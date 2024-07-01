«Винни Пух: Кровь и мед 2», «Четыре души Койота» и финал Евро-2024: 30 премьер Кинопоиска в июле

Венгерская анимация из оскаровского лонг-листа, продолжение веселого треш-хоррора и самое громкое футбольное событие сезона — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.
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Главные премьеры
«Зло не существует»
Премьера: 1 июля
Новый фильм Рюсукэ Хамагути — современного японского классика и обладателя «Оскара» за лучший иностранный фильм («Сядь за руль моей машины»). В небольшой деревне скоро начнется строительство глэмпинга, что вызывает недовольство местных жителей, опасающихся за сохранность воды. Чтобы уговорить сомневающихся, компания присматривается к авторитетному Такуми (Хитоси Омика), который живет здесь со своей дочкой Ханой (Рё Нисикава).
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«Обреченные на славу»
Премьера: 19 июля
Масштабный исторический сериал для тех, кто думает о Римской империи. Император Веспасиан занимает трон после изнурительной гражданской войны и решает умаслить народ, дав ему хлеба и зрелищ в виде гладиаторских боев и гонок на колесницах. В главной роли — сэр Энтони Хопкинс, а среди режиссеров и продюсеров — Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра»).
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«Министерство неджентльменских дел»
Премьера: июль
Комедийный боевик Гая Ричи, основанный на реальных событиях. Во время Второй мировой британское правительство собирает отряд головорезов, чтобы устраивать диверсии против нацистов. В главных ролях — Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Рори Киннер, Тиль Швайгер и другие.
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- Подкаст • «Министерство неджентльменских дел». Гай Ричи и Генри Кавилл против нацистов
«Тысяча и одна ночь», 1-й сезон
Премьера: июль
Пышный египетский сериал по мотивам одноименного собрания арабских сказок. Красавица Шахерезада (Ясмин Раис) рассказывает истории, чтобы увлечь кровожадного шаха, планирующего расправиться с женщиной.
«И снова здравствуйте», 3-й сезон
Премьера: 4 июля
Комедийный сериал про экс-бандита Бориса (Андрей Мерзликин), который завязал с криминалом и открыл кондитерскую. Однако прошлое настигает его, и мужчина просыпается в морге, воскреснув и познакомившись со студентом-медиком Артёмом (Денис Власенко). Борис будет искать своего убийцу, пытаясь окончательно уйти на покой.
Российское кино и сериалы
«Ненормальная», 1-й сезон
Премьера: июль
Комедийная драма, снятая Таисией Игуменцевой (ее фильм «Отдать концы» участвовал в программе дебютов в Каннах-2013). Главная героиня Аня (Варвара Володина) получила прозвище Мумия после аварии. Она придумывает новые способы остаться в больнице, чтобы добраться до человека, из-за которого погибли ее родители, и собирает целый отряд пациентов-лузеров. В сериале сыграли Виталий Андреев, Кирилл Кяро, Регина Тодоренко и другие.
«Блиндаж»
Премьера: 5 июля
Врач скорой помощи Сергей (Александр Метелкин) и его немецкий друг Пауль (Даниэль Литтау) занимаются раскопками антикварных предметов на полях Второй мировой. Во время очередной экспедиции они неожиданно попадают в 1941-й и пытаются понять, что им делать дальше. Фильм по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки») и Олега Смирнова («Снегурочка против всех») снял Марк Горобец («Желтый глаз тигра», «Закрытая школа»).
«Конец невинности», 2-й сезон
Премьера: 18 июля
Продолжение детективной мелодрамы. Полина (Валерия Ланская) провожает мужа Дмитрия (Сергей Губанов) в заграничную поездку, а через несколько часов узнает, что его самолет разбился и никто из пассажиров не выжил. Однако самого мужчины на борту не было. Вдова узнает, что Дмитрий годами вел двойную жизнь, и пытается найти его.
Криминал и триллеры
«Наследник»
Премьера: 2 июля
Боевик Пак Хун-Джона (режиссер триллера «Эксперимент «Ведьма“» и сценарист культового «Я видел дьявола»). Корейско-филлипинский боксер Марко Хан (Кан Тхэ-джу) никогда не видел своего отца, но узнает, что внезапно объявившийся состоятельный папаша хочет увидеться. Марко отправляется в Корею, где попадает в эпицентр криминального переплета.
«Выжившие. Бетонная утопия»
Премьера: 3 июля
Постапокалиптика в духе «Сквозь снег». Землетрясение превращает Сеул в руины, а единственный уцелевший жилой комплекс становится последним пристанищем выживших. Между ними разворачивается острое социальное противостояние, ведь ресурсов хватит далеко не на всех.
