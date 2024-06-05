Киберпанк, постапокалипсис и мифы Древней Греции: 5 новых отличных мультфильмов на Кинопоиске

Анимация не ограничивается Disney и Pixar и способна удивлять по-настоящему взрослыми работами, чьи авторы фантазируют о мрачном будущем человечества, описывают современную экологическую повестку и вспоминают войны ХХ века. Рассказываем про пять отличных и небанальных мультфильмов, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

2200 год. Детективы Алин Руби и Карлос Ривьера уже много лет занимаются расследованиями кибернетических преступлений (даже после того, как Карлос умер и стал андроидом, он не оставил службу). Поиск опасных хакеров заставляет героев стремительно перемещаться не только между городами, но и пользоваться регулярными рейсами Земля — Марс. Круговорот дел, к счастью, идет на пользу обоим: в минуты отдыха Алин прячет в бутылке травмы прошлого, а Карлос отправляется к семье, чтобы попытаться примириться с бывшей женой, не принимающей его в теле робота. Однажды детективы получают задание найти пропавшую при странных обстоятельствах студентку. В процессе Алин и Карлос обнаруживают, что девушка тесно связана с крупнейшими сбоями в современных роботизированных системах.

Сай-фай-детектив режиссера Жереми Перена и сценаристов Лорена Сарфати и Джеффри Пола Кирни (первые два вместе работали над культовым мультсериалом «Последний человек») заставляет отложить телефон в сторону уже в первые две минуты после вступительных титров. Начав повествование с двойного убийства и погони по неоновому городу будущего, авторы до финала не сбавляют темпа, лишь добавляя огня в и без того пылающий мир. Адреналиновый триллер, впервые показанный на Каннском кинофестивале, вспоминает научно-фантастическую классику Поля Гримо и Рене Лалу, заимствует пару деталей у Филиппа Марлоу и Рика Декарда, добавляет щепотку «Матрицы» и «Призрака в доспехах», но при этом не становится вторичным. Вселенная «Марс Экспресса», над проработку которой ушло почти пять лет, не кажется банальной и предсказуемой. Здесь даже роботы уже, скорее, устаревший вид, ведь человечество совсем недавно изобрело кое-что новенькое — синтетические тела-абстракции, обитающие в огромных аквариумах.

Наши дни. Где-то далеко, посреди индейских земель, с незапамятных времен стоит гора. Коренные жители верят, что именно здесь отдыхал Создатель после сотворения мира. Но что для одного наследие, для другого — мусор. Обнаружив, что каменная глыба мешает строительству нефтепровода, городские власти решают взорвать гору. Против варварства выступают молодые экоактивисты, а найти нужные слова, чтобы остановить капиталистическую машину, им помогут истории вождя местного племени.

Сюжетная рамка анимационной притчи — протест против строительства трубопровода, реальная история, происходившая в 2016 году в резервации Стэндинг-Рок. У венгерского художника и режиссера Арона Гаудера нет родственников среди коренных американцев, но их мифы с ранних лет являются центральной темой его исследований. Вместе с соавтором сценария Гезой Беременьи и консультантами-культурологами Гаудер внимательно изучал знакомые с детства рассказы, а затем объединил несколько легенд в одну историю и поделился ими в завораживающе красивой форме. В фильме легко можно найти следы главных источников вдохновения режиссера — наскальных рисунков и тотемных столбов.

В XXII веке человек завершил процедуру по планомерному уничтожению планеты. Все, что оказалось за пределами Будапешта, высохло и стало непригодно для жизни. Оставшиеся люди прячутся под куполом в городе остановившегося прогресса. Чтобы выжить, жители соглашаются на ряд условий, среди которых обязательство не покидать защищенную территорию и после 50 лет сдавать свое тело государству. По достижении этого возраста человек будущего получает семечко в сердце и превращается в дерево, таким образом поддерживая круговорот жизни и смерти, а другие могут потреблять в пищу зеленые листья. У 28-летнего Стефана и 32-летней Норы еще есть время до трансформации в растение, однако после гибели маленького сына женщина решает уйти раньше срока и отправляется на операцию. Стефан отказывается мириться с досрочным превращением любимой в дерево. Он знает, что где-то за пределами купола есть ученый, который может извлечь семечко.

