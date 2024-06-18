Star Wars Outlaws, Black Myth: Wukong и возвращение World of Warcraft: видеоигры августа

Воровской экшен во вселенной «Звездных войн», экшен-RPG по мотивам китайской мифологии и начало амбициозной трилогии дополнений World of Warcraft — рассказываем о самых интересных видеоиграх этого августа.

Главные релизы

Black Myth: Wukong

Дата выхода: 20 августа (ПК, PlayStation 5, позже — на Xbox Series X|S)

Экшен-RPG, вдохновленная китайской мифологией и классическим средневековым романом «Путешествие на Запад». Главный герой — Избранный, чей образ основан на мифическом Царе обезьян — столкнется с множеством злых духов и демонов и даст им отпор с помощью своего посоха, арсенала заклинаний и способности перевоплощаться в побежденного врага. Сравнения с Dark Souls, похоже, неизбежны, но авторы Wukong задумали куда более линейную игру с деревом прокачки, упором на комбо и битвами с боссами.

Black Myth — первый большой проект студии Game Science, основанной выходцами из китайской корпорации Tencent. До этого команда выпустила лишь пару условно-бесплатных игр, одна из которых до сих пор находится в раннем доступе Steam, но над этим экшеном они работали почти шесть лет, а трейлеры и геймплей выглядят многообещающе. Настолько, что игра с весны держится в числе лидеров по добавлению в список желаемого в Steam.

Concord

Дата выхода: 23 августа (ПК, PlayStation 5)

Командный шутер от первого лица, напоминающий Overwatch. Создатели Concord (им занимаются экс-разработчики Destiny и Call of Duty) обещают 16 персонажей с уникальными способностями на старте, сражения 5 на 5, а также систему экипировки вроде щитов и лечебных станций, которые будут оставаться на арене не только после смерти игрока, но и после завершения очередного раунда в матче. И, как водится, регулярные обновления с дополнительным контентом.

Sony явно выделила немалый бюджет на маркетинг игры: ее анонсировали пятиминутным кинематографическим трейлером, а недавно выпустили еще и анимационную короткометражку. Правда, пока шутер получил весьма прохладный прием. Трейлеры на YouTube утопили в дизлайках, а впечатления прессы и игроков от июльского бета-тестирования были в основном сдержанными. Как основную фишку в Concord пока что продвигают упор на сюжет с еженедельными роликами о персонажах, но насколько это будет интересно игрокам, сказать тяжело.

World of Warcraft: The War Within

Дата выхода: 26 августа (ПК)

Десятое, юбилейное крупное дополнение для одной из самых популярных MMORPG в истории. Оно будет первым в трилогии дополнений под началом Криса Метцена, одного из создателей трех частей Warcraft, который вернулся в Blizzard и ныне руководит всей франшизой. The War Within продолжит сюжет расширения Dragonflight, а его действие развернется по большей части в Каз Алгаре — подземном мире, где обитают в том числе жукоподобные нерубы. В качестве злодея выступит предвестница Пустоты — Ксал’атат, темная сущность, вступившая в союз с нерубами.

С релизом дополнения в игру, помимо целого ряда новых локаций, восьми подземелий и рейда, где игроки Орды и Альянса смогут объединиться, добавят расу дворфов-земельников, а также повысят максимальный уровень до 80-го. А в числе прочих нововведений будет, например, система отрядов. Она позволит выбрать нескольких персонажей в учетной записи, у которых будут общие достижения и репутация.

Star Wars Outlaws

Дата выхода: 30 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Масштабный экшен в открытом мире по «Звездным войнам» от Ubisoft и студии Massive, создателей The Division. Игра расскажет о событиях между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», а в центре сюжета будет молодая бандитка по имени Кей Весс, которая пытается выплатить долг перед криминальным синдикатом.

Обещают несколько планет (включая Татуин), полеты на собственном космическом корабле и полноценную систему репутации с возможностью помогать членам разных фракций. Это позволит получить доступ к дополнительным заданиям и даже локациям или, наоборот, нажить врагов, которые будут посылать наемников за главной героиней. А в исследовании карты и сражениях Кей будет помогать маленький зверек-компаньон Никс. Ему можно приказать, например, отвлечь противника, напасть на кого-то или принести нужный предмет.

Если верить последним превью, Outlaws выделяется отнюдь не геймплеем, хотя отсутствие дерева прокачки и необходимость самому исследовать планеты в поисках важных предметов и NPC с апгрейдами — это отход от привычной формулы открытого мира Ubisoft. Пока что журналисты и блогеры хвалили игру за атмосферу «Звездных войн», но собственное мнение можно будет составить только после релиза.

Во что поиграть еще

Thank Goodness You're Here!

