25 фактов о Джейсоне Стэйтеме

В одном из своих выступлений комик Дилан Моран сказал, что обычным мужчинам среднего возраста нравится смотреть фильмы со Стэйтемом, потому что они уже не могут подняться с дивана, а он как бы делает все за них. Джейсон Стэйтем бьет наотмашь, сверкает лысиной, сражает кубиками пресса. Он звезда фильмов Гая Ричи и герой голливудских боевиков. Как-то странно слышать, что ему пошел шестой десяток.

Мы собрали несколько фактов и цитат о жизни британского актера.