25 фактов о Джейсоне Стэйтеме

В одном из своих выступлений комик Дилан Моран сказал, что обычным мужчинам среднего возраста нравится смотреть фильмы со Стэйтемом, потому что они уже не могут подняться с дивана, а он как бы делает все за них. Джейсон Стэйтем бьет наотмашь, сверкает лысиной, сражает кубиками пресса. Он звезда фильмов Гая Ричи и герой голливудских боевиков. Как-то странно слышать, что ему пошел шестой десяток.
Мы собрали несколько фактов и цитат о жизни британского актера.
1.
Родители Джейсона очень серьезно относились к здоровью сына. Мать приучила его есть исключительно здоровую пищу, а отец передал по наследству сыну не поношенный костюм, а «поношенную» скамейку, чтобы тот занимался на ней и качал пресс.
2.
Когда Джейсон был подростком, его семья переехала в Грейт-Ярмут, что в графстве Норфолк. Там он познакомился с восходящей звездой футбола Винни Джонсом. Он научил Джейсона играть в футбол.
3.
Стэйтем хотел быть каскадером. Он мечтал, что в один прекрасный день прыгнет с обрыва с парашютом, как в фильме «Шпион, который меня любил». Но однажды увидел, как прыгают с вышки в воду, и захотел прыгать так же. Так Джейсон Стэйтем стал спортсменом. И даже 12 лет был участником британской команды по плаванию. Например, прыгал в воду на Играх Содружества в Окленде в 1990 году.
4.
Он до сих пор расстраивается, что не попал на Олимпиаду.
5.
В молодости Стэйтем гонял на машинах по всему Лондону. «Удивительно, как мы тогда не разбились на ***».
6.
Стэйтем много ругается во время интервью.
7.
Джейсона заметили представители модельного агентства, сделав лицом бренда French Connection. «Мы выбрали Джейсона, потому что хотели, чтобы модели выглядели как обычные парни с улицы, — говорили представители бренда. — И он был очень мужественным, но при этом не очень-то модельного вида».
8.
Даже несмотря на работу моделью, Стэйтем продолжал семейное дело — продавал на улице дешевые украшения и поддельную парфюмерию. Так его заметил Гай Ричи и пригласил в фильм «Карты, деньги, два ствола». Подошел к нему, купил что-то и спросил, не хочет ли он сниматься в кино.
9.
Ричи нужен был актер, который органично впишется в роль уличного барыги. «Он сказал мне, что не может взять парня с театральным образованием, он не научится тому, что умею я. О таком в учебниках не пишут».
10.
За роль в фильме «Карты, деньги, два ствола» Стэйтем получил 5000 фунтов. За «Большой куш» — 15 000. «Да я бы и бесплатно снялся, лишь бы попробовать что-нибудь новое. У меня уже было три профессии: гребаный уличный продавец, спортсмен и вот теперь актер. То есть у меня было две профессии».
11.
Кумиры Стэйтема — Пол Ньюман, Стив МакКуин и Клинт Иствуд.
12.
Джейсон Стэйтем всегда любил кино. Родители брали его с собой в кино смотреть «Хладнокровного Люка», «Большой побег», фильмы с Бертом Ланкастером, Чарльзом Бронсоном. «Я смотрел даже мюзиклы. Мама считала, что мне нужно видеть как можно больше Джина Келли».
13.
Стэйтем — жаворонок. Он любит просыпаться рано утром и заниматься. «Когда качаешься по утрам, то у тебя никогда не будет отмазки типа „Нет времени“, „Поздно вернулся с работы“ или „Пришлось бежать на срочную встречу“. Если первым делом утром тренироваться, то на занятия всегда будет время».
14.
Большую часть сценариев, которые попадают на стол Стэйтема, актер оценивает так: «Читаю и не представляю, кто вообще будет это снимать». Но при этом актер трезво оценивает свои способности: «Когда вы приходите есть в суши-ресторан, то не ожидаете увидеть в нем бутерброды с сыром. Вы пришли поесть суши. Я как гамбургер — что видишь, то и получаешь. Если я буду играть доктора в депрессии, от которого уходит жена, никто не захочет на это смотреть».
15.
До роли в «Шпионе» Стэйтему никогда не предлагали комедий, которые ему бы понравились. Пол Фиг, режиссер фильма — большой фанат «Адреналина», и он первым делом предложил Джейсону сыграть сурового и непробиваемого (а потому и очень смешного) агента.
16.
Сэр Кеннет Брана — большой фанат фильма «Перевозчик». Однажды он обязательно пригласит Стэйтема в свое кино.
17.
Стэйтем совсем не привередлив. Седьмой «Форсаж» или восьмой — он не страдает снобизмом. «У меня такой деревенский взгляд на жизнь: куй железо, пока горячо. Когда нет денег, чувствуешь себя фигово. А когда они появляются, то уже не хочется говорить: „Я слишком хорош для этого кино“».
18.
Фильмы Стэйтем сравнивает с машинами. «Режиссер — это рама. Оператор — колеса. И от фильма к фильму компоненты меняются. Иногда получается Ferrari, а иногда долбаный Fiat Panda».
19.
Стэйтем до сих пор благодарен Гаю Ричи за актерскую карьеру и считает, что работа в его фильмах — это лучшее, что с ним случилось в кино. Но к своей работе относится критически. «„Ограбление на Бейкер-стрит“ было очень классным фильмом. Да даже работать с Люком Бессоном над „Перевозчиками“ было неплохо. „Адреналин“ вроде приличный был. Остальное — дерьмо. Хотя нет, я забираю эти слова. Просто фильмы — это очень сложная штука, как часовой механизм. Если не все шестеренки работают хорошо, часы покажут неверное время».
20.
Кино категории Б Стэйтем сравнивает с побрякушками, которые продавал в молодости. «Мы никогда не говорили, что это золото. Никогда не обещали, что они покрыты золотом. И если кто-то наивно думал, будто мы торговали золотом, то они были идиотами. Это уж точно не моя проблема!»
21.
Стэйтем никогда не учился актерскому мастерству. «Но меня никто не просит играть Линкольна, и я не очень-то переживаю от этого».
22.
Стэйтема бесит, когда его профессиональные коллеги разогревают голосовые связки перед началом съемок. «Иногда мне приходится напоминать им, что они лишь притворяются кем-то, а не являются ими».
23.
Снимать кино, как его кумир Клинт Иствуд, Стэйтем пока не собирается. «Слишком много работы с самого начала до самого конца. Много часов изнурительной работы».
24.
Свои самые сумасшедшие трюки Стэйтем выполнял на съемках «Перевозчика 2» в Майами. «Вот где я шел на совсем уж большой риск, неоправданно большой. Мне повезло, что я не пострадал. Я должен был, но мне просто повезло. Ведь далеко не все трюки ты должен выполнять сам, всегда есть каскадер, если он нужен. Но мне все хотелось сделать самому».
25.
Он снимался в клипе Erasure. Смиритесь с этим. Marvel может смело брать его на роль Серебряного Серфера, когда вернет права.
Впервые статья опубликована в 2017 году и обновлена в связи с выходом фильма “Пчеловод” на Кинопоиске.
Автор: Татьяна Шорохова
Фото: Tristan Fewings / Getty Images for The Red Sea International Film Festival, Gregg DeGuire / WireImage / Getty Images, Abaca Press / TASS, CAP / KFS / Legion-Media, Denise Truscello / WireImage / Getty Images