Лауреаты международных фестивалей короткометражной анимации Тибор Баноцки и Шаролта Сабо для полнометражного дебюта взяли за основу уже известный нам по другим антиутопическим историям печальный мир будущего и предложили посмотреть на него с неожиданной стороны. Существование, подчиненное суровым законам выживания, — это жизнь? Возможность стать деревом после смерти — это приговор или награда? Авторы уделяют много внимания деталям — сгоревшим, но узнаваемым многоэтажкам, крошечной капле на руке Норы, игрушке погибшего сына, лучам солнца, падающим на его тело. Из таких мелочей и складывается трагическая меланхоличная песнь об отношениях человека с природой и друг с другом.

Юный Икар живет на живописном острове Крит с отцом-изобретателем Дедалом. Однажды мальчик находит рядом с королевскими покоями пещеру, где обитает необычный сын Пасифаи по имени Астерион. Сначала Икара пугают бычья голова и светящиеся рога нового знакомого, но, присмотревшись, он понимает, что Астерион — всего лишь запуганный мальчик, нуждающийся в друге. Увы, у царя Миноса свои планы: обозленный на Пасифаю за измену, он просит Дедала придумать и построить смертельный лабиринт, который должен стать для Астериона домом и могилой. Чтобы спасти друга, Икару предстоит не только проявить чудеса изобретательности, но и пойти против воли отца.

Люксембургский художник Карло Вогеле, за плечами которого опыт работы в студии Pixar, для создания дебютного полного метра обратился к древнегреческим мифам. Пересобирая давно знакомые легенды, автор подвергает сомнению устоявшиеся описания внешности и характеров героев, чтобы посмотреть, как это повлияет на историю в целом. Что если Минотавр — это не жуткое чудовище, а несчастный ребенок, оказавшийся единственной возможностью отца справиться с собственной травмой? Кто в таком случае будет монстром, а кто его жертвой? Удивительно, но при всей сложности обсуждаемых тем «Икар» получился мультфильмом без возрастного ограничения. Пока взрослые задают вопросы и с ужасом ждут финала (все мы помним, чем заканчиваются мифы об Икаре и Минотавре), дети могут без проблем наслаждаться яркими красками, танцами Ариадны, критскими пейзажами и счастливой историей о воссоединении друзей.

1980 год, иранский город Абадан. 14-летний Омид впервые увидел ракеты, когда играл в футбол с друзьями. Громкий свист и последующий взрыв помешали мальчику принять пенальти. Пропущенный мяч вскоре будет забыт: впереди смерть старшего брата, подступающая война и тяжелая работа в условиях оккупации. Сначала Омид рвется в зону боевых действий, но осознав, что может принести больше пользы, помогая гражданским, берется за нелегкий труд развозчика пищи. Работа помогает мальчику лучше узнать жителей Абадана. Он знакомится с эксцентричным инженером, который отдает еду кошкам, с печальным фотографом, мечтающим хотя бы однажды снова щелкнуть затвором камеры, с двумя армянскими священниками и очаровательной певицей-затворницей, потерявшей возможность выступать. Разговоры с новыми знакомыми вдохновляют Омида на создание плана по спасению города.

Фильм Сепиде Фарси больше всего напоминает «Персиполис» Маржан Сатрапи, но с одним исключением: Сатрапи опирается на собственное прошлое, а Фарси полностью придумывает историю Омида, вспоминая рассказы отца и увиденный однажды Абадан. Для постановщицы документального и игрового кино «Сирена» стала дебютной анимационной лентой. Выбор формы не был случаен: Фарси не может вернуться в Иран, а это значит, что съемки на территории страны невозможны. Художник и соавтор Завен Наджар перенес на экран то, что долгие годы являлось Фарси лишь во снах, и «Сирена» получилась на редкость поэтичной.

Автор: Яна Телова