Дата выхода: 1 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Инди-игра в стиле комиксов и мультфильмов, которую разработчики называют «комедийным шлепформером». Управлять тут предстоит коммивояжером необычайно маленького роста, приехавшим в городок где-то на севере Англии, все жители которого почему-то так и жаждут его помощи в самых разных делах, начиная с простого похода за молоком. Thank Goodness You’re Here! уже получила в основном положительные отзывы критиков, отметивших абсурдистский британский юмор и блестящую актерскую игру (одного из персонажей тут озвучил Мэтт Берри из «Компьютерщиков» и «Чем мы заняты в тени»).

World of Goo 2

Дата выхода: 2 августа (ПК, Nintendo Switch)

Сиквел вышедшей в 2008 году головоломки, ставшей классикой жанра и одной из первых инди-игр, которым удалось обрести по-настоящему широкий успех. Как и в оригинале, здесь нужно решать различные задачи, собирая неустойчивые конструкции из живых липких шариков Гуу и, таким образом, помогать им добраться до цели. В World of Goo 2 будут и новые головоломки, и множество дополнительных видов Гуу с разными свойствами, а также сюрреалистичные анимационные вставки, знакомые поклонникам оригинала.

The Crush House

Дата выхода: 9 августа (ПК)

Приключенческая игра с элементами менеджмента от Devolver Digital и студии Nerial, известной по серии Reigns и Card Shark. Игроки управляют продюсером романтического реалити-шоу, которой предстоит самостоятельно делать все, чтобы поддерживать рейтинги — от подбора участников до размещения рекламы и съемок собственной камерой. Вот только главная героиня подозревает, что в особняке, где снимают шоу, что-то не так. А начальство по загадочным причинам запрещает разговаривать с героями. Поэтому исследовать дом и нарушать странные правила придется по ночам.

Stormgate

Дата выхода: 13 августа (ПК, ранний доступ)

Условно-бесплатная стратегия от команды Frost Giant, собранной экс-сотрудниками Blizzard, работавшими над Warcraft III и StarCraft II. Создатели этой игры намерены сделать RTS, которая была бы простой в освоении для тех, кто не слишком знаком с жанром, но при этом не теряла бы в увлекательности среди самых преданных фанатов стратегических игр. Обещают как кампании за разные фракции, так и кооператив, а также соревновательные режимы. В Stormgate уже могут поиграть все, кто приобрел специальные наборы с дополнительным контентом, а полноценный ранний доступ начнется лишь 13 августа. Судя по смешанным отзывам в Steam, студии еще есть над чем поработать.

I Am Your Beast

Дата выхода: 15 августа (ПК)

Шутер от первого лица с короткими уровнями, по духу напоминающий Hotline Miami и Neon White. Во всех этих играх похожая главная цель — перебить всех противников как можно быстрее и добраться до выхода. Только в I Am Your Beast действие будто бы разворачивается в декорациях Metal Gear Solid 3: лес, человек с ножом и много-много наемников. А помимо множества видов оружия, каждый из которых можно кинуть в противника, а также приемов ближнего боя и возможности использовать окружение, тут есть и ироничный антивоенный сюжет об экс-шпионе, который мстит за убитую птичку и нарушенный бывшими коллегами покой.

Hunt: Showdown 1896

Дата выхода: 15 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Крупное обновление для многопользовательского PvPvE-шутера от Crytek, которое отчасти перезапустит игру. Разработчики собираются добавить одну крупную карту, действие которой на этот раз разворачивается не в болотах Луизианы, а в горных шахтах Колорадо, а также улучшить графический движок. Одно из самых важных изменений обновления — с его релизом прекратят поддержку шутера для консолей предыдущего поколения, PlayStation 4 и Xbox One. Кроме того, базовую стоимость Hunt на всех платформах понизят, хотя разработчики допускают, что будущие дополнения будут стоить дороже, чем прежде.

Tactical Breach Wizards

Дата выхода: 22 августа (ПК)

Пошаговая тактическая игра о команде волшебников-спецназовцев, которые пытаются остановить другой, куда более профессиональный отряд магов-оперативников, распутать клубок интриг и предотвратить вооруженный конфликт. Игрокам предстоит взять под начало нескольких персонажей с уникальными способностями и характерами — например, колдуна-неудачника, который страдает от проблем с памятью, но видит будущее, а также целительницу-некромантку, которой приходится убить пациента перед тем, как вылечить. Помимо сражений, создатели Tactical Breach Wizards обещают линейную 14-часовую сюжетную кампанию, систему диалогов, раскрывающих персонажей и позволяющих им укреплять дружеские отношения, а также тонкую настройку сложности.

Visions of Mana

Дата выхода: 29 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S)

Первая с 2006 года большая экшен-RPG в японской серии Mana, родившейся из спин-оффа Final Fantasy. Главный герой — юноша по имени Вэл, отправившийся в путешествие в качестве телохранителя девушки Хинны, которой уготовано принести свою душу в жертву богине. Однако по пути, встречаясь с новыми друзьями и преодолевая испытания, герои начинают сомневаться, стоит ли им просто принимать свою судьбу. Visions of Mana занимались некоторые из создателей франшизы, работавшие над ней еще с начала 1990-х. В грядущей игре авторы обещают масштабный полуоткрытый мир с крупными локациями, пять играбельных персонажей, троих из которых можно включить в активный отряд, а также систему элементалей, позволяющую каждому герою переключаться между разными классами.

