7 необычных фильмов «Горький fest»: кто их снял и о чем они

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль нового российского кино «Горький fest». Кинокритик Тимур Алиев выбрал самые необыкновенные и странные фильмы из суперэклектичного конкурса.

«Горький fest» — молодой кинофестиваль нового российского кино. С 2017 года он проходит в Нижнем Новгороде. В конкурсе тут в собраны и полнометражные фильмы, и короткометражные, и игровое кино, и неигровое. В российском фестивальном ландшафте аналогов такой концепции, кажется, нет.

За 8 лет «Горький fest» дважды менял программных директоров. Начинал собирать фестиваль Виктор Прокофьев (ныне программный директор фестиваля «Святая Анна»), в конце 2010-х «Горький fest» делал Никита Карцев (ныне главред журнала «Искусство кино»). С 2022-го программу формирует Андрей Апостолов (также курирует фестиваль «Окно в Европу»).

В разные годы гостями, участниками и призерами «Горький fest» были Вадим Перельман, Алиса Хмельницкая, Дмитрий Мамулия, Кира Коваленко, Юсуп Разыков, Тамара Дондурей, Алексей Федорченко, Иван И. Твердовский, Михаил Сегал, Жанна Бекмамбетова, Михаил Бородин, Василий Сигарев, Дмитрий Тюрин, Роман Михайлов и многие другие.

Игры со смертью в формате «Расёмон»

Фильм открытия

Житель Верхнекамска Саша (Антон Лапенко) мечтал стать пилотом, однако ничего не добился. Теперь он угрюмый охранник в обменнике. Саша хочет уйти из жизни, но духу не хватает, поэтому он обращается за помощью к мужу своей бывшей жены, с которой Саша продолжает жить в одной квартире, только в разных комнатах. Муж идет на сделку: документы Саши на комнату в обмен на киллера, который без лишних вопросов все решит. В ожидании убийцы Саша встречает стриптизершу (Аглая Тарасова) в костюме Гаечки и влюбляется. Умирать он уже не хочет, поэтому вместе они сбегают от драгдилера-психопата (Антон Филипенко) и того самого киллера (Виталий Хаев) навстречу новой жизни.

Это кино Good Story Media и ТНТ, которое должно было закрывать фестиваль «Окно в Европу» в 2023 году, но оказалось, что фильм не доделан. Картина пролежала на полке год и, кажется, состарилась еще тогда. В основе сюжета нетрудно угадать мотивы британской комедии «Вы умрете, или мы вернем вам деньги», которую разложили на разные точки зрения. В первой главе мы видим кино глазами персонажа Лапенко, во второй — глазами Тарасовой, и, наконец, в третьей история рассказана от лица бандита из 1990-х, который взялся убить горе-охранника.

Замысел неплохой — соединить «доброе кино» и криминальное роуд-муви в духе «Оторви и выбрось». Однако «Тополиный пух» не повторяет удачные тропы Кирилла Соколова, а напрочь их игнорирует. Юмор здесь на грани хамства и нервного срыва (в полиции считают, что раньше «демография была нормальная», потому что «нигде не брили и трахались нормально»). Мигранты «понаехали» и «отнимают рабочие места у русских». Рыжий из «Иванушек» теряет часть уха. Сам Лапенко ни рыба ни мясо; стереотипный безвольный рохля, распустивший сопли из-за несбывшихся надежд.

Главное недоразумение фестиваля. Фильм выйдет в российский прокат 1 августа.

Комедийное «Солнцестояние» в Якутии

Конкурс («Лучшая драматургия», приз общества «Рыбаки & охотники»)

Две женщины обсуждают обувь: одна из подруг купила унты, а другая считает, что женщину обманули и обувь некачественная. Решив вернуть покупку, героини приходят к соседям и обнаруживают пятно крови недалеко от входа в дом. Заглянув в замочную скважину сарая, они наблюдают, как якут разделывает нечто на большом столе. В ужасе убегая прочь, бедняжки встречают на улице мужчину, который истерично кричит: «У меня пропала жена. Никто не видел мою жену?» Кажется, эти события связаны. Или нет?

«Торбаса, или Как мы рубили мясо» — дебют Никиты Давыдова, брата режиссера Дмитрия Давыдова (здесь он выступил продюсером). Миниатюрный слэшер, который постепенно вырастает из комедийной зарисовки о неподходящей обуви. Съемка практически документальная. Социальная ирония и абсурд дополняются лужами крови на снегу и нюансами работы мясника (Никита, до того как стать режиссером, работал поваром). Круговорот глупости в отдельно взятой деревне чем-то даже напоминает криминальные трагикомедии братьев Коэн.





Пробы у великого режиссера

Конкурс («Лучшее изобразительное решение», диплом жюри за яркий дебют)

Такой шанс выпадает раз в жизни: молодой актер Иван (Александр Алябьев) приглашен на пробы к известному режиссеру Гидеонову (камео Алексея Германа-мл.). Говорят, что «Реквием» будет последним фильмом мэтра. В купе к Ивану заходит сначала Николай (Роман Маякин), звезда десятков сезонов популярного сериала, а потом и Никита (Даниил Воробьёв), другой популярный актер. Также в одном поезде с ними, но в люксе, едет другая кинознаменитость, Виктор (Никита Ефремов). Очевидно, что все направляются на пробы к Гидеонову. Иван понимает, что у него нет шансов тягаться на кастинге со звездами. Значит, нужно устранить конкурентов заранее.

