. Такое сочетание платьев в стиле baby doll из знаменитого универмага Biba (их Ли могла достать в винтажном магазине) с объемными мужскими кардиганами и мешковатой верхней одеждой в стиле панк-рока отвечает трендам завсегдатаев модных заведений Ист-Вилладж той поры».
Для первого заседания Ли выбирает нежно-голубое платье в цветочек, черные колготки с ромбовидным принтом (Филлипс выбрала продукцию Emilio Cavallini, и эта модель стоимостью 38 долларов уже получила название Harlequin) и туфли Gaia от известного бренда танцевальной обуви Arika Nerguiz, предназначенные для танго.
Когда дело доходит до фантазийных сцен в суде, Ли надевает темное платье-тунику цвета бычьей крови, декорированное черными бархатными треугольниками (его изготовила Филлипс и ее команда) и уже знакомый по лечебнице горчичный кардиган оверсайз. На шее героини — цепочка с подвеской в виде ромба, специально созданная Michael Schmidt Studios, которая демонстрирует герметичную печать светового знака. Это алхимический символ, где квадрат, круг и треугольник — это эмблемы материального тела, души и духа, трех элементов, которые необходимы для алхимической трансформации.
В другой судебной сцене на Ли темно-синее цветочное платье (подлинный винтаж) с гипертрофированным белым воротником «Питер Пэн» (как бы женская версия клоунского наряда) и белые колготки с ромбами.
Дива
В сценах музыкальных фантазий мрачный мир Готэма раскрашивается искрящимся гламуром старого Голливуда и телевизионных шоу. Так, потрясающее белое шелковое платье, сшитое по косой, с перекрестными лямками на спине, декорированными камнями, было изготовлено в сотрудничестве с Натали Джерманоттой (сестра Леди Гага) и ее ателье Topo Studio NY. Эта сцена и наряд — фантазия, мечта, оммаж старому Голливуду. Как говорит сама Филлипс, эти образы и номер целиком и полностью выполнены в стиле Джинджер Роджерс и Фреда Астера.
В сцене джазового номера в камеди-клабе Pogo’s Ли лихо играет на клавишах в сетчатом платье цвета серебристый металлик и напоминает саму Леди Гага. Платье эффектно движется в такт размашистым движениям героини. Филлипс вместе с дизайнером украшений Майклом Шмидтом трудилась над сверкающим сценическим нарядом: «Я сделала воротник в форме ромба, который задал правильный энергетический заряд этой сцене. Ромбы так или иначе присутствуют во всех образах Харли. Здесь на ней еще и кастомные ромбовидные серьги-подвески Michael Schmidt Studios».
Еще в одном сценическом номере-дуэте с Джокером на Ли — потрясающий оранжевый ансамбль из топа и расклешенных брюк с деликатным декором из камней и пайеток, который отсылает к знаменитым нарядам Шер авторства великого фантазера и провокатора Боба Маки (собственно, так было прописано в сценарии). Арианна сшила этот костюм вместе со своей командой. По словам Филлипс, ей хотелось, чтобы Харли выглядела больше и выше, чем она есть на самом деле. Поэтому ее обули в радужные туфли на платформе.
Один из самых ярких музыкальных номеров фильма — фантазийная свадьба Джокера и Харли Квинн. Ли идет по проходу в мини-платье с V-образным вырезом и едва заметным ромбовидным узором и блестящими лентами, ниспадающими с плеч. Платье во многом вдохновлено свадебным нарядом тети Арианны Филиппс, которая выходила замуж в 1970-е, а сама художница тогда была девочкой с букетом. Силуэт напоминает платья Biba и Ossie Clark конца 1960-х — 1970-х, а массивные туфли на квадратном каблуке Mary Jane марки Carel Paris также отсылают к моде 1960-х.
Антигероиня
В последний день судебного заседания Ли появляется уже в полном облачении Харли Квинн: красный шелковый жакет с ромбовидным паттерном и плиссированными манжетами из тюля, театральный корсетный топ в черно-белые ромбы, черные графичные колготки с фирменным узором и черные лаковые ботильоны на высоком каблуке Charles Jourdan с декоративными эластичными бинтами.
По словам Филлипс, героиня придумала этот образ, вдохновившись Джокером. Она могла сама сшить красный жакет из старой цирковой униформы, отрезать муслиновый корсет с рюшами от исторического наряда XVIII века и найти черную кожаную мини-юбку с гигантскими молниями по бокам в культовом панк-магазине Trash and Vaudeville в Ист-Вилладж. На юбке также можно рассмотреть ромбовый принт. Весь образ выглядит очень по-панковски и составил идеальный тандем с хрестоматийным костюмом Джокера, придуманным Марком Бриджесом.
В последней сцене с участием Харли Квинн, где она бросает Артура Флека, отказавшегося от личности Джокера, поверх корсетного топа с черно-белым ромбовидным узором на ней кастомное черное жаккардовое пальто с красной шелковой подкладкой. ДНК стиля антигероини — фирменный триколор (красный, черный, белый) и ромбы — соблюден, однако наряд не смотрится фантазийно, а выглядит вполне себе по-панковски правдоподобно.
«Безумие на двоих» можно ругать за многие вещи, но костюмы в фильме получились как минимум запоминающимися. Очевидно, что на грядущих хеллоуинских вечеринках образы главных героев будут среди фаворитов у косплееров-киноманов. А специализированные сайты вовсю пестрят доступными репликами нарядов из нового «Джокера».
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Alessandra Benedetti / Corbis via Getty Images, Nancy Rivera / Bauer-Griffin / GC Images, Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images, Backgrid UK / «Легион-Медиа», Fred Duval / FilmMagic / Getty Images, Andy Willsher / Redferns / Getty Images, Will / GC Images / Getty Images, Fred Duval / FilmMagic / Getty Images, Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, Gunter Zint / K & K Ulf Kruger OHG / Redferns / Getty Images, Niko Tavernise / DC Comics, Warner Bros