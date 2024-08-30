«Три богатыря. Ни дня без подвига», «Пчеловод» и новый сезон «Триггера»: 29 премьер Кинопоиска в сентябре

Сериал про богатырей, динамичный боевик с Джейсоном Стэйтемом, возвращение психолога-провокатора Артёма Стрелецкого в третьем сезоне одного из самых популярных российских сериалов и новый сезон КХЛ — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Премьера: 1 сентября

Былинные супергерои не сидят без дела: то царскую корону найти нужно, то вернуть на путь истинный Алёшу Поповича (заинтересовался наукой) или Илью Муромца (вспомнил про любимую печь). Новый сериал к 20-летию франшизы позволит не только снова встретиться с любимыми персонажами, но и увидеть больше веселых, детективных или драматических сюжетов.

Премьера: 2 сентября

Любимый (раз в году) мем всея Рунета, вдохновленный песней Михаила Шуфутинского, стал сериалом. Жених Витя (Павел Рассомахин) гуляет с друзьями перед свадьбой так, что утром ничего не помнит, а невеста Маша (Арина Постникова) его бросает. К счастью, день Икс — 3 сентября, которое повторяется снова и снова. Ромком о временной петле — отечественный «Зависнуть в Палм-Спрингс» — снял Феликс Герчиков («Трейдер») по сценарию Максима Кудымова («Беспринципные», «Трудные подростки»). В камео появляется сам Шуфутинский.

Премьера: 5 сентября

Отечественная комедия о том, на что способны пятиклассница и умный дом. Уезжая в срочную командировку, родители (Равшана Куркова и DAVA) оставляют Машу (Милана Хаметова) с няней (Юлианна Михневич) из интернета. Та оказывается мошенницей, и у девочки есть одна ночь и множество гаджетов, чтобы вывести ту на чистую воду. В фильме Василия Свиридова также снялись Алексей Маклаков и Александр Головин.

Премьера: 12 сентября

Новый боевик Дэвида Эйра с Джейсоном Стэйтемом. Бывший сотрудник тайной организации Адам Клэй объявляет войну киберпреступников, которые довели до самоубийства его соседку — пожилую Элоиз Паркер (Филишия Рашад). Режиссер «Ярости» и «Саботажа» возвращается к незамысловатым боевикам, позволяя блистать Стэйтему, а Джошу Хатчерсону и Джереми Айронсу — оттенять «неудержимого».

Премьера: 19 сентября

Психотерапевт с нестандартными методами возвращается в Москву, а психологический триллер — с новыми сериями (и пациентами). Артём Стрелецкий (Максим Матвеев) возобновляет практику, а заодно решает разобраться с семейными проблемами. В планах — вытащить из тюрьмы бывшую жену Дашу (Светлана Иванова), поговорить с отцом (Игорь Костолевский), помочь с трудоустройством детской психологине Майе (Ирина Старшенбаум), а также познакомиться с новыми пациентами, которых сыграли Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Мария Андреева и другие.

Драмы и мелодрамы

Премьера: 2 сентября

История одной аферы в Москве 1980-х. Талантливая начинающая актриса Нинель (Мария Луговая) вынуждена заключить союз с полукриминальным авторитетом, чтобы спасти отца от тюрьмы. В сериале Сергея Краснова («Челночницы», «Тайна Лилит») Луговая примерила 15 разных образов, а компанию ей составили Александр Лазарев-мл., Андрей Ильин и Роман Маякин.

Премьера: 10 сентября

Легенда немецкого кино Маргарете фон Тротта сняла историю о неудачном романе двух популярных писателей. Конец 1950-х. Литературные звезды Ингеборг Бахман (Вики Крипс) и Макс Фриш (Рональд Церфельд) знакомятся, влюбляются, съезжаются, но что-то не задается. Суровая драма об отношениях, творчестве и собственном пути, показанная глазами Бахман (в оригинале фильм назван в ее честь).

Премьера: 10 сентября

Белорусская военная драма о Второй мировой. 1944 год. Под Оршой объявляется немецкая ягдкоманда, чья задача — очистить местность от партизанской активности. В это же время сюда прибывает группа Ивана Райкова (Андрей Сенькин) с разведывательной миссией. Проект Ивана Павлова, снимавшего «Подрыв» и снимавшегося в «Обратной стороне Луны».

