«Герои меча и магии» — уникальная игровая серия. Стратегия с тактической глубиной, но низким порогом вхождения. Она отметилась и успешными частями, до сих пор любимыми игроками, и проходными проектами, на которых издатель решил сэкономить. У «Героев» нет прямых аналогов, а все их подражатели либо вымерли, либо ушли в смежные жанры. Да и сама серия, кажется, жива только фанатскими модификациями.

В этом видео мы вспоминаем, что определило жанровое своеобразие «Героев», в чем секрет пятой части и как издательство Ubisoft убило игру.