«Винни Пух: Кровь и мед 2», «Четыре души Койота» и финал Евро-2024: 30 премьер Кинопоиска в июле

Спорт

East vs West 13: Морозов — Лалетин

В начале лета топовые армрестлеры Артём Морозов и Виталий Лалетин выступали в одном карде турнира King of the table 11. Оба одержали победы и теперь померяются силами в Стамбуле на 13-м турнире промоушена East vs West. Формат схватки — борьба до трех побед на правых руках. Кроме Лалетина, свои поединки проведут еще четверо россиян: Владимир Майоров, Ибрагим Сагов, Артём Тайнов и Ольга Терпелова.

Трансляция — 6 июля эксклюзивно на Кинопоиске.

Финал чемпионата Европы по футболу

В июле пройдут решающие матчи плей-офф главного футбольного турнира лета. Он завершится 14 июля, спустя месяц после начала. Обсуждать выступление главных звезд европейского футбола можно будет следующие четыре года, ровно до начала следующего. А увидеть развязку в прямом эфире получится только один раз. Трансляции — на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Старт сезона РПЛ

Премьер-лига возвращается после короткого перерыва. На исходе весны судьба золотых медалей решилась в драматичной развязке последнего тура, «Зенит» оформил шестое чемпионство подряд, и вот его уже пора защищать. В новом сезоне лигу пополнят махачкалинское «Динамо», «Химки» и «Акрон» из Тольятти. В «Спартаке» — новый тренер Деян Станкович. Новый чемпионат, новые герои и новые интриги — с 19 июля на Кинопоиске в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч Футбол» и «Матч Премьер».

UFC 304: Эдвардс — Мухаммад

Сразу два чемпионских поединка на номерном турнире в Манчестере. Леон Эдвардс проведет третью защиту титула в полусреднем весе. Претендент Белал Мухаммад идет на серию из девяти побед — американец палестинского происхождения не проигрывает с 2019 года.

Том Аспиналл удерживает временный пояс чемпиона в тяжелом весе, отнять его постарается Кертис Блейдс. Аспиналл дерется буквально у себя дома — он родился в 15 километрах от Манчестера. А его отец был первым тренером по джиу-джитсу Мухаммада Мокаева, который на этом же турнире встретится с Манелом Капе.

Смотрите 27 июля на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

Автор: Марат Шабаев

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Shaun Botterill / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images