«Атыкуда» — короткометражка по сценарию Паулины Андреевой и Евгения Сангаджиева, снятая для ежегодного благотворительного аукциона Action!. Неудивительно, что в историю вписались большие звезды — их концентрация здесь зашкаливает. История проста, но главное тут в деталях. Андреева и Сангаджиев иронизируют над актерским цехом едко и со вкусом: актеры спорят о гонорарах («Не буду сниматься меньше чем за 500 тысяч за смену») и самодовольно мечтают о премиях («Там и „Золотой орел“, и „Ника“ сразу будут»). Веселая иллюстрация конкурентной творческой среды — нечто подобное было в сериале «Актрисы», но здесь более концентрированно и сжато. В остроумном финале появится еще одна большая звезда.

Токсичность на взводе

Конкурс (приз зрительских симпатий, «Лучшая актерская работа» — Мария Смольникова)

Продавщица в букинистическом магазине (Мария Смольникова) не отличается твердым характером. Все вокруг ее тюкают и обижают. Соседка сверху (блестящее камео Татьяны Догилевой), например, выкинула сигарету с балкона, и та прожгла блузку кроткой. Подруга-сменщица торопится на выступление на марафоне желаний и просит героиню Смольниковой подменить ее, и та, конечно же, соглашается. Кажется, что череда унижений никогда не закончится. В довершение всех бед, выезжая со двора, продавщица не может разъехаться с внедорожником, из которого гремит «Мой 98-й» группы «25/17». За рулем гопомобиля — брутал в исполнении Максима Стоянова. И тут в девушке что-то переключается.

«Разъезд» — победитель программы онлайн-кинотеатра Start «Быстрый старт». После масштабного питчинга было выбрано семь заявок, с помощью продюсеров стриминга превратившихся в короткометражки. Среди них был этот режиссерский дебют сценаристки Марии Меленевской, и дебют впечатляющий. Если бы Netflix снимал «Грызню» в России, она выглядела ровно как «Разъезд».

Бэд-трип в камере

Конкурс

Юный рэпер Чизару (аллюзия на Kizaru, чьей книгой вдохновлялся Теплов) приходит в себя в тюремной камере. Последнее, что он помнит, — это какая-то вечеринка, но, по какой причине он оказался за решеткой и что вообще теперь делать, Чизару не понимает. Закадровый голос (киновед Всеволод Коршунов!) объясняет суть эффекта Кулешова и озвучивает мысли рэпера, пока тот колотит в дверь, взывая к охране. Со стены камеры президент смотрит на героя, а за стеной насилуют его бейби.

«Это какой-то булщит, бро» — второй короткий метр Димы Теплова, студента мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе. Практически бессюжетная зарисовка шабаша вроде того, что регулярно творится в «Черной розе — эмблеме печали». С армянской мафией, нардами и толстяком-французом, который ни с того ни с сего оказывается в камере по соседству с Чизару и, словно в передаче «Смак», рассказывает про особый рецепт соленых огурцов по-французски. Без рэпа тоже не обошлось. Короче, неповторимое торжество абсурда.

Анискин и инопланетяне

Конкурс

Деревенский участковый (Данил Стеклов) заметно устал от работы. В отделе процветает коррупция, зарплату задерживают, жена ушла — сплошная черная полоса. Начальник то и дело вызывает его к себе, чтобы отчитать за малейшие косяки. В очередной раз оказавшись в кабинете подполковника, герой получает приказ убедить местных, что им жизненно необходимо «мусоролежащее предприятие» (свалка, а не то, что вы подумали). «Будут возражать — говори, что летом повоняет, а зимой перестанет».

Готовя почву для свалки, участковый сталкивается с интересным случаем: посреди поля собаку убил шар для боулинга, взявшийся неизвестно откуда. Изучая улику, герой обнаруживает, что посредством шара с ним общается внеземной разум. Инопланетяне постепенно убеждают полицейского, что его ничего на Земле не держит и надобно с планеты валить. Участкового невероятно жаль, и хочется, чтобы все у него закончилось хорошо.

Этот захватывающий короткометражный краудплизер, который с первых минут располагает зрителя к себе, стал возможен благодаря все той же программе «Быстрый старт». Режиссер «Поля» Серафим Чихладзе рассматривает фильм как пилот будущего сериала. Но куда могла бы повернуть эта история, угадать пока сложно: это могут быть и «Очень странные дела» по-русски (если участковый никуда не полетит), и отечественный «Доктор Кто» (если герой Стеклова все-таки окажется на борту НЛО).

Вести об измене от любовницы

Конкурс

Добрый доктор Анна (Рената Пиотровски) возвращается со смены домой под вечер и наконец расслабляется: готовит ужин, включает любимый сериал, наливает бокал вина. Тут как в сказке хлопает входная дверь, а там девушка, открывшая квартиру ее собственными ключами.

«Спокойно, я все объясню. Сейчас только заберу свой браслет и мигом обратно», — бросает незнакомая девушка (Агата Муцениеце) и исчезает в спальне. Где-то в простынях обнаруживается тот самый браслет, а семейная жизнь Анны рушится в одну секунду: перед ней любовница мужа, который сейчас в очередной командировке. Но женщины не начинают выдирать волосы друг у друга, а садятся на кухне и начинают делиться обидами на, видимо, уже бывшего.

«Слишком хорошая Анна» — короткий метр Яны Климовой-Юсуповой, чей полнометражный дебют «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой и Филиппом Авдеевым пару лет назад сгинул в лабиринтах фестивалей, так и не добравшись до широкого проката. Фильм держится на сильных актрисах и изобретательной операторской работе. Наезд камеры на двух дам усиливает эмоциональные качели, амплитуда которых увеличивается в ходе разговора о мужской подлости и женском счастье.

Автор: Тимур Алиев