Премьера: сентябрь

Сага о раскулачивании от Первого канала. 1930-е, в деревне Тиханово идет коллективизация, крестьян сгоняют в колхозы, а тех, кто не хочет, принуждают, лишают имущества или вовсе ссылают в Сибирь. Андрей Бородин (Дмитрий Певцов) из тех, кто сопротивляется новой экономической политике. Экранизация двухтомника Бориса Можаева, который изучал крестьянские восстания вместе с Александром Солженицыным. Режиссер — Сергей Бобров («Мужчины не плачут», «Крым»), в остальных ролях — Даниил Спиваковский, Иван Стебунов, Ольга Красько, Анатолий Кот, Виталия Корниенко и Никита Кукушкин (Минюст РФ считает актера иноагентом).

Премьера: сентябрь

«Ромео и Джульетта» в реалиях российских 1990-х. Олег (Алексей Онежен) — выпускник, который вместе с друзьями практикует мелкие кражи, Оля (Александра Тихонова) — дочь гиперопекающего военного (Валерий Панков). Их любовь может показаться невозможной, но только не в этом возрасте. История взросления от самого успешного отечественного хоррормейкера Святослава Подгаевского («Невеста», «Пищеблок»). В эпизодах — Елена Лядова и Никита Кологривый.

Комедии

Премьера: 11 сентября

Пермский ромком об отношениях власти с искусством. Заместитель мэра Виктор Летаев (Алексей Чадов) привык следить только за подведомственными ему дорогами. Когда культура становится приоритетным направлением в регионе, он вынужден экстренно погружаться в мир искусства при помощи интеллигентной преподавательницы Марины Николаевны (Яна Гладких), с которой у них, разумеется, случается роман. Замысел Гавриила Гордеева и члена Общественной палаты Ямура Гильмутдинова воплотил режиссер франшизы «Непослушник» Владимир Котт. В эпизодах — Юрий Стоянов и Антон Богданов.

Триллеры

Премьера: 1 сентября

Абсолютный корейский хит года — мистический хоррор о духах и исторических травмах. Шаманка Хва-рим (Ким Го-ын) соглашается провести ритуал перезахоронения, чтобы покойный дедушка не гневался на богатых потомков, переехавших в США. Для этого ей понадобится помощь напарника (Ли До-хён), геоманта Сан-дока (Чхве Мин-сик) и владельца похоронного бюро (Ю Хэ-джин). Однако могила патриарха кишит жуткими тайнами прошлого, которые могут оказаться не по зубам даже мастерам ритуальных искусств.

Премьера: 12 сентября

Параноидальный триллер с лауреатом «Оскара» Дж. К. Симмонсом. Миранда (Изабель Анайя) переживает жуткую трагедию, и вдруг жизнь подкидывает ей новое испытание: за девушкой начинает охоту незнакомец (Симмонс) с пистолетом. Остросюжетный фильм Мишель Шумахер («Старикашки!», «Меня здесь нет»).

Премьера: 13 сентября

Канадский триллер об островном культе. Бобби (Клейн Кроуфорд) — мэр деревушки, со всех сторон окруженной водой. Однажды он находит у скалистого берега разбитую лодку с младенцем внутри. Когда Айла (Аликс Уэст Лефлер) подрастет, у нее обнаружат целительный дар и способность управлять фауной. Местные жители начинают поклоняться девочке и оказываются не готовы к тому, что однажды ее способности иссякнут. Атмосферное кино с элементами фолк-хоррора от режиссера «Не отбрасывай тени».

Детское и семейное

Премьера: 5 сентября

Косолапое приключение продолжается. Мик-Мику снова не повезло: аист в очередной раз перепутал адреса и подкинул ему чужого ребенка. Теперь даже не панду или гризли, а вообще ламу! Делать нечего: медведь с товарищами отправляются в Латинскую Америку, и это не единственный их маршрут. Семейная комедия Василия Ровенского, режиссера прошлых частей и «Кота Эрмитажа».

Премьера: 5 сентября

Футуристические «Трансформеры» от студии, создавшей «Снежную королеву» в 3D. Юный инженер Тин и хакерша Ита находят фабрику со списанными роботами и чинят их. Те оказываются вполне рабочими, хотя порой и демонстрируют непривычные для ИИ реакции — трусость и безрассудство. Оригинальный проект Андрея Коренькова и Алексея Цицилина, которые в прошлом году сделали полный метр «Руслан и Людмила. Больше чем сказка».

