Первая мировая: 6 фильмов, 5 книг, 4 видеоигры и 3 сериала о ней

Фильм о Первой мировой, в котором нет ни одной батальной сцены, так как в самом начале войны герои ленты попадают в немецкий плен. Собственно, война присутствует тут только в галерее траурных фотографий, висящих на стене крестьянского дома, где скрываются сбежавшие-таки из лагеря Жан Габен и Марсель Далио. В названии картины Жана Ренуара, вышедшей всего за два года до новой мировой войны, содержится двойной сарказм. С одной стороны, речь о распространенном в 1914 году заблуждении, что эта война не продлится долго. С другой — об иллюзии кодекса офицерской чести, в которой живут пленные, не успевшие увидеть ни газовых атак, ни работ огнеметов, ни обстрелов шрапнелью, ни воспитательных расстрелов своих же солдат (в педагогических целях, для поднятия боевого духа), ни настоящих концлагерей со вшами и тифом. Офицеры пьют коньяк и едят сардинки, переводят греческих поэтов и устраивают веселые представления в самодеятельном театре. А комендант строгого лагеря фон Рауффенштайн (Эрих фон Штрогейм с неизменным моноклем) приглашает пленных к себе на чашку кофе. Оказавшись на свободе, они с некоторым удивлением обнаруживают совсем другой мир, в котором измученным бесконечными похоронками гражданским уже все равно, немец ты или француз. Спасибо, что живой и не в окопе.