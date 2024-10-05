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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов говорят про «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гага в главных ролях и разбирают противоречия картины, ставшей самым обсуждаемым сиквелом последнего времени.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Для меня первый «Джокер» имел невероятно мощный вау-фактор, я такого не ожидал от фильма по комиксам DC. И правда мощное авторское высказывание, потрясающая актерская игра Хоакина Феникса. Поэтому я ждал, что во второй части меня еще больше будут удивлять, а меня как будто, наоборот, разудивляют! У фильма странная стратегия. Я согласен с метавысказыванием, но при этом настолько дезориентирован как зритель, что просто не за что зацепиться.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
При этом так сделано намеренно. Не то чтобы здесь кейс «Комнаты» Томми Вайсо, когда человек хотел снять драму, а получил кринж-комедию. Здесь все-таки это последовательная позиция Тодда Филлипса, который, видимо, посмотрел на реакцию на первого «Джокера» и ужаснулся тому, как по-разному интерпретируют его произведение. Что Джокер стал героем для инцелов, правых, трампистов, людей, оправдывающих насилие. Что он стал (как и в кино) ролевой моделью. И во второй части героиня Леди Гага как раз немного служит аватаром людей, которые 20 раз смотрели фильм «Джокер» и увидели в нем фигуру протеста.
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А какой «Джокер» Тодда Филлипса понравился вам больше?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов