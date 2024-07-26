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ВидеоКак «Герои меча и магии» стали великими и что убило игру

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«Герои меча и магии» — уникальная игровая серия. Стратегия с тактической глубиной, но низким порогом вхождения. Она отметилась и успешными частями, до сих пор любимыми игроками, и проходными проектами, на которых издатель решил сэкономить. У «Героев» нет прямых аналогов, а все их подражатели либо вымерли, либо ушли в смежные жанры. Да и сама серия, кажется, жива только фанатскими модификациями.

В этом видео мы вспоминаем, что определило жанровое своеобразие «Героев», в чем секрет пятой части и как издательство Ubisoft убило игру.

Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин

Авторы сценария

Первых «Героев» расхвалили критики, коробки с игрой моментально улетали с полок. Секретом популярности проекта стал яркий визуальный стиль, который здорово выделялся на фоне более серьезных стратегий, а также увлекательность и низкий порог вхождения. «Герои» не грузили хитросплетением механик, как «Цивилизация» Сида Мейера, и не требовали микроконтроля и скорости реакций, как WarCraft.

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Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин

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