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«Контрабандистки»
Премьера: 7 июля
Корейская криминальная комедия. Действие разворачивается в 1970-е в прибрежном городке. Группа ныряльщиц поднимает со дна контрабанду и вступает в противостояние с местной таможней. Большая часть преступниц попадает за решетку за два года, а избегает тюрьмы лишь Чо Чхун-джа (Ким Хе-су). Ей предстоит доказать напарницам, что не сдавала их, ведь на кону новое прибыльное дело.
«Драйвер»
Премьера: 27 июля
Боевик Джейми Чайлдса, ранее работавшего над эпизодами «Доктора Кто», «Темных начал» и «Песочного человека». Бывший военный Джек (Оливер Джексон-Коэн) берется за опасную перевозку, но в итоге оставляется себе важный груз, после чего пропадает его младший брат. В фильме также сыграла Дженна Коулман, звезда «Доктора Кто».
Ужасы
«Вкус страха»
Премьера: 4 июля
Корейская хоррор-антология. Фуд-блогерша готова пойти на все, чтобы порадовать зрителей, человек застревает в захудалом отеле с огромными деньгами, а студенты жестко соревнуются за право учиться в хорошем вузе — эти и другие шокирующие истории выносят суровый приговор жителям современных мегаполисов.
«Черная вдова. Укус смерти»
Премьера: 6 июля
Новый хоррор Кия Роуча-Тернера, создателя австралийской зомби-франшизы «Полынь». В многоквартирном нью-йоркском доме творится что-то неладное: девочка Шарлотта (Алила Браун) проникает в другую квартиру за куклой, но находит там необычного паука. Насекомое получает прозвище Жало и активно развивается под присмотром ребенка. Вскоре паук научится имитировать человеческие звуки, а его интеллект с каждым днем будет только расти. Ни к чему хорошему это, естественно, не приведет.
«Винни Пух: Кровь и мед 2»
Премьера: 11 июля
После событий первого фильма Кристофер Робин (Скотт Чемберс) возвращается в родной Эшдаун, где многие считают его убийцей. Но жестокие убийцы Винни Пух и Пятачок действительно существуют и готовят ответный удар, объединившись с Тигрой и Совой. Кристоферу придется снова противостоять друзьям детства, а заодно открыть страшную тайну, которая их связывает.
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Мелодрамы и драмы
«Сплетение судеб»
Премьера: 13 июля
Французская мелодрама Летиции Коломбани, которую она сняла по собственному роману «Коса». Это сентиментальная история про трех женщин из разных уголков мира, чьи судьбы оказываются связаны. Индийская мать Смита (Мия Мельцер) планирует побег из страны вместе с дочкой, ведь они принадлежат к касте неприкасаемых. Итальянка Джулия (Фотини Пелусо) пытается спасти от банкротства семейный бизнес по изготовлению париков. А канадская юристка Сара (Ким Рейвер) борется со страшным диагнозом.
«Вторая жизнь Гарольда Фрая»
Премьера: 13 июля
Драматический фильм по мотивам одноименного романа Рэйчел Джонс. Пенсионер Гарольд Фрай (Джим Бродбент) узнает, что его старая подруга Куини (Линда Бэссет), с которой он не общался уже 20 лет, неизлечимо больна. Тогда Фрай берет с Куини обещание, что она не умрет, пока они не увидятся, и отправляется в пешее путешествие через всю Англию.
«Теория простых чисел»
Премьера: 27 июля
Гениальная аспирантка-математик Маргарита Хоффман (Элла Румпф) работает в парижской Высшей нормальной школе и пишет диссертацию о простых числах. Однажды ее молодой коллега Лукас (Жюльен Фрисон) замечает ошибку в исследованиях девушки, и это ставит крест на ее карьере. Теперь девушке предстоит заново найти себя за пределами академической жизни.
Дорамы
«Все, что мы любили», 1-й сезон
Премьера: 1 июля
Старшеклассники Ко Ю (Сэхун) и Ко Джун-хи (Чо Джун-ен) — лучшие друзья. Спортивный Ко Ю стал донором почки для друга, но броманс подвергнется испытанию, когда к ним в класс переведут новенькую Хан Со-ён (Чан Е-бин), в которую влюбятся оба приятеля.
«Неспящие в Сеуле»
Премьера: 5 июля
Популярный лектор Ен-хо (Ли Дон-ук) — одиночка, которому чужды отношения. Однажды издательство предлагает написать ему книгу «Одинокие в Сеуле», для которой ему придется общаться с главным редактором Хён-джин (Лим Су-джон). Взаимная неприязнь вскоре перерастет в совсем другое чувство.