Премьера: сентябрь

Пушистая отечественная супергероика. Львенок Али, пантера Ния, тигренок Бао и барсы Вася с Соней могут управлять разными стихиями. Вернее, пока они ходят в специальную школу, чтобы не навредить себе и окружающим, а заодно научиться работать в команде. Еще и фенек Арнольд не оставляет надежды переманить их в учебное заведение для суперзлодеев. Мультсериал команды, работавшей над «Малышариками» и «Тремя котами».

Премьера: сентябрь

«Маленький принц» в одном лесу. Семиклассник Саша (Елисей Чучилин) живет в живописном городке вместе с тетей Ниной (Юлия Александрова), пока мама-ученая уехала в экспедицию. С человеческими друзьями в новой школе у него не ладится, зато он находит и выхаживает лисенка, за которым охотятся браконьеры. В добром кино Анны Курбатовой («Маме снова 17», «Дополнительный урок») также снялись Юрий Колокольников и Михаил Башкатов.

Премьера: 30 сентября

Душевный бессловесный мультфильм, номинировавшийся на «Оскар». Манхэттен, 1984 год. Одинокий пес заводит робота-напарника, с которым весело проводит время, пока роковая случайность не разделяет их на несколько месяцев. Очаровательный проект Пабло Берхера, режиссера стилизованной под немое кино «Белоснежки».

Турецкие сериалы

Премьера: Сентябрь

Хитовая мелодрама о любви противоположностей. Ветренный мажор Ферит (Мерт Рамазан Демир) должен был жениться по указанию состоятельного дедушки, а в итоге действительно влюбился в серьезную Сейран (Афра Сарачоглу). Второй сезон начинается с их свадьбы, но семейная жизнь таит множество испытаний, в том числе криминальных и житейских тайн со стороны родственников.

Премьера: сентябрь

Если бы Ромео и Джульетта не ушли из жизни, а все же связали себя узами брака, их история могла развернуться похожим образом. Роман Фатиха (Догукан Гюнгёр) и Доги (Сыла Тюркоглу) напоминает парк аттракционов: с одной стороны конфликты его религиозной семьи и ее светской, с другой — измены и потеря ребенка (после родов выживает лишь один из близнецов), с третьей — коварные многоходовочки ради любви или денег. За постановку отвечает Кетджхе, режиссер «Красивее, чем ты» и «Любви моей жизни».

Аниме

Премьера: 6 сентября

Школьный ромком о трудности (или легкости) перевода. Выросшая в русско-японской семье Алиса Михайловна Кудзё привыкла говорить на обоих языках, а потому иногда отчитывает соседа по парте Масатику Кудзэ на великом и могучем. Точнее, в этом представительница ученического совета пытается убедить ленивого отаку, который тоже знает русский и понимает, что Алиса на самом деле шепчет признания в любви. Один из хитов летнего сезона от студии Doga Kobo («Ребенок айдола»).

Дорамы

Премьера: 1 сентября

Танцевальная драма о трудностях учебы в элитном учебном заведении. Кан Ён-ду (Чон Ын-джи) удалось поступить в престижную сеульскую школу, где все одержимы оценками. В итоге девушка оказывается среди аутсайдеров, которых объединяет уличный танцевальный коллектив «Реальные короли». Они враждуют с клубом «Белые тигры», который возглавляет Ким-ёль (Ли Вон-гын). Пока их не объединяют в одну чирлидерскую команду. Дорама о том, как сплачивает общее дело, от режиссеров Ли Ын-джина («Буду рада, если ты умрешь») и Ким Джон-хёна («Отель „Дель Луна“»).

Премьера: 1 сентября

«Унесенные ветром» в реалиях маньчжуро-корейской войны. Чосон, вторая половина 1630-х. Знатная Ю Гиль-чхэ (Ан Ын-джин) готовится к замужеству, но вдруг влюбляется в загадочного Ли Джан-хёна (Намгун Мин). Параллельно начинается вторжение империи Цин. Любовная драма на фоне исторических перемен, написанная Хван Джин-ён («Бунтарь Хон Гиль-дон») и снятая Ким Сон-ёном (франшиза «Черное солнце»).