Emio — The Smiling Man

Дата выхода: 29 августа (Nintendo Switch)

Четвертая часть серии детективных визуальных новелл Famicom Detective Club, которую Nintendo возрождает спустя 27 лет. Сюжет расскажет о расследовании убийства школьника, которое связывают со старой городской легендой о маньяке, являющемся жертвам в бумажном пакете на голове с нарисованной на нем улыбкой. По словам создателей Emio, продолжить серию они решили после работы над ремейками первых частей. Однако на этот раз целью было сделать историю значительно более мрачной и реалистичной по сравнению с оригинальными релизами. Игре удалось привлечь внимание еще до полноценного анонса за счет короткого тизера, который так сильно отличался по атмосфере от других игр Nintendo, что многие решили, будто компания делает полноценный хоррор.

Другие релизы

Star Wars: Bounty Hunter

Дата выхода: 1 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch)

Ремастер вышедшего в 2002 году экшена о приключениях наемника Джанго Фетта за 10 лет до событий «Атаки клонов». В игре рассказывают о работе Фетта по заказу ситхов, а также о том, как он согласился на то, чтобы стать основной для армии клонов.

Volgarr the Viking II

Дата выхода: 6 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch)

Продолжение хардкорного экшен-платформера о викинге, вдохновленного играми 1980-х вроде Ghosts ’n Goblins. Разработчики отмечают, что не стали понижать сложность, но добавили режимы с дополнительными опциями сохранения, чтобы сделать игру «менее беспощадной».

Cat Quest III

Дата выхода: 8 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch)

Третья часть в серии 2,5D экшен-RPG о похождениях кошек, действие которой на этот раз перенесут на Муррибские острова. Разработчики обещают поддержку кооператива, возможность управлять собственным кораблем и огромный открытый мир.

Steamworld Heist 2

Дата выхода: 8 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch)

Сиквел пошагового тактического шутера о паровых роботах, которые промышляют грабежом в поисках чистой воды и богатств. Игроки смогут составлять и прокачивать свою команду, планировать сражения, учитывая, как рикошетит каждый выстрел, а также исследовать карту на собственном судне, вступая в бои в реальном времени с недружественными кораблями.

Kena: Bridge of Spirits

Дата выхода: 15 августа (Xbox Series X|S, Xbox One)

Приключенческий экшен о девушке, помогающей духам умерших добраться до загробного мира, наконец выйдет на Xbox — почти через три года после релиза на ПК и PlayStation. Игра получила в основном положительные отзывы прессы благодаря визуальному стилю, музыке и дизайну мира.

Madden NFL 2

Дата выхода: 16 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Симулятор американского футбола из долгоиграющей серии EA Sports. Среди заявленных разработчиками нововведений — значительно расширенный набор анимаций, а также система взаимодействий игроков, работающая на симуляции физики.

Dustborn

Дата выхода: 20 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Сюжетная приключенческая игра о команде мошенников, которые отправляются по распавшимся США, чтобы перевезти некий ценный груз. По словам создателей игры, до этого работавших над Dreamfall Chapters, в игре будет боевая система, основанная на словах, имеющих разный эффект на врагов, а также система диалогов, позволяющая главной героине строить взаимоотношения с друзьями-сообщниками.

Gundam Breaker 4

Дата выхода: 29 августа (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Экшен-игра, основанная, пожалуй, на самой известной франшизе о гигантских боевых роботах. Разработчики обещают сюжетную кампанию, а также боевую систему с возможностью отрывать и отстреливать куски противников, чтобы затем использовать запчасти в сборке собственного робота.

Squirrel With a Gun

Дата выхода: 29 августа (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Шутер от третьего лица с элементами платформера и обычной белкой в качестве главного героя. Грызун сможет использовать целый арсенал оружия, от пистолетов до дробовиков, чтобы отбиваться от спецагентов, и задействовать отдачу, чтобы добираться в труднодоступные места. Squirrel With a Gun выросла в полноценную игру, после того как в соцсетях завирусилось тестовое видео, которое разработчик-одиночка сделал на движке Unreal Engine 5.

Gori: Cuddly Carnage

Дата выхода: 29 августа (ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Постапокалиптический слэшер об антропоморфном коте верхом на ховерборде, который оснащен оружием и искусственным интеллектом. Цель главного героя — помешать армии кровожадных игрушек и разыскать ученую, которая создала его самого. А в процессе как можно мельче нарубить всех, кто встанет на его пути.

Автор: Антон Самитов