«Мой идеальный незнакомец», 1-й сезон
Премьера: 15 июля
Детективный сериал с фантастическими элементами. Телеведущий Юн (Ким Дон-ук) и сотрудница издательского дома Пэк Юн-ен (Чин Ги-джу) загадочным образом перемещаются из 2021-го в 1987-й. Юну предстоит остановить серию таинственных убийств, а девушка должна остановить отношения своих родителей.
Казахское кино и кино про казахов
«Свое гнездо, любой ценой»
Премьера: 11 июля
Супружеская пара Айжан (Акболат Утебай) и Сырым (Мадина Оспанова) узнают о льготной государственной программе и решают оформить фиктивный развод, чтобы женщина смогла получить бесплатное жилье как мать-одиночка. Эта махинация приведет к череде комических ситуаций.
«Мой Алтай», 1-й сезон
Премьера: июль
Китайский сериал по мотивам одноименного сборника рассказов писательницы Ли Цзюань. Девушку Ли Вэньсю (Чжоу Ижань) увольняют из отеля, поэтому она возвращается к маме в Алтай и устраивается в магазин, пытаясь подружиться с живущими тут этническими казахами. Параллельно развивается история парня Батая (Юй Ши), который возвращается в Алтай из-за семейных проблем.
Анимация
«Белое пластиковое небо»
Премьера: 13 июля
Стильный постапокалиптический венгерский мультфильм. В XXII веке Земля превратилась в выжженную пустошь, а все люди обязаны после пятидесяти лет становиться донорами для растений, которые могут расти только из человеческой плоти. Психолог Стефан привык к такому порядку вещей, пока внезапно в роли донора не оказывается его жена.
«Четыре души Койота»
Премьера: 7 июля
Венгерский мультфильм, получивший приз жюри на фестивале анимации в Анси и вошедший в лонг-лист «Оскара». Главные герои — коренные американцы, протестующие против строительства нефтепровода, из-за которого могут снести их священную гору.
Для всей семьи
«Марыля. В поисках дивников»
Премьера: 1 июля
Беларуская анимация. В Троицком предместье Минска живут девочка Марыля и ее друг Алесь. Однажды они встречают Бабулю, и с ее помощью Марыля окунается в мир волшебных фантазий, сталкиваясь с мифическими существами.
Спорт
East vs West 13: Морозов — Лалетин
В начале лета топовые армрестлеры Артём Морозов и Виталий Лалетин выступали в одном карде турнира King of the table 11. Оба одержали победы и теперь померяются силами в Стамбуле на 13-м турнире промоушена East vs West. Формат схватки — борьба до трех побед на правых руках. Кроме Лалетина, свои поединки проведут еще четверо россиян: Владимир Майоров, Ибрагим Сагов, Артём Тайнов и Ольга Терпелова.
Трансляция — 6 июля эксклюзивно на Кинопоиске.
Финал чемпионата Европы по футболу
В июле пройдут решающие матчи плей-офф главного футбольного турнира лета. Он завершится 14 июля, спустя месяц после начала. Обсуждать выступление главных звезд европейского футбола можно будет следующие четыре года, ровно до начала следующего. А увидеть развязку в прямом эфире получится только один раз. Трансляции — на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».
Старт сезона РПЛ
Премьер-лига возвращается после короткого перерыва. На исходе весны судьба золотых медалей решилась в драматичной развязке последнего тура, «Зенит» оформил шестое чемпионство подряд, и вот его уже пора защищать. В новом сезоне лигу пополнят махачкалинское «Динамо», «Химки» и «Акрон» из Тольятти. В «Спартаке» — новый тренер Деян Станкович. Новый чемпионат, новые герои и новые интриги — с 19 июля на Кинопоиске в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч Футбол» и «Матч Премьер».
UFC 304: Эдвардс — Мухаммад
Сразу два чемпионских поединка на номерном турнире в Манчестере. Леон Эдвардс проведет третью защиту титула в полусреднем весе. Претендент Белал Мухаммад идет на серию из девяти побед — американец палестинского происхождения не проигрывает с 2019 года.
Том Аспиналл удерживает временный пояс чемпиона в тяжелом весе, отнять его постарается Кертис Блейдс. Аспиналл дерется буквально у себя дома — он родился в 15 километрах от Манчестера. А его отец был первым тренером по джиу-джитсу Мухаммада Мокаева, который на этом же турнире встретится с Манелом Капе.
Смотрите 27 июля на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».
Автор: Марат Шабаев
Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Shaun Botterill / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images