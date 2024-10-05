Балетки Эми Уайнхаус, папины кардиганы и платья Biba. Разбираем персонажа Леди Гага в фильме «Джокер: Безумие на двоих»

Арианна Филлипс совместно с Леди Гага, ее стилистом по волосам Фредериком Аспирасом и визажисткой Сарой Танно провели героиню от бледных красок одежды пациентки психиатрического заведения до яркой палитры ее архетипического красно-бело-черного антигеройского образа с неизменным ромбом в узоре (не случайно имя Харли Квинн созвучно Арлекину). Для художницы было важно остаться верной концепции персонажа, но не привязываться строго к прошлым воплощениям. Конечно, она смотрела оба «Отряда самоубийц» и «Хищных птиц» с Марго Робби, а сама Гага часто ссылалась на мультсериал «Бэтмен» 1992 года, в котором дебютировала Харли Квинн и только после этого была перенесена в комиксы.