Кино Казахстана и Узбекистана

Премьера: 11 сентября

Казахстанская комедия о тайнах прошлого. Счастливая семейная жизнь Балтабека (Куандык Шакиржанов) переворачивает с ног на голову, когда на пороге оказывается кубинская девушка (Фатима Кулибали), которая называет его отцом. Пытаясь разобраться, действительно ли она его дочь и как такое могло случиться, он узнает и о других вещах, неизвестных ему ранее. Режиссер — Медет Калибеков («Женатый холостяк» и «Когда ты женишься?»).

Премьера: 5 сентября

Казахстанский хоррор о домашнем насилии от участников «Ирины Кайратовны». В ауле Болашак домбристку Диану (Нурай Жеткерген) насилует сын скотовладельца Болат (Ермек Шынболатов), чьи родители пытаются замять ситуацию солидной компенсацией и свадьбой. Семья Дианы нехотя соглашается, но в доме нового мужа ее ждут мистические и жуткие вещи.

Toshkent 94, сериал

Премьера: 12 сентября

Криминальная комедия об Узбекистане 1990-х. Актер Зокир (Сардор Нозимов), которому никак не удается получить большую роль, получает приглашение сыграть криминального босса. Явившись на пробы, он понимает, что речь, кажется, не о кино, а вокруг настоящие бандиты. Яркий веб-сериал от продюсеров «Фары Ташкентского» и «Мактаба».

Премьера: 15 сентября

Детективная комедия о конфликте нравов. Отставной полицейский Сабит (Алмат Сакатов) вместе с женой Элеонорой (Дарига Бадыкова) мирно живут в небольшом городе. Когда в дом напротив въезжают состоятельные соседи, а в окрестностях начинаются грабежи, бывший страж правопорядка начинает их подозревать. Режиссер — Максат Оспанов («Где мой дом?», «Меня зовут Кызболсын»).

Премьера: 26 сентября

Криминальная комедия, вдохновленная реальными событиями. Друзья Шерхан (Олжас Нурбай) и Казанбас (Ашим Ахметов) приезжают в Алматы, где промышляют мелким криминалом, пока не оказываются в доме посреди степи, где некто Маке (Ерболат Алкожа) заставляет их лепить пельмени в безумных количествах. Шерхан готов любой ценой вернуть свободу, а Казанбас получает повышение за советы по улучшению производства. Режиссер и исполнитель главной роли Нурбай также известен по сериалу «Мошенники» и фильму «Любовь со второго взгляда».

Спорт

Новый сезон КХЛ на Кинопоиске

3 сентября состоится Кубок Открытия — стартовый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В матче встретятся недавние финалисты Кубка Гагарина — 2024. Весной «Металлургу» потребовалось всего четыре матча, чтобы остановить «Локомотив».

Нынешний сезон будет самым длинным в истории лиги: каждая команда проведет по 68 игр, а количество игровых дней увеличится до 187. Все игры регулярного чемпионата, матчи плей-офф, регулярные выпуски эксклюзивных шоу и видеоэссе про хоккей можно смотреть на Кинопоиске.

Товарищеские матчи в Ханое

Сборная России по футболу сыграет два товарищеских матча в Юго-Восточной Азии. 5 сентября команда Валерия Карпина проведет игру с Вьетнамом, а 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут в Ханое. Российская сборная впервые сыграет с этими соперниками, обе встречи будут учтены при обновлении рейтинга ФИФА: Вьетнам занимает в нем 115-е место, семикратный чемпиона АСЕАН Тайланд — 101-е. В составе россиян — ведущие игроки РПЛ, а также легионеры — вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Номерной турнир UFC 306

15 сентября чемпион в легчайшем весе и главный неформал промоушена UFC Шон О’Мэлли проведет вторую защиту титула. У его оппонента Мераба Двалишвили десять побед подряд, он последовательно оказывает на соперников давление. Во втором по значимости поединке Валентина Шевченко встретится с Алексой Грассо, нынешней чемпионкой в женском наилегчайшем весе. Этот бой — трилогия. В первом Грассо сенсационно победила Шевченко, во втором судьи зафиксировали ничью.

Еще один ивент UFC пройдет в Париже 28 сентября. Бразильский эксперт по удушающим и болевым приемам Ренато Мойкано протестирует навыки французского десантника Бенуа Сен-Дени.

Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Михаил Синицын / ТАСС, Wilfredo Lee / AP / ТАСС